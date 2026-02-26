El escalofriante engaño de las estafas con inteligencia artificial que atemorizan a todos

¿Cuál es el truco definitivo para ganarle a las estafas con inteligencia artificial?

Acá es donde te das cuenta de que la mejor defensa no es técnica, sino humana. Como las estafas con inteligencia artificial se basan en datos públicos, la solución es crear un dato privado "analógico". La estrategia que está salvando a miles de personas es la palabra clave familiar.

Sentate con tus viejos, con tus hijos o con tu pareja y acuerden una palabra ridícula (puede ser "milanesa con dulce de leche" o el nombre de una mascota de la infancia) que solo ustedes sepan. Si recibís una llamada de emergencia, pedí la contraseña. Una IA, por más avanzada que sea, no puede adivinar un pacto privado que nunca se subió a la nube. Es un método rústico, pero hoy por hoy, es lo único que le gana a un algoritmo de última generación.

voz con inteligencia artificial, estafas 2

¿Cómo proteger mi voz para no ser víctima de estafas con inteligencia artificial?

Vivimos exponiendo nuestra vida, y eso es "oro en polvo" para los hackers. Para reducir las chances de que usen tu identidad en estafas con inteligencia artificial, lo ideal es empezar a cuidar lo que subimos. Hay que ser conscientes que un mensaje de audio en un grupo público o un video de YouTube es material suficiente para que te clonen.

Además, ningún banco, institución oficial o empresa de servicios te va a pedir claves o transferencias de apuro por teléfono. Si la voz de un "empleado" suena demasiado perfecta o sospechosa, cortá y llamá vos al número oficial.

Más noticias en Urgente24

La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo