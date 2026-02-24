La última interna de El Trece ya dejó de ser un murmullo de pasillo y empezó a sentirse al aire, mientras del otro lado, en América TV, miran con una sonrisa y el teléfono listo por si hay que cerrar trato. Un aparente cruce más terminó abriendo una puerta inesperada que puede sacudir la grilla y reordenar varias lealtades.
LA HIJA PRÓDIGA
Bomba en El Trece: Una panelista arma las valijas y ya la esperan en América TV
En El Trece arde todo y una panelista ya coquetea con América TV. Oferta sobre la mesa, cruce al aire y un posible portazo que pone en peligro la mañana.
La panelista que juega fuerte y expone la interna en El Trece
La protagonista de esta historia es Cinthia Fernández, panelista de La Mañana con Moria, que en los últimos días quedó metida en una interna con Moria Casán que fue escalando con frases que dejaron claro que la convivencia no está pasando su mejor momento. El cruce fue una disputa de autoridad, de estilos y de liderazgo en un programa que, desde el nombre, ya deja claro quién manda.
En diálogo con Puro Show, Moria intentó bajarle el tono personal al conflicto, aunque sus palabras sonaron más a advertencia que a conciliación: "No me interesa la vida de ella, no me interesa nada, me interesa que esté bien, que venga, que respete a la gente". Y después fue todavía más directa: "No le pregunté nada a la producción, si viene, viene, si no viene, no viene, me da igual. El programa soy yo y mi staff que es maravilloso. Esté quien esté, pues se adaptan a mí. Y esto es de arriba para abajo. Si se lo toman personal, a terapia. Para mí el show terminó el otro día".
En medio de este contexto, apareció un dato que agitó todo: en Instagram, Ángel de Brito respondió ante la consulta de un seguidor sobre la posibilidad de sumar nuevamente a Cinthia a LAM. "Ya tiene la oferta, siempre será angelita", escribió el conductor. Y lejos de desactivar el tema, Cinthia mostró que hubo reunión y dejó flotando la posibilidad. "Si querés contar, contá mamita", le contestó él públicamente.
En la tele argentina, cuando una figura exhibe una propuesta alternativa, está dejando un mensaje claro: Cinthia sabe que tiene mercado y no piensa resignar protagonismo. La pregunta no es solo si se va o se queda, sino qué lugar quiere ocupar y bajo qué condiciones.
Moria Casán se abraza a la historia y marca jerarquía con Mirtha
En medio de ese ruido, Moria corrió el foco hacia el cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand y transformó el programa en un homenaje casi institucional. "Hoy la única noticia que tiene que servir acá en este país maravilloso, en este ‘ispa’, es la señora Legrand", dijo al comienzo del ciclo. Y remató: "La Legrand, como lo dice ella, ya es leyenda".
Moria aprovechó la ocasión para hacer una confesión que conecta generaciones de televisión: "Me siento honradísima de haber sido invitada por primera vez, estando yo en el medio, apenas empecé, por la señora Mirtha Legrand a su mesa. En este mismo canal, prácticamente empezamos todos". Y agregó algo que explica mucho del ecosistema mediático: "El primer día que sentás con la Legrand es como que te da el pasaporte a la notoriedad".
Sentarse en la mesa de Mirtha siempre fue un rito de consagración, una especie de validación pública que en la televisión argentina todavía tiene importancia, más allá del rating o de las métricas digitales. Moria lo sabe y lo subraya porque también está marcando pertenencia, historia y jerarquía en un momento en que su liderazgo en el programa está siendo cuestionado por fuera y por dentro.
Mientras tanto, no se sabe qué pasará con Cinthia y su vuelta a LAM no es una fantasía inventada por portales, sino un dato que circuló en las propias redes de los protagonistas. En El Trece miran el tablero completo, porque se trata de cómo se reconfigura el poder en un canal que necesita estabilidad en su pantalla diaria.
Un conflicto interno puede convertirse en estrategia, y un homenaje puede ser también una manera elegante de recordar quién tiene espalda y quién todavía la está construyendo.
