Varados en Dubái: Familias argentinas reclaman ayuda oficial para salir del Emirato

Sin embargo, no hubo más información y pidió a los argentinos que sigan las indicaciones de los gobiernos locales.

De otro lado, los afectados, que lograron hablar con el medio Clarín, expresaron la difícil situación que les toca atravesar en medio del conflicto.

De acuerdo con el relato, en medio del conflicto,

El domingo a la madrugada, en un hotel en Dubai, las alarmas de todos los celulares se activaron en simultáneo. El desconcierto se apoderó de los huéspedes, que corrían por los pasillos y las escaleras del edificio, mientras escuchaban de fondo explosiones y bombardeos provenientes de Irán

Los misiles lanzados por Irán alcanzaban Burj Al Arab, edificio emblemático de la ciudad; otro hotel de cinco estrellas situado en la lujosa zona de Palm Jumeirah; el aeropuerto de Dubái, el más transitado del mundo por el tráfico internacional; y el puerto de Jebel Ali. De ahí en adelante se suspendieron todos los vuelos.

"El domingo teníamos que despegar a las 9 de la mañana de Dubai, para llegar a las 9 de la noche a Argentina, pero horas antes de que nos pasaran a buscar para ir al aeropuerto empezaron los bombardeos y se cortó todo", relató un afectado al medio porteño.

image Parte de las familias varadas en Dubái

Gustavo Oriolo, el relator, viajó a Dubái para disfrutar una semana de vacaciones con su familia y otras dos familias amigas. Los 12 argentinos que todavía no pudieron regresar a su casa.

"Nos pusimos en contacto con la embajada argentina en Emiratos Árabes y me dijeron que teníamos que resguardarnos, no estar en la calle", contó Oriolo.

Pasaron 2 días sin incidentes y los argentinos reclaman volver al país. Pero el aeropuerto de Dubái todavía no reanudó los vuelos hacia América, solamente despegan algunos aviones con rumbo a Europa y la India.

Embajada Argentina

"Desde la embajada argentina nos dijeron que no se iban a hacer cargo económicamente porque ellos habían sacado un comunicado hace un mes y era responsabilidad de cada argentino que había viajado. No tenemos ningún tipo de contención acá", lamentó Oriolo. "No tenemos información, no sabemos nada". agregó

Mientras esperan, lograron ponerse en contacto con otras familias argentinas en la misma situación y formaron un grupo de WhatsApp.Son cerca de 20, hasta el momento.

