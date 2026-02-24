Amalia Granata fulminó a Andrea del Boca tras su debut en Gran Hermano

Telefe apostó por Gran Hermano y no falló

Telefe redobló la apuesta con el estreno de Gran Hermano: Generación dorada y arrancó con números que impresionan. El programa debutó a las 22:15 horas con un piso caliente que le dejó MasterChef Celebrity, que venía marcando 17 puntos.

Asimismo, durante sus primeros minutos al aire consiguió subir a 19 y la diferencia con la competencia fue clara y se convirtió en lo más visto del día. Para el canal de las pelota fue una clara confirmación de que el formato sigue rindiendo.

Pero el golpe emocional lo dio el ingreso de Andrea del Boca. La actriz cruzó la puerta conmovida y dejó una frase que marcó el tono: “Vine a jugar”. Sin personaje que la proteja y con décadas de trayectoria a cuestas, su participación suma tensión y expectativa.

La estrategia del canal fue clara al imponer nostalgia con riesgo. La conducción de Santiago del Moro acompañó con un anuncio clave, la eliminación de la semana de adaptación y una nominación casi inmediata. Sin tiempo para acomodarse, los participantes quedaron expuestos desde el arranque. Ahora la incógnita es si el ciclo podrá sostener la presión o si el brillo inicial se apagará rápido.

