Milei reunió a su Gabinete y alista su agenda legislativa: Qué reformas anunciará en el Congreso

A pocos días de la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada para ordenar la estrategia política y legislativa del Gobierno. El encuentro funcionó como antesala del discurso que el mandatario dará el domingo ante la Asamblea Legislativa, donde buscará fijar el rumbo de su tercer año de gestión.
Milei se reunió con su gabinete para informarles los temas que tratará en la apertura de las sesiones ordinarias. El Gobierno quiere mostrarse fuerte.
El oficialismo prepara una batería de reformas y espera utilizar la presentación presidencial como el punto de partida de una nueva etapa parlamentaria.
Qué anunciará el presidente Milei
En la Casa Rosada anticipan que el mensaje incluirá los principales proyectos que el Ejecutivo pretende impulsar durante el año. Entre ellos aparecen:
- eliminación o modificación del sistema de PASO
- un nuevo Código Penal
- reformas tributarias
- cambios en seguridad
- revisión del régimen de salud mental
- financiamiento universitario
También forma parte del paquete la agenda laboral y penal juvenil, que ya tiene tratamiento legislativo en marcha.
“Va a enumerar los proyectos estratégicos del año”, señalan cerca del Gobierno.
El contexto parlamentario
El discurso se dará en medio de una semana clave en el Congreso. El Senado deberá tratar nuevamente la reforma laboral luego de los cambios introducidos por Diputados y, además, discutir otras iniciativas como la ley penal juvenil y el proyecto sobre glaciares.
A diferencia del inicio de su mandato, el oficialismo llega con mayor respaldo político. En el Gobierno consideran que hoy cuentan con más capacidad de negociación y mayor apoyo de bloques aliados y legisladores vinculados a gobernadores.
Actualmente La Libertad Avanza reúne 95 diputados y 21 senadores, números que —aunque lejos de la mayoría propia— le permiten negociar desde una posición más favorable.
La estrategia del Gobierno
El objetivo de la administración libertaria es concentrar la discusión política en el Congreso durante los próximos meses. La idea es avanzar con reformas estructurales de manera gradual, utilizando el discurso presidencial como señal de inicio.
Por ahora, el Ejecutivo no prevé avanzar con la cobertura de vacantes en la Corte Suprema ni con el envío de pliegos judiciales, y priorizará los cambios económicos, políticos y penales.
La reunión de Gabinete buscó ordenar ese cronograma y definir prioridades antes del mensaje presidencial.
Un nuevo escenario en el Congreso y la política
El Gobierno entiende que la apertura de sesiones será distinta a la del año pasado: ya no se trata solo de presentar lineamientos generales, sino de mostrar capacidad de gestión legislativa.
El discurso de Milei buscará, así, consolidar su agenda de reformas y marcar el tono político del año parlamentario que comienza.
