Hernán Cattaneo no necesita presentación. Pero esta vez, el escenario que lo recibirá tiene algo distinto: no es Buenos Aires, no es Ibiza. Es nada más ni nada menos que Foz do Iguaçu, ese rincón del mundo donde tres países se tocan y donde, el próximo sábado 28 de febrero, la electrónica va a encontrar uno de sus momentos más potentes del verano. El evento se llama "Somnio", y ya tiene todo para convertirse en una de las fechas más comentadas.
SE ESPERA GENTE DE TODOS LADOS
La Triple Frontera tiene una cita explosiva: Hernán Cattaneo y Kevin Di Serna, juntos otra vez
La dupla argentina de Hernán Cattaneo y Kevin Di Serna desembarca en Foz do Iguaçu con un show que ya genera expectativa. Cuándo será el evento.
Pero antes de llegar al sábado, hay que hablar del viernes. Porque el fin de semana arranca el 27 con una pre-party que tiene nombre propio: Kevin Di Serna. El DJ y productor argentino no solo abre el juego la noche anterior, sino que además integra el line-up del sábado, compartiendo cartel con Cattaneo y una selección de artistas regionales e internacionales. Dos noches seguidas, dos roles diferentes, una sola coherencia artística.
¿Por qué Di Serna y no cualquier otro? La respuesta tiene historia. En 2014, Kevin publicó su primer track en Sudbeat —el sello que fundó Cattaneo— bajo el título "Ailes", incluido en el compilado Sudbeat Volume II. Esa edición no fue un detalle menor: fue el punto de partida de una relación musical que se fue construyendo con paciencia, shows compartidos y química en escena.
Desde entonces, Di Serna actuó como support de Cattaneo en numerosas oportunidades, y lo que empezó como admiración fue tomando la forma de un diálogo artístico genuino entre dos generaciones del progressive argentino.
Kevin Di Serna pisa fuerte junto a Hernán Cattaneo
Ahora bien, la trayectoria de Kevin también habla por sí sola. Tomorrowland Bélgica, Tomorrowland Brasil, Pacha Ibiza, Zamna en Tulum, Brunch Electronik en Madrid e Ibiza, KaterBlau en Berlín. Y en 2025, un dato que no pasa desapercibido: fue el único artista argentino en el lineup de Tomorrowland Brasil. No es casualidad, es consecuencia de años de trabajo sostenido con un estilo que mezcla house, progressive, techno, UK garage e indie de una manera que difícilmente se pueda encasillar en una sola etiqueta.
No obstante, lo que hace particular a Somnio no es solo el cartel —que ya de por sí justifica el viaje—, sino el lugar donde sucede. Foz do Iguaçu, a metros del punto donde se encuentran Argentina, Brasil y Paraguay, es uno de los principales polos turísticos del Mercosur. Poner música ahí, con ese contexto geográfico y cultural, convierte al evento en algo más que una fiesta. Es una propuesta que integra experiencia, entorno y sonido en un mismo momento.
En cuanto al público, se espera que este llegue desde los tres países limítrofes, pero también desde otros puntos del continente y de afuera. Esa diversidad no es un dato menor, ya que le da a Somnio una dimensión que muy pocos eventos de la región logran alcanzar, y que convierte a cada edición en un encuentro donde la música funciona como idioma común.
El progressive tiene muchas caras. Cattaneo la consolidó a nivel global. Di Serna la está proyectando con fuerza desde hace más de una década. Que ambos coincidan en el mismo escenario, no es algo que pase todos los fines de semana. Y eso, precisamente, es lo que vale la pena no perderse.
