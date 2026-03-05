Una de las cosas que mencionamos en Golazo24 en las primeras notas sobre la Finalissima luego del estallido de la guerra EEUU-Irán, era lo difícil que iba a ser sacarle a Qatar la copa que deben jugar Argentina y España. Y parece que finalmente eso está pasando, a pesar que casi estaba confirmado el Estadio Olímpico de Londres (lo iban a confirmar mañana viernes pero se frenó todo), Qatar no quiere soltar a la Finalissima.
¿CAMBIO DE PLANES?
Finalissima: ¿Qatar sueña con la despedida de Messi?
Qatar no quiere soltar la Finalissima por el dinero invertido, el 27/3 es imposible que se juegue allí. ¿Argentina-España va después del Mundial?
Qatar no quiere soltar la Finalissima, y sueña con Messi
La situación en este momento de la Finalissima es que está cancelada en Qatar para el 27 de marzo. Estaban buscando una nueva sede pero Qatar presiona para que se juegue allí, ya sea antes del Mundial o después, pero no suelta el partido Argentina-España y mete mucha presión, Infantino preocupado.
Qatar hizo una inversión muy grande para organizar la Finalissima, inclusive hay algunos partidos en los días previos armando una especie de show alrededor de la gran final entre Argentina-España. Por esta razón no quieren soltar el partido, pero también son conscientes de las pocas posibilidades que hay de jugarlo el 27 de marzo, y acá surge la idea de hacerlo luego del Mundial 2026, y acá lo involucran a Lionel Messi.
Este viernes se reunirán representantes de UEFA, Conmebol, FIFA, AFA y RFEF para ir enfilando que es lo que se resuelve, algo que iba a suceder mañana pero con la presión de Qatar se postergó hasta la semana que viene. De esa reunión saldrá alguna punta de lo que puede suceder.
Algunos rumores dicen que como Qatar está dispuesto a que se juegue después del Mundial esa es la chance que pica en punta, y deja la opción de que se juegue en el Estadio Olímpico de Londres en el segundo lugar. Hay una loca idea, jugarlo después del Mundial 2026 y que sea la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.
Si bien esto en principio suena a locura ya que Lionel Messi está estirando su carrera para llegar al Mundial y difícilmente juegue la Finalissima después de la Copa del Mundo, lo cierto es que cuando uno analiza algunas cuestiones no es una idea tan descabellada.
Primero porque se piensa en la fecha de septiembre o noviembre de 2026, solo unos meses después del Mundial, la otra a favor es que si Argentina no gana el Mundial entonces Messi tiene con la Finalissima una chance de despedirse de la selección siendo campeón.
También hay que aclarar las trabas de jugarlo después. Primero hay que ver si se lo convence a Lionel Messi, segundo, España tiene las dos últimas fechas de 2026 completas con 4 partidos de UEFA Nations League, entonces debería postergar uno de los partidos para poder jugar la Finalissima.
Lo cierto es que mañana empiezan a definir y la semana que viene se resuelve, si se lo dan a Qatar para después del Mundial nace la loca idea de que lo juegue Lionel Messi.
+ de Golazo24
AFA: El increíble motivo por el cual se burlan de Chiqui Tapia en Italia
Revuelo en Boca por la decisión de Merentiel tras un destrato de Riquelme
Boca rompe el mercado de pases y cierra un acuerdo relámpago por un jugador TOP