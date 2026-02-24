Rusia usaría arma nuclear si Europa da ayuda atómica a Ucrania; ¿Se viene La Jefa, esposa de El Mencho?

Nacida en 1963 en El Naranjo, una pequeña comunidad del estado de Michoacán, su vínculo con la delincuencia organizada estuvo marcado por su entorno familiar desde sus primeros años.

Varios de sus hermanos integran la red de lavado de dinero del cartel Jalisco Nueva Generación, con operaciones que se extienden por México, América Latina y Europa.

Embed - ¿Quién es la jefa, la mujer de El Mencho que podría reemplazar al capo narco?

3-Tormenta de nieve histórica en Nueva York

Las bajas temperaturas congelan el noreste de Estados Unidos y paralizan casi por completo a la ciudad más poblada del país.

Las nevadas ya superan los 60 centímetros en sectores de Nueva Jersey y alcanzan los 40 centímetros en Manhattan, con acumulaciones que no se veían desde hace años.

El flamante alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, prohibió la circulación de vehículos no esenciales, dejando postales inusuales de lugares emblemáticos completamente desiertos.

Además, se suspendieron las clases para unos 900.000 estudiantes y miles de vuelos fueron cancelados en los principales aeropuertos de la región: JFK, La Guardia y Newark.