Revuelo en Boca por la decisión de Merentiel tras un destrato de Riquelme

Riquelme le niega una mejora a Merentiel

El que confirmó esto fue nada menos que Marcelo Tejera, agente de Merentiel, quien sorprendió con una revelación inesperada. “La intención no es salir. Si yo le pregunto, él me dice: ‘Yo prefiero terminar mi carrera acá en Boca’ Lo que le he pedido al presidente, sin tener mucha suerte, es una mejora salarial que esté a tono de lo que es Merentiel hoy en Boca. Pero bueno, no he tenido suerte en ese tema”, sentenció con Carve Deportiva.