Reforma laboral: Polémico artículo 194 sobre extranjeros tiene destino CSJN

Continuarán siendo consideradas residentes en los términos del inc. b) del presente artículo aquellos que al momento de obtener la ciudadanía por inversión ya fueren residentes permanentes en el país".

De acuerdo al artículo 2° bis de la Ley de Ciudadanía N° 346, será el ministerio de Economía, es decir Luis Caputo, el que "establecerá qué inversiones serán consideradas relevantes".

En pocas palabras, este artículo de la reforma laboral plantea que los extranjeros que adquirieron la calidad de ciudadanos argentinos con residencia fiscal argentina no pagarán Impuesto a las Ganancias en nuestro país, en detrimento de otros ciudadanos y residentes fiscales argentinos. Esto "viola el principio constitucional de igualdad tributaria ante la ley", tal como explicó el diputado Guillermo Michel durante la sesión de anoche.

La Libertad Avanza, para no dar el brazo a torcer, con soberbia y chicana, rechazó la sugerencia del diputado de Unión por la Patria, pero él advierte que dicho artículo dará lugar a "muchos juicios contra el Estado".

El artículo 194 de la ley viola el principio constitucional de igualdad tributaria ante la ley, ya que los extranjeros que adquirieron la calidad de ciudadanos argentinos con residencia fiscal argentina no pagarán Impuesto a las Ganancias en nuestro país, en detrimento de otros… pic.twitter.com/YunqpXaEDR — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) February 20, 2026

Y es indudable que este artículo abrirá mucha litigiosidad, pero también otros puntos de la reforma laboral, sobre todo el del fondo de indemnizaciones con dinero de ANSeS (FAL). También hay muchas dudas -que irán a la Justicia oportunamente- acerca de si los contratos de trabajo firmados antes de la reforma quedan excluidos de la misma o no, dado que no está aclarado en el proyecto y hay diversas interpretaciones, con lo cual terminará decidiendo un juez o la CSJN.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, aseguró que la Reforma Laboral provocará “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad”. Según él, la Reforma “liquida el derecho de huelga”, y consuma “el vaciamiento más grande que puedan hacer del sistema previsional argentino que es el Fondo de Asistencia Laboral".

Coincidió la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, quien advirtió que con la implementación de la reforma laboral “va a haber un nivel de litigiosidad muy grande”, y se van a “plantear muchas inconstitucionalidades”, con “muchas medidas cautelares”.

