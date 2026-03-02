Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

El gremio va más allá y sostiene que la nueva norma "forma parte del plan de ajuste del Gobierno nacional y que avanza directamente contra los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores". Y si eso no alcanzara para pintar el cuadro completo, agregan que "esta reforma no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales, sino la precarización del trabajo, la flexibilización de las relaciones laborales y la continuidad de la pérdida de empleo". El remate del comunicado tampoco escatima en dureza: "Se trata de una ofensiva que busca beneficiar a los sectores concentrados de la economía a costa del salario, la estabilidad laboral y la destrucción de la industria nacional".