Mientras Brasil debate menos horas de trabajo, Argentina elige alargarlas

image Los empresarios advierten sobre los costos altos, la inflación y la falta de mano de obra calificada.

Lo interesante es que Brasil no discute esto en abstracto, sino en un contexto donde el empleo formal y el consumo son variables sensibles políticamente, y donde la comparación con la experiencia europea (que suele incluir jornadas más cortas con alta productividad) aparece como referencia obligada, aunque las estructuras económicas sean muy distintas.

Argentina va en sentido contrario: productividad antes que descanso

Mientras tanto, en Buenos Aires el Congreso avanzó en sentido contrario. La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por Javier Milei con 135 votos a favor y 115 en contra, y el texto ahora vuelve al Senado con la intención oficial de convertirlo en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias.

La reforma incorpora la posibilidad de pagar salarios en moneda extranjera, crea un Fondo de Asistencia Laboral como alternativa a la indemnización tradicional, habilita el banco de horas para compensar extras y amplía la lista de servicios esenciales, lo que en los hechos limita el alcance de las huelgas. El polémico artículo 44, que reducía el salario al 50% o 75% en licencias por enfermedad no laboral, fue eliminado después de las críticas sindicales y de la oposición, por lo que se mantiene el pago del 100% según la Ley de Contrato de Trabajo.

image La reforma laboral de Javier Milei aprobada por Diputados flexibiliza indemnizaciones, crea el banco de horas y amplía los servicios esenciales.

El argumento oficial apunta a reducir litigiosidad, combatir abusos y generar condiciones para contratar más en blanco en un país donde el empleo informal es un problema estructural. Sin embargo, los datos de la Secretaría de Trabajo muestran que el ausentismo está en niveles mínimos históricos, con un 12,6% de la dotación mensual ausente en promedio, y que más de la mitad de esas ausencias (50,5%) se deben a enfermedad, con lo cual la idea de un sistema desbordado por licencias injustificadas carece de fundamentos.

image

En términos más simples, Brasil está discutiendo cómo repartir mejor el tiempo de trabajo, mientras Argentina se concentra en bajar costos y ordenar reglas para estimular la contratación. Uno cree que hay margen para avanzar en derechos sin dañar la economía; el otro entiende que primero hay que estabilizar y ganar productividad.

El contraste habla de cómo cada país interpreta su momento histórico. Y en ambos casos, el resultado se medirá en algo mucho más concreto: empleo real, salarios que rindan y empresas que puedan sostenerse sin que el sistema se desbalancee.

