CLARÍN EN GUERRA CONTRA AFA

Bochornosa e insólita ¿confusión? en TN: Hay VAR... y VAR

La guerra de Grupo Clarín contra AFA suma un nuevo capítulo que roza el bochorno: una nota en el portal TN comete un insólito error que genera suspicacias.

26 de febrero de 2026 - 17:05
La imagen que ilustra la nota de TN sobre las transferencias de la AFA.

El artículo en cuestión, firmado por el periodista Bruno Yacono, se basa en "documentos exclusivos" que "prueban pagos por $300 millones a la dueña de la mansión de Pilar".

"Los comprobantes detallan transferencias millonarias a Real Central SRL por 'servicios de logística' y una referencia al sistema de VAR, con la firma del presunto testaferro Pantano", dice el copete de la nota.

Y allí comienza el absurdo: "La primera orden de pago encontrada corresponde al 19 de junio de 2025. El comprobante consigna una transferencia de $231.110.000 bajo el concepto 'Servicio de logística', con número de orden 267894 y estado 'Pagado'. TN accedió al comprobante de la transferencia, que incluye un detalle en el concepto: la referencia 'VAR'. Es decir, según la documentación, Real Central habría provisto el servicio de videoarbitraje a la AFA".

Cualquier persona que haya realizado o recibido una transferencia sabe que el detalle 'VAR' se refiere a la abreviatura proforma de "Varios". Y no, como plantea el periodista, al videoarbitraje VAR que se emplea en los partidos de fútbol.

Captura de pantalla 2026-02-26 161306
Captura de pantalla 2026-02-26 161246

Más allá de los documentos, los montos y las acusaciones, que no son objeto de análisis aquí, la pregunta vuelve a surgir: ¿se trató de una confusión o hubo intencionalidad? En tiempos donde Grupo Clarín viene embistiendo duramente contra la AFA (y especialmente contra su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia), un error de este tenor, tan básico, genera suspicacias...

También resulta llamativo que dicha nota fue publicada anoche, a las 21.51, y aún no fue corregida, lo que aumenta las sospechas. Suponiendo que el periodista ciertamente desconocía esta referencia usual en transacciones de dinero, ¿nadie le avisó que 'VAR', en una transferencia, significa "Varios"?

