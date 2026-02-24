Telefe redobló la apuesta con Gran Hermano y arrancó con números que asustan

Influencers con hambre y ex Gran Hermano con cuentas pendientes

Si algo deja claro esta edición es que el casting no busca perfiles "blandos", sino jugadores con historia, ego y, sobre todo, espalda mediática. Ahí conviven el exfutbolista Brian Sarmiento, que ya sabe lo que es estar en el centro de la escena, Divina Gloria con su lengua filosa, Pincoya, que viene de ser finalista en GH Chile, y Danelik Galazan, que arrastra millones de seguidores en redes y entiende como pocos el lenguaje del clip viral.

Hay también regresos con gusto a revancha, como el de Emanuel Di Gioia, que en su momento había dicho: "Viví un infierno en esa cárcel", con lo que su vuelta es una cuenta pendiente con el formato. Y están los influencers que ya manejan códigos de exposición permanente, que entran sabiendo que cada cosa que hagan puede convertirse en tendencia.

image El casting mezcla famosos, ex GH e influencers con revancha y hambre de cámara, en un reality expandido al streaming.

El dato estratégico, que no siempre se menciona, es que el programa ya no vive solo en la pantalla tradicional: tiene transmisión 24 horas por DirecTV y DGO, presencia posterior en Prime Video y una Liga de Streamers que amplifica todo en tiempo real, haciendo del reality una plataforma integral donde el negocio no es únicamente el rating sino la conversación constante.

El debut fue contundente en números, pero el verdadero desafío recién empieza, porque mezclar celebridades con hambre de cámara puede generar momentos genuinos o actuaciones permanentes. Y ahí está la clave: si se animan a perder el control y dejar de pensar en la marca personal, esta edición puede ser potente de verdad; si no, apenas será un producto bien armado que cumple en rating pero no deja huella. Por ahora, el arranque fue fuerte y la moneda ya está en el aire.

