Bomba en El Trece: Una panelista arma las valijas y ya la esperan en América TV

Moria Casán se abraza a la historia y marca jerarquía con Mirtha

En medio de ese ruido, Moria corrió el foco hacia el cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand y transformó el programa en un homenaje casi institucional. "Hoy la única noticia que tiene que servir acá en este país maravilloso, en este ‘ispa’, es la señora Legrand", dijo al comienzo del ciclo. Y remató: "La Legrand, como lo dice ella, ya es leyenda".

Moria aprovechó la ocasión para hacer una confesión que conecta generaciones de televisión: "Me siento honradísima de haber sido invitada por primera vez, estando yo en el medio, apenas empecé, por la señora Mirtha Legrand a su mesa. En este mismo canal, prácticamente empezamos todos". Y agregó algo que explica mucho del ecosistema mediático: "El primer día que sentás con la Legrand es como que te da el pasaporte a la notoriedad".

image Moria reforzó su pertenencia al linaje televisivo agarrándose del homenaje a Mirtha Legrand y recordó que la autoridad en pantalla se construye con trayectoria, no con escándalos.

Sentarse en la mesa de Mirtha siempre fue un rito de consagración, una especie de validación pública que en la televisión argentina todavía tiene importancia, más allá del rating o de las métricas digitales. Moria lo sabe y lo subraya porque también está marcando pertenencia, historia y jerarquía en un momento en que su liderazgo en el programa está siendo cuestionado por fuera y por dentro.

Mientras tanto, no se sabe qué pasará con Cinthia y su vuelta a LAM no es una fantasía inventada por portales, sino un dato que circuló en las propias redes de los protagonistas. En El Trece miran el tablero completo, porque se trata de cómo se reconfigura el poder en un canal que necesita estabilidad en su pantalla diaria.

Un conflicto interno puede convertirse en estrategia, y un homenaje puede ser también una manera elegante de recordar quién tiene espalda y quién todavía la está construyendo.

