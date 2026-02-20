Atento Javier Milei: Donald Trump se encontró con la Justicia

VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2026. Día triunfal para la administración de Javier Milei tras el avance de la reforma laboral en el Congreso. Tras un debate maratónico, el oficialismo superó con holgura la prueba legislativa e hizo avanzar la polémica norma sin cambios mayores a los previstos, como la eliminación del artículo 44 referido a las licencias médicas y el presidente podrá inaugurar las sesiones ordinarias con las tres leyes que buscaba.
Más problemas para volar: Controladores paran el 26 de febrero
Una nueva medida de fuerza fue confirmada por ATEPSA en el marco del conflicto con el Gobierno nacional y la Empresa Argentina de Navegación Aérea. El paro está previsto para el próximo jueves 26 de febrero en turnos a partir de las 0 horas, lo que afectaría las operaciones de pasajeros y carga en distintos horarios.
