En la noche del lunes (23/02) comenzó Gran Hermano: Generación dorada, Andrea del Boca fue la primera participante en dar inicio al nuevo formato y Amalia Granata no tardó en salir a cruzarla con dureza. "No la quiero nada a esta mujer. No la quiero nada. Ha hecho mucho daño", lanzó furiosa como invitada del programa A la Barbarossa.
"NO LA QUIERO NADA"
Amalia Granata fulminó a Andrea del Boca tras su debut en Gran Hermano
La diputada Amalia Granata cuestionó la participación de la actriz en Gran Hermano y recordó la causa judicial con su expareja y la polémica por Mamá Corazón.
La diputada a su vez aprovechó para recordar el conflico judicial que la actriz afrontó con su expareja Ricardo Biasotti a quien acusó de abusador: "Mi amigo, Ricardo Biasotti, también es inocente porque salió sobreseído porque todo lo que ella y su hija dijeron durante todos estos años es mentira".
Asimismo, por otro lado, la conductora Georgina Barbarossa trajo a colación la polémica en la que estuvo envuelta a causa de la novela Mamá Corazón, grabada en 2015 y producida para la TV Pública que nunca se emitió. "También creo que va en desmedro de la imagen", consideró tajante.
Fue en ese entonces que la panelista Mariana Brey señaló que la intención de la artista en sumarse al reconocido juego televisivo se trata de "limpiar" su imagen luego de los escándalos en los que estuvo involucrado durante los últimos años.
Telefe apostó por Gran Hermano y no falló
Telefe redobló la apuesta con el estreno de Gran Hermano: Generación dorada y arrancó con números que impresionan. El programa debutó a las 22:15 horas con un piso caliente que le dejó MasterChef Celebrity, que venía marcando 17 puntos.
Asimismo, durante sus primeros minutos al aire consiguió subir a 19 y la diferencia con la competencia fue clara y se convirtió en lo más visto del día. Para el canal de las pelota fue una clara confirmación de que el formato sigue rindiendo.
Pero el golpe emocional lo dio el ingreso de Andrea del Boca. La actriz cruzó la puerta conmovida y dejó una frase que marcó el tono: “Vine a jugar”. Sin personaje que la proteja y con décadas de trayectoria a cuestas, su participación suma tensión y expectativa.
La estrategia del canal fue clara al imponer nostalgia con riesgo. La conducción de Santiago del Moro acompañó con un anuncio clave, la eliminación de la semana de adaptación y una nominación casi inmediata. Sin tiempo para acomodarse, los participantes quedaron expuestos desde el arranque. Ahora la incógnita es si el ciclo podrá sostener la presión o si el brillo inicial se apagará rápido.
