La estafa llegó para quedarse y esta vez tiene cara de trámite oficial. Argentina enfrenta una nueva modalidad de fraude virtual que usa como excusa uno de los documentos más cotidianos para los conductores: la licencia de conducir. El método es sumamente simple y miles de personas podrían caer sin siquiera sospechar que del otro lado de la pantalla no hay ningún gestor, sino un delincuente esperando el momento exacto para quedarse con el dinero.
"ACTUALIZAR DATOS"
La estafa con la licencia de conducir que aterra a los conductores
La licencia de conducir se convirtió en el nuevo anzuelo de una estafa digital que avanza por WhatsApp y que, si no prestás atención, puede salirte muy cara.
El engaño arranca con un mensaje de WhatsApp. Nada llamativo, nada que genere sospechas de entrada. Un contacto desconocido se comunica con la víctima y se presenta como un gestor que ofrece tramitar de forma virtual la Licencia Nacional de Conducir. El problema —y acá está el núcleo de todo— es que ese servicio directamente no existe dentro del sistema oficial argentino. No hay gestor privado habilitado, no hay trámite por mensajería, no hay ningún canal que no sea el portal del Estado. Pero claro, el estafador no te va a contar eso.
Lo que sigue es un guión ensayado con una precisión preocupante. Primero, el delincuente pide una foto del DNI y una imagen de perfil. Dos datos que, en el momento, parecen lógicos para cualquier gestión. Después viene el primer golpe económico: un pago de $80.000 con el argumento de "actualizar datos". Y aquí el fraude empieza a mostrar su verdadera estructura, porque una vez que la víctima transfirió ese dinero, no hay vuelta atrás.
El paso siguiente es particularmente llamativo en su perversidad: el estafador manda comprobantes falsos de multas que jamás existieron. El miedo hace el resto. Con la amenaza de que la licencia no será entregada si no se abonan esas infracciones inventadas, la víctima sigue transfiriendo dinero. Luego llega una imagen apócrifa del carnet —falsa de punta a punta— y, como si fuera poco, se exige un pago adicional para "completar el trámite".
Alertan por estafa que replica la web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
Pero hay una variante todavía más peligrosa que no conviene subestimar. En algunos casos, el delincuente envía un enlace que aparenta dirigir a una página oficial del Gobierno. El diseño imita a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los colores engañan, el logo tranquiliza. Sin embargo, cuando la víctima hace clic, entrega sin saberlo el control total de su información personal y sus cuentas bancarias.
Frente a este panorama, las autoridades fueron contundentes respecto a las licencias profesionales interjurisdiccionales: el único canal habilitado para ese trámite es el sitio oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. No hay excepciones, no hay atajos, no hay gestores privados que puedan intermediar. Por lo tanto, si alguien te escribe por esa vía prometiéndote gestionar tu licencia, bloquealo de inmediato y denuncialo. La próxima víctima podría ser alguien que conocés.
-------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La Triple Frontera tiene una cita explosiva: Hernán Cattaneo y Kevin Di Serna, juntos otra vez
El Nueve quiso vengarse de Beto Casella y le salió mal: Qué figura vuelve y el público destroza
Mirtha Legrand no se achica ante el presidente: "Le diría..."
El increíble descuentazo de Mercado Pago que casi nadie conoce