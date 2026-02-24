La Triple Frontera tiene una cita explosiva: Hernán Cattaneo y Kevin Di Serna, juntos otra vez

No obstante, lo que hace particular a Somnio no es solo el cartel —que ya de por sí justifica el viaje—, sino el lugar donde sucede. Foz do Iguaçu, a metros del punto donde se encuentran Argentina, Brasil y Paraguay, es uno de los principales polos turísticos del Mercosur. Poner música ahí, con ese contexto geográfico y cultural, convierte al evento en algo más que una fiesta. Es una propuesta que integra experiencia, entorno y sonido en un mismo momento.

En cuanto al público, se espera que este llegue desde los tres países limítrofes, pero también desde otros puntos del continente y de afuera. Esa diversidad no es un dato menor, ya que le da a Somnio una dimensión que muy pocos eventos de la región logran alcanzar, y que convierte a cada edición en un encuentro donde la música funciona como idioma común.

image Hernán Cattaneo y Kevin Di Serna.

El progressive tiene muchas caras. Cattaneo la consolidó a nivel global. Di Serna la está proyectando con fuerza desde hace más de una década. Que ambos coincidan en el mismo escenario, no es algo que pase todos los fines de semana. Y eso, precisamente, es lo que vale la pena no perderse.

---------------------------------

Más contenido en Urgente24

El Nueve quiso vengarse de Beto Casella y le salió mal: Qué figura vuelve y el público destroza

Mirtha Legrand no se achica ante el presidente: "Le diría..."

El increíble descuentazo de Mercado Pago que casi nadie conoce

Beto Casella dejó por el piso a Viviana Canosa: "Muy cerca de Massa, Milei y..."