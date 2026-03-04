Buque de Irán hundido en Sri Lanka y no fluye el crudo en el Estrecho de Ormuz

La Marina de Sri Lanka confirmó hace algunos minutos que recuperó “algunos cuerpos” de los marinos iraníes que murieron en el hundimiento de la fragata cerca de la costa sur de la isla, según informó el portavoz naval Buddhika Sampath, quien además comentó que los iraníes rescatados hablaron sobre una explosión a bordo.

Estados Unidos e Israel, desde el inicio el sábado de la Operación Furia Épica y Operación Rugido de León, han informado haber lanzado ataques “abrumadores y sin precedentes” contra objetivos militares en Irán, incluida la Armada iraní, cuarteles militares, instalaciones nucleares y zonas civiles, donde supuestamente se esconden búnkeres de la Guardia Revolucionaria Iraní.

Al respecto, el almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central de Estados Unidos, señaló en un comunicado oficial que en menos de cien horas las fuerzas aliadas han destruido diecisiete barcos iraníes y atacado casi dos mil objetivos, bajo el propósito de eliminar la capacidad nuclear de Irán —al que calificó como patrocinador del terrorismo chiita— , que amenaza a estadounidenses y aliados en la región.

Estados Unidos aseguró que “no hay ni un solo barco iraní navegando en el Golfo Arábigo, el Estrecho de Ormuz ni el Golfo de Omán” y que la operación continuará hasta degradar completamente las capacidades navales y balísticas de Irán.

Irán anuncia el cierre del Estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico

La escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán arrastra al mundo al borde de una guerra nuclear y al cataclismo comercial, así como enciende las alarmas de los servicios de Inteligencia por temor a atentados terroristas a nivel global. Mientras tanto, el régimen iraní iza la “Bandera Roja de la Venganza” tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei en un bombardeo estadounidense israelí y ataca con misiles a Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak, además de a Tel Aviv.

En menos de 24 horas, la República Islámica de Irán atacó una planta de la empresa pública QatarEnergy, la mayor productora de gas natural licuado; una refinería de Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita; y un data center de Amazon en Emiratos Árabes Unidos, en un intento por sacudir los precios internacionales de energía y golpear donde más le duele al Occidente: el bolsillo.

En este contexto, el brigadier Ebrahim Yabari, general de la Guardia Revolucionaria de Irán, declaró en la televisión estatal que las fuerzas iraníes no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga de la región del Golfo Pérsico, revelando que ha ordenado cerrar el Estrecho de Ormuz, la arteria marítima por donde pasa el 20 % del petróleo y gas del mundo.

estrecho_de_ormuz ESTRECHO DE ORMUZ_ALTONIVEL MX IMAGEN SATELITAL SACADA DE "ALTO NIVEL MX"

Se estima que el 84% del crudo que atraviesa el Estrecho de Ormuz se dirige a mercados asiáticos, con China, India, Japón y Corea del Sur como principales destinatarios. Por ello, el Gobierno de Pekín instó a todas las partes involucradas en el conflicto a garantizar la máxima seguridad en el estrecho, advirtiendo que un bloqueo podría afectar los precios internacionales del petróleo y perjudicar a las economías dependientes de la energía importada.

"China insta a todas las partes a detener inmediatamente las operaciones militares, evitar una mayor escalada de las tensiones, mantener la seguridad de las rutas marítimas en el Estrecho de Ormuz y prevenir un mayor impacto en la economía global", declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La funcionaria subrayó además la relevancia de garantizar la seguridad energética: "Es muy importante para la economía global. China tomará las medidas necesarias para garantizar su seguridad energética", afirmó, dejando claro que Pekín vigila de cerca la situación y sus posibles consecuencias para el suministro.

Horas antes de la orden iraní de este martes de cerrar el Estrecho de Ormuz, la Guardia Revolucionaria del país persa confirmó haber llevado a cabo un ataque con dos drones contra el petrolero Athe Nova, un buque con bandera de Honduras que suministraba combustible a la Marina estadounidense, mientras persisten los ataques misilísticos contra bases estadounidenses en la región.

Estados Unidos ha desplegado en las últimas semanas arsenal de guerra y portaviones nucleares en la región del Golfo Pérsico, incluyendo el USS Gerald R. Ford y el USS Abraham Lincoln, al mismo tiempo que ha enviado un contingente de tropas y aviones bombarderos F35, como no se había visto desde la guerra en Afganistán en 2003. De hecho, imágenes satelitales revelan un despliegue de gran envergadura en varias bases estratégicas estadounidenses en la región, entre las que se incluyen:

Al Udeid Air Base (Qatar) : Principal centro de operaciones aéreas y logísticas de EE.UU. en Medio Oriente, sede del Mando Central (CENTCOM) y base para misiones de vigilancia, reabastecimiento y ataques aéreos.

Camp Patriot (Bahréin) : Cerca del puerto de Shuaiba, esta instalación apoya a la Quinta Flota de EE.UU. , responsable de operaciones navales en el Golfo Pérsico, mar Arábigo, mar Rojo y partes del océano Índico.

Jebel Ali Port US Navy Facility (Dubái, Emiratos Árabes Unidos) : Puerto clave para aprovisionamiento y mantenimiento naval, utilizado por la Marina estadounidense como nodo logístico estratégico.

Puerto de Haifa (Israel) : Usado para operaciones navales, escalas logísticas y cooperación con la Marina israelí.

Port of Duqm y Port of Salalah (Omán): Puertos de aguas profundas con acceso estratégico al mar Arábigo y fuera del Estrecho de Ormuz, esenciales para la proyección de poder y operaciones de reabastecimiento.

Además, Estados Unidos mantiene otras bases estratégicas en la región con diferentes funciones:

Arabia Saudita : Prince Sultan Air Base, centro de operaciones aéreas y defensa.

Kuwait : Camp Arifjan y Camp Buehring, para logística, tránsito y entrenamiento; Ali Al Salem Air Base para operaciones aéreas.

Jordania : Muwaffaq al Salti Air Base (Azraq) para entrenamiento y apoyo aéreo.

Iraq: Ain al Asad Air Base y Erbil Air Base, utilizadas para entrenamiento, coordinación y apoyo a operaciones de coalición.

Tras el anuncio de este martes del bloqueo del Estrecho de Ormuz, represalia iraní a los bombardeos estadounidenses e israelíes, y luego de conocerse los ataques iraníes a las refinerías de Arabia Saudita y Abu Dabi, se dispararon los precios del petróleo.

El martes, los contratos de referencia llegaron a subir hasta un 13 % ante el temor a una interrupción en el suministro global tras los ataques y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial. El West Texas Intermediate (WTI) avanzó 7,3 % hasta los USD 71,94 el barril en la primera jornada. El oro, tradicional activo de refugio, subió un 1,5 % hasta los USD 5.357,53 la onza.

“Un posible bloqueo iraní del estrecho de Ormuz conmocionaría la economía mundial. Cualquier interrupción del flujo de petróleo en esta estrecha vía navegable haría subir los precios de la energía, alimentaría la inflación y tensaría las cadenas de suministro”, ya había advertido a Euronews hace unas semanas el Profesor Guido Cozzi, catedrático de Macroeconomía de la Universidad de St. Gallen.

