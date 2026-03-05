Ante inacción del Gobierno, argentinos varados en Medio Oriente piden ayuda a Chiqui Tapia

"Estamos sintiendo que nadie nos escucha. Nos habían prometido ayer la gente de la embajada hacer un meet para hacer un racconto de cuántos somos, de dónde estamos, de qué aerolíneas teníamos contratadas. Pero ese meet se suspendió, el embajador fue a un hotel sin ningún tipo de información oficial, nos citaron en ese hotel, pero extraoficialmente. Yo no me animé a ir con mi pareja porque las indicaciones expresas son que no nos movamos de los lugares en los que estamos", relató Virginia.

"No hubo soluciones, solamente un racconto de información de la gente que estaba ahí. Y lo que sí sabemos es que la embajada está sugiriendo a los argentinos que no tienen ticket contratado directamente hacia la Argentina, que nos desplacemos hacia Omán o Arabia Saudita, solos".

"Nos preguntamos de qué modo, frente a una situación de guerra, no sabemos cómo están las rutas... muchos argentinos en la desesperación ya se están mandando para allá (...) al no tener respuestas oficiales empezó un poco el sálvese quien pueda (...) no hay organización, nadie nos está centralizando, no hay un registro de cuántos somos", cuestionó.

Virginia también lamentó la "falta de empatía de nuestros propios conciudadanos, que dicen 'qué querés, no hay plata para jubilados y pretenden que nosotros los vayamos a buscar'. No, no queremos que nos vengan a buscar, queremos que nos ayuden a salir".

Luego reveló el dato más insólito: "Si te digo de quién estamos esperando un llamado, te va a parecer muy loco... porque yo ya llamé, mandé mails, y siento que se me agotaron todos los caminos diplomáticos. Así que hoy sacamos una carta abierta a Chiqui Tapia. Sabemos que de repente pueden tener un montón de contactos acá que nos pueden ayudar por lo menos a viajar a todos los argentinos en un micro, protegidos, hasta Omán, donde están saliendo algunos aviones. Y no viajamos solos, sueltos, sin ningún tipo de contención. Nosotros no conocemos la zona".

