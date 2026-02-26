La tecnología nos viene pasando por arriba y los delincuentes no perdieron el tiempo. Hoy, las estafas con inteligencia artificial están logrando lo imposible, clonar voces de seres queridos para vaciarte la cuenta en minutos. Si recibís una llamada desesperada, antes de llorar o transferir, pensá en que podrías estar hablando con un algoritmo diseñado para estafarte.
¿TU HIJO O UN ROBOT?
El escalofriante engaño de las estafas con inteligencia artificial que atemorizan a todos
¿Cómo funcionan las estafas con inteligencia artificial que imitan voces?
Olvidate de los SMS con faltas de ortografía o los chats de WhatsApp de números extranjeros. Lo que está pasando ahora es que los estafadores agarran un audio tuyo de Instagram, un video de TikTok o un mensaje de voz que mandaste a un grupo de la facultad. Con apenas unos segundos de material, usan herramientas de inteligencia artificial para replicar tu tono, tu timbre y hasta tu forma de respirar.
El resultado es una voz idéntica a la de un familiar que te llama llorando, diciendo que tuvo un accidente o que está secuestrado. El "gancho" es meramente emocional. En países como Estados Unidos y Australia ya es moneda corriente, y en el Río de la Plata la tendencia está creciendo a una velocidad que asusta. La idea es que entres en pánico y entregues contraseñas o hagas una transferencia inmediata antes de que te des cuenta de que estás hablando con una máquina.
¿Por qué las estafas con inteligencia artificial son tan difíciles de detectar?
El problema principal es que el software actual no solo copia la voz, sino que permite que el estafador escriba lo que quiera y la IA lo reproduzca en tiempo real con la voz de la víctima. Sin embargo, aunque parezca infalible, la tecnología todavía tiene sus "costuras" a la vista si sabés dónde mirar.
Las voces generadas por inteligencia artificial a veces tienen silencios que no son naturales, o repiten frases de manera robótica cuando intentás sacarlas de libreto. Si la persona del otro lado no reacciona a un chiste interno o a una pregunta fuera de contexto, encendé todas las alarmas. Los delincuentes apuestan a la velocidad, si te mantenés frío por diez segundos, el truco empieza a desmoronarse.
¿Cuál es el truco definitivo para ganarle a las estafas con inteligencia artificial?
Acá es donde te das cuenta de que la mejor defensa no es técnica, sino humana. Como las estafas con inteligencia artificial se basan en datos públicos, la solución es crear un dato privado "analógico". La estrategia que está salvando a miles de personas es la palabra clave familiar.
Sentate con tus viejos, con tus hijos o con tu pareja y acuerden una palabra ridícula (puede ser "milanesa con dulce de leche" o el nombre de una mascota de la infancia) que solo ustedes sepan. Si recibís una llamada de emergencia, pedí la contraseña. Una IA, por más avanzada que sea, no puede adivinar un pacto privado que nunca se subió a la nube. Es un método rústico, pero hoy por hoy, es lo único que le gana a un algoritmo de última generación.
¿Cómo proteger mi voz para no ser víctima de estafas con inteligencia artificial?
Vivimos exponiendo nuestra vida, y eso es "oro en polvo" para los hackers. Para reducir las chances de que usen tu identidad en estafas con inteligencia artificial, lo ideal es empezar a cuidar lo que subimos. Hay que ser conscientes que un mensaje de audio en un grupo público o un video de YouTube es material suficiente para que te clonen.
Además, ningún banco, institución oficial o empresa de servicios te va a pedir claves o transferencias de apuro por teléfono. Si la voz de un "empleado" suena demasiado perfecta o sospechosa, cortá y llamá vos al número oficial.
