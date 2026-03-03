Irán y las armas nucleares: Trump y Netanyahu repiten un viejo cuento

En aquel entonces, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, apoyó a Hussein porque estaba enfrentado a Irán tras el secuestro de 52 rehenes en la embajada estadounidense en Teherán durante más de un año, del 4/11 de 1979 y hasta el 20/01/1981.

Luego de ese incidente, Reagan recompuso las relaciones con Irán al punto de venderle armas al ayatolá Khomeini, anterior al recientemente asesinado Khamenei, tras el ataque de Estados Unidos e Israel este fin de semana.

Volviendo al tema de las armas nucleares, lo importante es que una vez asesinado Saddam Hussein en 2006, no se encontró ningún rastro de armas nucleares en Irak. Y hasta el momento, solo quedó un país devastado que aún no puede levantarse.

Donald Trump presiona a Irak para que no forme gobierno proiraní

Eso sí, Estados Unidos todavía tiene un peso importante en el país. A fines de 2025, el parlamente eligió al presidente de la Cámara baja, Al Halbusi, un hombre de la rama liberal sunita. Sin embargo, en los comicios, la coalición con mayor cantidad de votos fue la proiraní, según informó la agencia de noticias INA. Con 46 escaños, superó a la alianza sunita, que consiguió 36.

Según el sistema iraquí, el congreso tiene 30 días para armar gobierno, pero esto no fue posible. Líderes políticos denunciaron que Donald Trump intervino en el proceso para que no eligiesen a políticos proiraníes, y amenazó con dejar de “ayudar” al país.

Esto fue visto por muchos como una amenaza de que no daría apoyo ni resguardo de posibles ataques de Israel, si elegían un gobierno con lazos con Irán. Tan solo un mes atrás.

Si el cuento suena conocido. Ahora la historia comenzó igual.

El caso de Israel

Luego del ataque terrorista del 07/10 de 2023 de Hamas a Israel, el gobierno de Israel apuntó directamente a Irán. No era para menos, porque los lazos entre Hamas e Irán son conocidos y reconocidos.

Sin embargo, un punto que sí llama la atención es que se vuelva a usar el mismo recurso que se usó años atrás con Irak, el de las armas nucleares.

Según Benjamin Netanyahu y Donald Trump, Irán es una amenaza nuclear para el mundo, pero Grossi lo dejo muy claro hoy. Pruebas, no hay.

Casi igual que con el atentado a la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina. Cuando todos los puntos se los llevaba Siria, de golpe y de la mano del posicionamiento de Occidente con respecto a Irán, se empezó a culpar a los persas. Una vez más, pruebas no hay.

El posicionamiento de Argentina con respecto a Irán siempre fue de la mano del de Estados Unidos. Ya con el mandato de Barack Obama, de 2009 al 2017, Estados Unidos intentó negociar con los persas. El acercamiento llegó a su punto cúlmine al firmar el Plan de Acción Integral Conjunto en 2015, mediante el que Irán se comprometió a limitar su actividad nuclear a cambio de evitar sanciones. Argentina también siguió ese camino.

Aunque no haya pruebas de un proyecto que implique armamento nuclear, lo que sí hay en Irán son recursos naturales de máximo valor para las potencias mundiales. Desde tierras raras hasta una fuerte producción petrolera, y una posición geográfica estratégica para el trafico de diferentes productos a lo largo de Asia, las bonanzas que brinda el territorio persa, las querría dominar cualquiera. Bien lo sabía el ayatolá Khamenei, que acumuló hasta US$200.000 millones durante su carrera política.

