El Senado abrió el año parlamentario con un cambio profundo en su esquema de poder. El oficialismo y sus aliados aprobaron una nueva integración de autoridades que desplazó al bloque peronista de todos los cargos de conducción de la Cámara alta, pese a que sigue siendo la primera minoría.
SESIÓN PREPARATORIA
El oficialismo reorganizó el Senado y dejó al peronismo fuera de la conducción
El oficialismo poco a poco tiene mayor control en el Senado. Ese poder se vio en la sesión preparatoria de este martes, donde el peronismo K quedó afuera.
La decisión se tomó durante la sesión preparatoria en la que se renovaron las autoridades para el período 2026 y marcó un giro respecto de la práctica histórica, que otorgaba espacios institucionales a la bancada más numerosa de la oposición.
Cómo quedó la conducción del Senado
El senador libertario Bartolomé Abdala continuará como presidente provisional del Senado, el cargo político más importante después de la vicepresidenta de la Nación.
Sin embargo, la novedad estuvo en las vicepresidencias.
La vicepresidencia —tradicionalmente reservada para la primera minoría— no quedó en manos del peronismo sino de la jujeña Carolina Moisés, quien se había apartado horas antes del interbloque kirchnerista.
Las otras posiciones fueron distribuidas entre aliados del oficialismo:
- vicepresidencia primera: Carolina Losada (UCR)
- vicepresidencia segunda: Alejandra Vigo (bloques provinciales)
De esta manera, Unión por la Patria quedó completamente fuera de la mesa de conducción.
La clave: una nueva mayoría parlamentaria
La votación reflejó la nueva aritmética del Senado. Con acuerdos con la UCR, el PRO, bloques provinciales y legisladores que responden a gobernadores dialoguistas, La Libertad Avanza logró reunir 45 votos afirmativos contra 25 negativos.
El movimiento se apoyó además en la ruptura interna del peronismo. Los senadores Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza formalizaron su salida del interbloque y facilitaron el quórum.
Tras la incorporación de Luis Juez al bloque libertario, el oficialismo alcanza 21 senadores propios y mejora su capacidad de negociación.
La reacción del peronismo
El jefe de la bancada justicialista, José Mayans, cuestionó la decisión y denunció un cambio de criterio en la interpretación del reglamento parlamentario.
Desde el espacio opositor señalaron que no discutían los nombres elegidos sino el mecanismo aplicado, al considerar que se alteró la tradición institucional que regía la distribución de cargos.
También se definieron cargos en la AGN
En la misma sesión, y tras ampliarse el temario, el Senado designó a sus representantes ante la Auditoría General de la Nación.
Se acordó repartir los lugares entre las principales fuerzas políticas:
- Mariano Piazza por el oficialismo
- Luis Naidenoff por la UCR
- Javier Fernández por Unión por la Patria
Un cambio con impacto político
La reconfiguración de autoridades no es solo administrativa. Marca un cambio en la relación de fuerzas dentro del Congreso.
Aunque el peronismo mantiene la mayor cantidad de bancas, el oficialismo logró construir una mayoría operativa que le permite conducir la Cámara y ordenar la agenda parlamentaria.
El nuevo esquema se pondrá a prueba en los próximos días, cuando el Senado trate proyectos clave del Gobierno, entre ellos la reforma laboral, el régimen penal juvenil y otras iniciativas legislativas.
