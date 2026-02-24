La estafa con la licencia de conducir que aterra a los conductores

El engaño arranca con un mensaje de WhatsApp. Nada llamativo, nada que genere sospechas de entrada. Un contacto desconocido se comunica con la víctima y se presenta como un gestor que ofrece tramitar de forma virtual la Licencia Nacional de Conducir. El problema —y acá está el núcleo de todo— es que ese servicio directamente no existe dentro del sistema oficial argentino. No hay gestor privado habilitado, no hay trámite por mensajería, no hay ningún canal que no sea el portal del Estado. Pero claro, el estafador no te va a contar eso.