Hay periodistas que miden cada palabra antes de lanzarla al aire. La sopesan, la calculan y la analizan con sumo cuidado para no incomodar a nadie. Y después está Adrián Ventura. El columnista de TN que no llegó al estudio el lunes 02/03 a calentar el asiento: llegó a decir lo que pensaba y sin un mínimo filtro.
AL ROJO VIVO
Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."
Pantalla caliente en TN por el paro docente, críticas al gremio y un arranque de ciclo lectivo atravesado por la reforma laboral.
El arranque fue contundente. Con 15 provincias sin clases en el primer día del ciclo lectivo, Ventura no se anduvo con rodeos: "Comienzan las clases en buena parte del país pero en 15 provincias no porque los docentes ven una pala y le escapan". La frase cayó como un balde de agua fría en el estudio de "Tempraneros". Acto seguido, sin bajar el tono ni un milímetro, completó diciendo: "Decidieron hacer paro perjudicando a los chicos". La conductora Paula Bernini sumó el dato que terminó de dimensionar la magnitud del problema: "ocho millones y medio de chicos" quedaron afuera del aula este lunes.
Pero cuando pareció que ya había dicho suficiente, Ventura remató diciendo: "¿Tienen derecho a ganar más? Sí, pero no a perjudicar a los chicos en el primer día de clases".
El comunicado de CTERA
¿Y cuál fue el detonante de este paro? La respuesta hay que buscarla en el Senado, que apenas tres días antes, el viernes 27 de febrero, convirtió en ley una reforma laboral que encendió todas las alarmas. La CTERA no tardó en pronunciarse y su comunicado no dejó lugar a la interpretación: "Más que nunca este 2 de marzo paramos y movilizamos contra la política de ajuste y destrucción del gobierno nacional".
El gremio va más allá y sostiene que la nueva norma "forma parte del plan de ajuste del Gobierno nacional y que avanza directamente contra los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores". Y si eso no alcanzara para pintar el cuadro completo, agregan que "esta reforma no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales, sino la precarización del trabajo, la flexibilización de las relaciones laborales y la continuidad de la pérdida de empleo". El remate del comunicado tampoco escatima en dureza: "Se trata de una ofensiva que busca beneficiar a los sectores concentrados de la economía a costa del salario, la estabilidad laboral y la destrucción de la industria nacional".
Las provincias que se sumaron a la medida de fuerza fueron Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. En la Ciudad de Buenos Aires, el nivel secundario también se quedó sin inicio de clases.
