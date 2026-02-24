urgente24
Rusia usaría arma nuclear si Europa da ayuda atómica a Ucrania; ¿Se viene La Jefa, esposa de El Mencho?

Rusia usaría armas nucleares si Londres y París dan ayuda atómica a Ucrania; ¿Se viene La Jefa, la esposa de El Mencho?; cantidad de nieve récord en Nueva York.

24 de febrero de 2026 - 18:43
1-Opción nuclear de Rusia si Europa entrega arsenal atómico a Ucrania

En medio de las conmemoraciones por el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania, el expresidente ruso Dmitri Medvedev lanzó una amenaza directa: aseguró que Moscú utilizará armas nucleares contra Kiev si Reino Unido y Francia proveen tecnología atómica a Volodimir Zelenski.

Las declaraciones del considerado alter ego de Vladimir Putin se produjeron luego de que los servicios de inteligencia del Kremlin denunciaran que Londres y París estarían evaluando suministrar capacidades nucleares a Ucrania para “asegurar condiciones más favorables” en una eventual mesa de negociación.

El cruce verbal eleva la tensión a un nuevo nivel y vuelve a colocar el fantasma nuclear en el centro del conflicto. El cruce verbal eleva la tensión a un nuevo nivel y vuelve a colocar el fantasma nuclear en el centro del conflicto.

2-México: ¿"La Jefa" reemplazará a El Mencho?

Tras la caída del capo narco mexicano del Cartel Jalisco Nueva Generación, todas las miradas apuntan a la mujer de Nemesio Oseguera que podría quedar al mando de una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina.

Se trata de Rosalinda González Valencia, esposa del líder abatido y figura clave dentro de la estructura financiera del cartel.

Nacida en 1963 en El Naranjo, una pequeña comunidad del estado de Michoacán, su vínculo con la delincuencia organizada estuvo marcado por su entorno familiar desde sus primeros años.

Varios de sus hermanos integran la red de lavado de dinero del cartel Jalisco Nueva Generación, con operaciones que se extienden por México, América Latina y Europa. Varios de sus hermanos integran la red de lavado de dinero del cartel Jalisco Nueva Generación, con operaciones que se extienden por México, América Latina y Europa.

3-Tormenta de nieve histórica en Nueva York

Las bajas temperaturas congelan el noreste de Estados Unidos y paralizan casi por completo a la ciudad más poblada del país.

Las nevadas ya superan los 60 centímetros en sectores de Nueva Jersey y alcanzan los 40 centímetros en Manhattan, con acumulaciones que no se veían desde hace años.

El flamante alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, prohibió la circulación de vehículos no esenciales, dejando postales inusuales de lugares emblemáticos completamente desiertos.

Además, se suspendieron las clases para unos 900.000 estudiantes y miles de vuelos fueron cancelados en los principales aeropuertos de la región: JFK, La Guardia y Newark. Además, se suspendieron las clases para unos 900.000 estudiantes y miles de vuelos fueron cancelados en los principales aeropuertos de la región: JFK, La Guardia y Newark.

