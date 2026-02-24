Milei reunió a su Gabinete y alista su agenda legislativa: Qué reformas anunciará en el Congreso

“Va a enumerar los proyectos estratégicos del año”, señalan cerca del Gobierno.

El contexto parlamentario

El discurso se dará en medio de una semana clave en el Congreso. El Senado deberá tratar nuevamente la reforma laboral luego de los cambios introducidos por Diputados y, además, discutir otras iniciativas como la ley penal juvenil y el proyecto sobre glaciares.

A diferencia del inicio de su mandato, el oficialismo llega con mayor respaldo político. En el Gobierno consideran que hoy cuentan con más capacidad de negociación y mayor apoyo de bloques aliados y legisladores vinculados a gobernadores.

Actualmente La Libertad Avanza reúne 95 diputados y 21 senadores, números que —aunque lejos de la mayoría propia— le permiten negociar desde una posición más favorable.

La estrategia del Gobierno

El objetivo de la administración libertaria es concentrar la discusión política en el Congreso durante los próximos meses. La idea es avanzar con reformas estructurales de manera gradual, utilizando el discurso presidencial como señal de inicio.

Por ahora, el Ejecutivo no prevé avanzar con la cobertura de vacantes en la Corte Suprema ni con el envío de pliegos judiciales, y priorizará los cambios económicos, políticos y penales.

La reunión de Gabinete buscó ordenar ese cronograma y definir prioridades antes del mensaje presidencial.

Un nuevo escenario en el Congreso y la política

El Gobierno entiende que la apertura de sesiones será distinta a la del año pasado: ya no se trata solo de presentar lineamientos generales, sino de mostrar capacidad de gestión legislativa.

El discurso de Milei buscará, así, consolidar su agenda de reformas y marcar el tono político del año parlamentario que comienza.

