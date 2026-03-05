Finalissima: ¿Qatar sueña con la despedida de Messi?

Si bien esto en principio suena a locura ya que Lionel Messi está estirando su carrera para llegar al Mundial y difícilmente juegue la Finalissima después de la Copa del Mundo, lo cierto es que cuando uno analiza algunas cuestiones no es una idea tan descabellada.

Primero porque se piensa en la fecha de septiembre o noviembre de 2026, solo unos meses después del Mundial, la otra a favor es que si Argentina no gana el Mundial entonces Messi tiene con la Finalissima una chance de despedirse de la selección siendo campeón.

También hay que aclarar las trabas de jugarlo después. Primero hay que ver si se lo convence a Lionel Messi, segundo, España tiene las dos últimas fechas de 2026 completas con 4 partidos de UEFA Nations League, entonces debería postergar uno de los partidos para poder jugar la Finalissima.

Lo cierto es que mañana empiezan a definir y la semana que viene se resuelve, si se lo dan a Qatar para después del Mundial nace la loca idea de que lo juegue Lionel Messi.

+ de Golazo24

AFA: El increíble motivo por el cual se burlan de Chiqui Tapia en Italia

Revuelo en Boca por la decisión de Merentiel tras un destrato de Riquelme

Boca rompe el mercado de pases y cierra un acuerdo relámpago por un jugador TOP