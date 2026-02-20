urgente24
Atento Javier Milei: Donald Trump se encontró con la Justicia

Javier Milei y el triunfo legislativo, Donald Trump y la derrota judicial.

Triunfo de Javier Milei en el Congreso con la reforma laboral. Derrota de Donald Trump en la Corte Suprema de USA, que falló en contra de los aranceles.

20 de febrero de 2026 - 13:09

VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2026. Día triunfal para la administración de Javier Milei tras el avance de la reforma laboral en el Congreso. Tras un debate maratónico, el oficialismo superó con holgura la prueba legislativa e hizo avanzar la polémica norma sin cambios mayores a los previstos, como la eliminación del artículo 44 referido a las licencias médicas y el presidente podrá inaugurar las sesiones ordinarias con las tres leyes que buscaba.

En contrapartida, su aliado estadounidense Donald Trump se encontró con la Corte Suprema de Estados Unidos, que dio de baja la ristra de aranceles que la Casa Blanca le impuso a sus socios comerciales como política de dominio en la balanza exterior. En un fallo de 6 a 3, la maniobra del presidente estadounidense quedó sin efecto, dejando sin su principal arma de negociación con las economías extranjeras.

De regreso en Argentina, la CGT admitió agotada la instancia de protesta en las calles en contra de la reforma laboral, pero prometió inaugurar una lucha judicial para dejar sin efecto la medida que obtuvo dictamen pocas horas después para su tratamiento definitivo en el Senado el próximo viernes 27 de febrero.

Más problemas para volar: Controladores paran el 26 de febrero

Una nueva medida de fuerza fue confirmada por ATEPSA en el marco del conflicto con el Gobierno nacional y la Empresa Argentina de Navegación Aérea. El paro está previsto para el próximo jueves 26 de febrero en turnos a partir de las 0 horas, lo que afectaría las operaciones de pasajeros y carga en distintos horarios.

Escuela Superior de la Gendarmería: Paquete explosivo detonó e hirió al personal

El hecho ocurrió pasado el mediodía en la sede de Paseo Colón y Venezuela. Información preeliminar indicó un saldo de tres gendarmes heridos tras la detonación de un paquete. Intervienen Bomberos y Policía Federal, además de la División de Explosivos. La encomienda había sido recibida en el edificio hace cuatro meses.

Movimientos en el caso Yate

La Justicia le cerró la puerta a Martín Insaurralde. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo clave del ex intendente de Lomas de Zamora en la causa conocida como “Yategate” y confirmó que la Unidad de Información Financiera (UIF) continuará como parte querellante en el expediente.

El ex intendente había intentado que la Corte Suprema revisara la participación del organismo antilavado en la investigación, pero la Sala IV de Casación declaró inadmisible su recurso extraordinario.

Therians en todos lados

La aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados no solo abrió un nuevo capítulo legislativo, sino también un fuerte cruce político entre el sindicalismo y los legisladores oficialistas (y aliados) en el Congreso de la Nación. Entre bronca y chicana, las críticas no se hicieron esperar.

Horas después de la votación, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reaccionó con dureza contra los legisladores que acompañaron la iniciativa oficial.

Cachetazo a Donald Trump en USA

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes los aranceles de Donald Trump, dictaminando que el presidente estadounidense excedió su autoridad al imponer los gravámenes comerciales. Este fallo podría obligar al Gobierno republicano a devolver decenas de miles de millones de dólares por gravámenes cobrados ilegalmente.

El máximo tribunal, de mayoría republicana, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) “no autoriza al presidente a imponer aranceles”, de manera tal que este fallo bloquea el marco legal con utilizó Trump para poder implementar sus gravámenes comerciales.

