Telefe hizo temblar el prime time con Gran Hermano: Generación Dorada, una apuesta cargada de famosos, influencers y viejas cuentas pendientes que se sabía que no iba a ser una edición tibia. Con Santiago del Moro al frente y la casa ya encendida, el arranque dejó números fuertes y la duda de si es oro puro o show bien empaquetado.
NADIE SE LO QUISO PERDER
Telefe redobló la apuesta con Gran Hermano y arrancó con números que asustan
Gran Hermano: Generación Dorada arrasó en la grilla de Telefe, con famosos, rating alto y una casa que está que arde. Ahora falta ver quién banca la presión.
La jugada fuerte de Telefe: 19 puntos y una figura histórica en la casa
Este lunes a las 22.15 arrancó oficialmente Gran Hermano: Generación Dorada, con un piso envidiable que le dejó MasterChef Celebrity, que venía marcando 17 puntos y le entregó la pantalla caliente. Según difundió el periodista Nacho Rodríguez en X, a las 22.30 el reality ya tocaba los 19 puntos, sacándole una diferencia importante a la competencia y quedándose con lo más visto del día. Para Telefe, que viene defendiendo el liderazgo desde hace años, es la confirmación de que el formato todavía rinde.
Pero el dato fuerte, aparte del rating, fue el golpe emocional que implicó ver entrar a Andrea del Boca, una actriz con décadas de trayectoria que decidió exponerse en un juego que no perdona. "Lo que más me gusta es jugar, por eso estoy acá, para venir a jugar. Y eso es Gran Hermano para mi", dijo apenas cruzó la puerta, visiblemente movilizada. Y dejó marcardo el tono de lo que viene: "Acá no va a haber un personaje de por medio que me va a poder escudar".
No es un detalle que alguien con su recorrido se meta en un reality de convivencia extrema. Telefe entendió que la nostalgia vende, pero que también necesita riesgo, y poner a una actriz histórica en ese escenario es asumir que el show va a incomodar. La conducción de Santiago del Moro fue en esa línea: prolija, pero con un anuncio clave, la eliminación de la semana de adaptación y una nominación casi inmediata, por lo cual los participantes van a jugar desde el minuto uno sin tiempo para acomodarse.
Influencers con hambre y ex Gran Hermano con cuentas pendientes
Si algo deja claro esta edición es que el casting no busca perfiles "blandos", sino jugadores con historia, ego y, sobre todo, espalda mediática. Ahí conviven el exfutbolista Brian Sarmiento, que ya sabe lo que es estar en el centro de la escena, Divina Gloria con su lengua filosa, Pincoya, que viene de ser finalista en GH Chile, y Danelik Galazan, que arrastra millones de seguidores en redes y entiende como pocos el lenguaje del clip viral.
Hay también regresos con gusto a revancha, como el de Emanuel Di Gioia, que en su momento había dicho: "Viví un infierno en esa cárcel", con lo que su vuelta es una cuenta pendiente con el formato. Y están los influencers que ya manejan códigos de exposición permanente, que entran sabiendo que cada cosa que hagan puede convertirse en tendencia.
El dato estratégico, que no siempre se menciona, es que el programa ya no vive solo en la pantalla tradicional: tiene transmisión 24 horas por DirecTV y DGO, presencia posterior en Prime Video y una Liga de Streamers que amplifica todo en tiempo real, haciendo del reality una plataforma integral donde el negocio no es únicamente el rating sino la conversación constante.
El debut fue contundente en números, pero el verdadero desafío recién empieza, porque mezclar celebridades con hambre de cámara puede generar momentos genuinos o actuaciones permanentes. Y ahí está la clave: si se animan a perder el control y dejar de pensar en la marca personal, esta edición puede ser potente de verdad; si no, apenas será un producto bien armado que cumple en rating pero no deja huella. Por ahora, el arranque fue fuerte y la moneda ya está en el aire.
-----------------------------------------------------------------------
