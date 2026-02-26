Bochornosa e insólita ¿confusión? en TN: Hay VAR... y VAR

Captura de pantalla 2026-02-26 161306

Más allá de los documentos, los montos y las acusaciones, que no son objeto de análisis aquí, la pregunta vuelve a surgir: ¿se trató de una confusión o hubo intencionalidad? En tiempos donde Grupo Clarín viene embistiendo duramente contra la AFA (y especialmente contra su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia), un error de este tenor, tan básico, genera suspicacias...

También resulta llamativo que dicha nota fue publicada anoche, a las 21.51, y aún no fue corregida, lo que aumenta las sospechas. Suponiendo que el periodista ciertamente desconocía esta referencia usual en transacciones de dinero, ¿nadie le avisó que 'VAR', en una transferencia, significa "Varios"?

