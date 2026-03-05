En la noche de ayer Boca tuvo una actuación sobresaliente ante Lanús y se quedó con la victoria por 3-0 donde una de las grandes figuras fue Miguel Merentiel. En el día hoy el que habló fue el agente de La Bestia, quien confirmó un destrato por parte de Juan Román Riquelme que podría influir en el futuro del delantero.
¿SE VA?
Revuelo en Boca por la decisión de Merentiel tras un destrato de Riquelme
En las últimas horas habló el representante de Miguel Merentiel y soltó una revelación sobre Riquelme que impactó en Boca.
Desde hace bastante tiempo Miguel Merentiel es una de las grandes figuras de Boca y más allá de algún bajón y mal rendimiento sigue siendo un indiscutido para Claudio Úbeda y también para los hinchas. Contra Lanús volvió a demostrar de lo que es capaz y ya se empieza a consolidar una dupla de ataque con el paraguayo Adam Bareiro.
Durante los últimos mercados de pases se habló y mucho de la posible salida de Miguel Merentiel pero finalmente el uruguayo dejó en claro que tiene intenciones de quedarse por mucho tiempo en Boca aunque una cuestión que empieza a pesar es lo económico. El uruguayo no hay hecho una diferencia económica en su carrera y es por eso que solicitó un aumento de sueldo pero Juan Román Riquelme se lo está negando.
Riquelme le niega una mejora a Merentiel
El que confirmó esto fue nada menos que Marcelo Tejera, agente de Merentiel, quien sorprendió con una revelación inesperada. “La intención no es salir. Si yo le pregunto, él me dice: ‘Yo prefiero terminar mi carrera acá en Boca’ Lo que le he pedido al presidente, sin tener mucha suerte, es una mejora salarial que esté a tono de lo que es Merentiel hoy en Boca. Pero bueno, no he tenido suerte en ese tema”, sentenció con Carve Deportiva.
De esta manera el agente expresó las ganas de Merentiel de seguir en Boca pero lo que está esperando es un reconocimiento económico por parte del club para poder estar tranquilo desde ese aspecto. Ahora habrá que ver qué decisión toma Juan Román Riquelme ante lo que expuso el representante, donde claramente no queda bien parado.
“Ofertas por Merentiel hay todos los períodos de pase. Lo que pasa es que las ofertas que vinieron no pudimos avanzar con ninguna y la idea desde hace ya varios meses es intentar una mejora de contrato, porque aparte Miguel está demasiado cómodo en Boca”, ratificó Tejera. La pelota parece estar del lado de Riquelme ya que el uruguayo tiene ganas de continuar en el club siempre y cuando aparezca una mejora salarial.
Más en GOLAZO24
Messi con Trump: el encuentro que explota en el mundo entero
Di Carlo se hartó de Tapia y River toma una decisión que explota en AFA
Boca rompe el mercado de pases y cierra un acuerdo relámpago por un jugador TOP