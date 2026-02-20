Atento Javier Milei: Donald Trump se encontró con la Justicia

Live Blog Post

La Justicia le cerró la puerta a Martín Insaurralde. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo clave del ex intendente de Lomas de Zamora en la causa conocida como “Yategate” y confirmó que la Unidad de Información Financiera (UIF) continuará como parte querellante en el expediente.

El ex intendente había intentado que la Corte Suprema revisara la participación del organismo antilavado en la investigación, pero la Sala IV de Casación declaró inadmisible su recurso extraordinario.

