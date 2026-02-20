Nuevo triunfo de Javier Milei: ¿Argentina avanza o retrocede?

Bajo la tensión de un paro general dispuesto por la CGT y otros gremios, el gobierno de Javier Milei obtuvo en la Cámara de Diputados la media sanción del proyecto de Reforma Laboral. Pero el avance quedó condicionado, el texto debe regresar al Senado, cámara de origen, luego que se eliminara el artículo 44.
El primer desafío del oficialismo era alcanzar el quorum; teniendo en cuenta que muchos diputados deben llegar al Congreso desde sus provincias, sin vuelos por la medida de fuerza. Luego, el resultado fue contundente, con ayuda de sus aliados y "dialoguistas", para que el polémico proyecto tenga 135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones.
Según la gestión libertaria, "la aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina".
Sin embargo, más allá del triunfo en Diputados, la iniciativa tiene que retornar al Senado por la eliminación del artículo 44, sobre licencias médicas. Los tiempos corren para La Libertad Avanza: su obsesión es que el Presidente pueda exhibir la sanción de la ley como un trofeo del Gobierno el próximo 1 de marzo, día en que inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.
En ese sentido, la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, ya convocó para este viernes, a las 10, a un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto. El objetivo será darle dictamen al texto modificado en la Cámara de Diputados para ratificarlo en el recinto el próximo viernes 27.
Embed - PLENARIO DE TRABAJO Y DE PRESUPUESTO 20-02-26
Milei está a un paso de sancionar una legislación laboral en Argentina que permite extender la jornada de trabajo hasta 12 horas por día, abarata los despidos y reduce las cargas patronales.
Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:
-----------------
Live Blog Post
20-02-2026 12:30
Donald Trump, Javier Milei y más novedades de las 12:30 en Urgente24
La aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados no solo abrió un nuevo capítulo legislativo, sino también un fuerte cruce político entre el sindicalismo y los legisladores oficialistas (y aliados) en el Congreso de la Nación. Entre bronca y chicana, las críticas no se hicieron esperar.
Horas después de la votación, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reaccionó con dureza contra los legisladores que acompañaron la iniciativa oficial.
Durante el 19/02, en plena sesión extraordinaria, mientras se discutía la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la diputada santafesina de Unión por la Patria, Florencia Carignano, se levantó de su banca, caminó hasta la mesa donde trabajan los taquígrafos y rápidamente desconectó varios cables de audio, micrófonos y alimentación eléctrica, un movimiento claramente visible en los videos que después circularon por todos lados.
El oficialismo no dudó en hablar de "sabotaje" y el presidente de la Cámara, Martín Menem, tomó la palabra para señalar que la maniobra había afectado la audición del diputado misionero del PJ Oscar Herrera Ahuad, quien utiliza auriculares especiales por su discapacidad, calificando el hecho como "brusco" y "fastidioso" y dejando flotando la posibilidad de sanciones.
Senado: Tenso cruce entre Florencia López y Patricia Bullrich
Durante el plenario de comisiones del Senado que analizó el proyecto de Modernización Laboral, aprobado horas antes en la Cámara de Diputados, se produjo un tenso intercambio entre la senadora riojana Florencia López y la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich.
El episodio tuvo lugar en la reunión de este viernes en el Senado presidida por Bullrich, en el marco del tratamiento del proyecto impulsado por el oficialismo. Tras una serie de cuestionamientos de López a la reforma laboral, el debate escaló a un duro cruce verbal.
“El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes. No van a alcanzar, presidenta”, lanzó la legisladora peronista, en una frase que generó inmediata reacción.
“Epa, golpista, golpista. Pará”, respondió Bullrich desde la presidencia de la comisión, interrumpiendo a López y marcando el tono del enfrentamiento.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) gatilló un nuevo aumento para jubilados y pensionados nacionales actualizando el piso y el techo en base al IPC de enero, que según Indec se ubicó en el 2,88%. Con ese traslado, el haber mínimo se elevó hacia los 369.600,88 pesos, una cifra que sigue por debajo de la Canasta Básica Total.
El incremento, publicado en el Boletín Oficial mediante la Resolución 38/2026, también incluyó actualizaciones a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) hacia los 295.680,70 pesos y la Prestación Básica Universal (PBU) en 169.075,53 pesos. Por su parte, el techo jubilatorio fue ubicado en 2.487.063,95 pesos.
Modernización Laboral: LLA logró dictamen en el Senado
La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes emitió dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley pronto esa iniciativa clave del gobierno de Javier Milei.
La intención del oficialismo es dar sanción definitiva a la reforma laboral y a la ley del Régimen Penal Juvenil el viernes 27, dos días antes de que concurra el Presidente, a inaugurar el domingo 1 de marzo el período de sesiones ordinarias.
"Fue un proceso muy importante", fueron las primeras palabras de la senadora, Patricia Bullrich. Posterior a ello, remarcó: "Esta ley da previsibilidad, no tuvo coimas".
Sobre esa línea, sostuvo: "Necesitamos que en Argentina se creen más empresas".
Live Blog Post
20-02-2026 11:30
Diputado de UxP denunció que el oficialismo ofreció "combos a medida" para asegurar los votos
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó con dureza el trámite parlamentario y denunció que el oficialismo ofreció “combos a medida” para asegurar los votos necesarios.
En declaraciones a LT8 luego de su intervención en el recinto, el diputado rosarino aseguró que la estrategia del Gobierno fue segmentar las negociaciones según el perfil de cada legislador extrapartidario.
Actualmente la baja de la edad de imputabilidad en Argentina volvió al centro del debate político y social. La discusión en torno desde cuándo los menores pueden ser responsabilizados penalmente por delitos graves, lo que genera posiciones encontradas y desde Urgente24 consultamos a especialistas para analizar los desafíos y perspectivas de esta histórica reforma.
El diputado Oscar Zago, quien votó a favor de, sostuvo que se trata de una medida necesaria que se discute desde hace décadas y que busca alinearse con estándares internacionales. “Hace 30 años que se debate en el Congreso la baja de imputabilidad y nunca tuvo éxito”, afirmó. No obstante, subrayó que la prevención no pasa únicamente por el endurecimiento de las penas: “Hay que apostar mucho más a la educación, a la cultura y a la familia”.
Hablemos del proyecto de la Reforma Laboral: Lo que se aproxima
El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei y que ya con media sanción del Senado, representa una reforma amplia que busca modificar el régimen laboral argentino con foco en indemnizaciones, modalidades de contratación, licencias, convenios y formalización del empleo.
Entre sus puntos principales se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se cambia la base de cálculo, que ahora será solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Se establece un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.
Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación.
Para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, se dispuso un plazo de un año (1ro. de enero de 2027); y se posterga al 1ro. de enero de 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.
Sobre los cambios a la Ley de Contrato de Trabajo, se establece el mecanismo de "banco de horas", a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.
Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1ro. de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.
Por otro lado, el extenso proyecto prevé la creación de un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.
Live Blog Post
20-02-2026 10:50
"Estamos impulsando las reformas que Argentina necesita desde hace décadas"
La diputada nacional santafesina y titular La Libertad Avanza a nivel provincial, Romina Diez, destacó el avance de la normativa que ahora sólo necesita la sanción definitiva del Senado.
Tras la votación, Diez se expresó en redes sociales y remarcó que “Argentina da un paso firme hacia un país más libre y con menos informalidad”.Además, la legisladora sostuvo que éste es el camino, “La Libertad Avanza es imparable”.
“Estamos impulsando las reformas que Argentina necesita desde hace décadas. Somos el Congreso más reformista de la historia. Un paso más hacia un país más libre y con menos informalidad", aseguró la presidenta de LLA en la provincia de Santa Fe.
Las principales agencias de noticias del mundo, como Bloomberg, RT y El País, cubrieron la intensa sesión de ayer en el Congreso argentino que debatía el proyecto de ley de la reforma laboral impulsado por Javier Milei, el cual finalmente obtuvo media sanción en Diputados, a pesar de la huelga general y de los grandes disturbios a las afueras del parlamento.
Los diarios internacionales dedicaron este viernes al debate en Argentina de la reforma laboral, destacando que logró su media sanción en Diputados y que volverá al Senado para su aprobación final tras la eliminación del artículo 44 que modificaba las licencias por enfermedad al reducir los haberes del trabajador enfermo del 100 % al 75 % o 50 %.
"Javier Milei promete que su reforma laboral traerá los empleos de regreso a Argentina. Pero sus ciudades industriales se preparan para otra ronda de sufrimiento", afirma Bloomberg, poniendo en duda de esta manera a la ley de modernización laboral de Milei, que crearía el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIF), y dudando de que realmente ayude a que miles de trabajadores pasen a ser regularizados al aliviarse la carga fiscal.
Faltan pocos días que termine la temporada veraniega y el dólar cerraría con un inédito desempeño estable donde el Banco Central continuó con las compras de divisas. Sin embargo, para Carlos Melconián hay señales de alerta y la gente se sigue dolarizando a pesar del contexto calmo.
En declaraciones este viernes (20/2) a Radio Mitre, el economista puso en duda la promesa del presidente Javier Milei de que la inflación comience con un digito del cero por ciento en agosto: “No lo veo. En la Argentina estos modelos ortodoxos clásicos y tradicionales solo mantienen la inflación a raya. Acá no hay un plan de estabilidad. Hay una baja (de la inflación) con el paso del tiempo, pero es tortuosa. Históricamente cuando la Argentina optó por estos planes tortuosos en materia de actividad para bajar la inflación, ocurre que se mancan en el camino”.
La reacción de Patricia Bullrich: "Vamos a fondo... Prepárense"
"Estamos cambiando la historia. Y vamos a fondo. Prepárense…", fueron las primeras palabras de la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza.
Posterior a ello, agregó: "El 1 de marzo, en la apertura de sesiones del Presidente Javier Milei, el Congreso más reformista de la historia le habrá dado 3 leyes importantísimas: la modernización laboral, el Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Senadores y Diputados, con acuerdos y decisión, logramos en pocos meses cambiar el rumbo de la historia y de la decadencia kirchnerista para ir hacia un país de más inversión, trabajo, seguridad y justicia. Imaginen lo que se viene este año".
La Libertad Avanza (LLA) aprieta el acelerador en el Senado y este viernes emitirá dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley esa iniciativa clave del gobierno de Javier Milei.
La jefa de la bancada violeta, Patricia Bullrich, junto a su par de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, convocaron para las 10, a fin de firmar el despacho con el cambio introducido por Diputados, que eliminó las licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.
La intención del oficialismo es dar sanción definitiva a la reforma laboral y a la ley del Régimen Penal Juvenil el viernes 27, dos días antes de que concurra el Presidente, a inaugurar el domingo 1 de marzo el período de sesiones ordinarias.
Embed - PLENARIO DE TRABAJO Y DE PRESUPUESTO 20-02-26
Live Blog Post
20-02-2026 10:15
Es oficial: Nación prorrogó la Emergencia Ferroviaria por 24 meses
El Gobierno prorrogó la Emergencia Ferroviaria por 24 meses para servicios de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, con el propósito de "dar continuidad al Plan de Acción iniciado en agosto de 2024 y profundizar las mejoras en seguridad operativa, infraestructura y material rodante del sistema ferroviario nacional", antes de proceder con la privatización. La medida fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 de la secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial.
La normativa original que declaró la emergencia en 2024 —a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 525/2024— ya preveía la posibilidad de prorrogarla por única vez hasta dos años, para disponer del tiempo necesario para ejecutar obras y acciones indispensables destinadas a mejorar la situación crítica del sistema y brindar mayor seguridad operacional.
Desde la implementación del régimen, el Gobierno avanzó con un programa de 226 obras y más de 60 acciones estratégicas. En marcha están gran parte de esas intervenciones orientadas a mejorar vías, material rodante, señalamiento, infraestructura eléctrica y mitigación de riesgos operativos.
Live Blog Post
20-02-2026 10:07
Celebra Luis Caputo: "Los argentinos de bien ahora saben fehacientemente que es bueno"
Luego de la aprobación en Cámara de Diputados, el ministro de Economía, se expresó a través de sus redes sociales.
"Todo lo que está haciendo este gobierno son cambios de raíz. Estructurales. De impacto, y de largo plazo", inició escribiendo.
Posterior a ello, aseguró que "Los argentinos de bien ahora saben fehacientemente que es bueno: 1. No tener déficit. 2. No emitir sin respaldo. 3. No permitir “gerentes de la pobreza”. 4. Desregular. 5. Bajar impuestos. 6. Tener una ley laboral seria. 7. No perseguir a la gente asumiendo que son todos culpables hasta que demuestren lo contrario. 8. El populismo y las prebendas solo conducen a la pobreza".
"Por todo esto es que el pueblo, en su mayoría, jamás va a votar de vuelta el regreso del comunismo kirchnerista. El pasado fue. Tenemos un futuro como país increíble por delante!! Hay momentos en la historia, en que la historia cambia. Finalmente, lo estamos viviendo. VLLC!!!", cerró.
Tercer día de tensión en Fate: Empleados dentro de la planta
Pese a la conciliación, no hay acuerdo en Fate. La empresa no abrió las puertas a los trabajadores y hay empleados dentro de la planta hasta que la firma les comunica que es lo que van a hacer. Exigen "condiciones de seguridad para reabrir".
Las puertas de la fábrica se encuentran cerrada con cadenas.
Live Blog Post
20-02-2026 09:55
Aprobación de la Reforma Laboral: Análisis político que expone más dudas que certezas
El politólogo, Marcos Novaro, dialogó con Radio Boing acerca de la Reforma Laboral y sostuvo que la sanción de la ley estaba dentro de lo previsible. A su vez, representa un triunfo político significativo para la gestión de Javier Milei, aunque advirtió que su aplicación no será sencilla.
"El Gobierno va a tener problemas para instrumentarla porque se va a judicializar, la reglamentación es compleja y el proceso de transición al nuevo régimen va a llevar tiempo", indicó.
Entre los puntos que consideró clave, mencionó la incertidumbre sobre el impacto del blanqueo laboral, la descentralización de las paritarias y la implementación del fondo de asistencia laboral, que podría reducir costos de indemnización y simplificar juicios, aunque advirtió sobre posibles riesgos similares a los que tuvieron las AFJP, especialmente en relación con las comisiones y la administración de los recursos.
No obstante, remarcó que la aprobación de la reforma implica un fuerte espaldarazo al programa de gobierno, al enviar una señal de estabilidad y continuidad a los inversores. "El Gobierno puede decir que este rumbo vino para quedarse y no es una experiencia pasajera", señaló. En ese marco, consideró que la oposición quedó debilitada por una estrategia de confrontación total que, a su entender, resultó políticamente errónea.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se suma a la lista de fuerzas federales sumidas en una profunda crisis referida a la cobertura sanitaria de su personal. Mientras el Gobierno avanza en la fractura del irrecuperable Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), se elevaron el nivel de denuncias por costos y prestaciones restringidas, según un reporte del sitio Realpolitik.
En el caso de la PSA, su personal depende de la obra social Unión Personal, destinada a la cobertura de los afiliados a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). Descentralizada la cobertura al igual que en otros casos, la fuerza dedicada a la protección de aeropuertos y aeródromos quedó fuera del plan de reestructuración que llevaron a cabo en el Ministerio de Seguridad y Defensa de manera conjunta.
Los senadores debatirán desde las 10 de este viernes (20/2) en comisiones el proyecto de Reforma Laboral que Diputados modificó al quitar el artículo 44 con la idea de sancionar la norma el 27/1 antes de que Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias del Congreso el 1/3. La oposición denuncia una ilegalidad.
Además de la Reforma Laboral, La Libertad Avanza (LLA) quiere tratar el Régimen Penal Juvenil, la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Todo antes del 1ro de marzo cuando el Presidente de la Nación va al Congreso a dejar inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias.
Para la preocupación del Gobierno, que es la construcción de Javier Milei 2027, la votación en Diputados tuvo un aporte especial: el abanico que emergió de esta instancia: La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, y algunos 'independientes' representados por varios monobloques.
El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la Reforma Laboral y ahora el proyecto avanza hacia el Senado por las modificaciones que recibió el texto que aprobó la Cámara Alta: 135 votos a favor y 115 en contra en la votación en general, y fue eliminado el ex artículo 44 que bajaba los salarios a los trabajadores con accidente o enfermedad fuera del ámbito laboral.
La Reforma Laboral obtuvo en Diputados 135 votos a favor y 115 en contra. La oposición, en particular la sindical, prometió judicializar todo lo posible. Pero La Libertad Avanza consiguió que fueran aprobados los 26 títulos aunque 2 de ellos con lo justo:
el Título II que crea el FAL para pagar las indemnizaciones tuvo 130 votos a favor -1 más que el quorum-, 117 en contra y 3 abstenciones: las diputadas Lourdes Arrieta y Karina Banfi, y el diputado Sergio Capozzi.
el Título XXVI (artículos del 197 al 217), que contempla la eliminación de los estatutos (como el del Periodista) en 1 año: 126 votos a favor, 119 rechazos y 4 abstenciones: Lourdes Arrieta, Karina Banfi, Sergio Capozzi y Yolanda Vega.
Pidieron el retiro de algunos o todos los artículos de este Título los diputados Maximiliano Ferraro, Myriam Bregman, Esteban Paulón, María Inés Zigarán y Vanesa Siley.
Hubo para la Reforma Laboral apoyos claves de algunas provincias con gobernadores surgidos en el Partido Justicialista: el texto modificado, sin la reducción salarial por licencias ante accidentes y enfermedades, volverá al Senado de la Nación.
Los libertarios consiguieron el apoyo de sus habituales aliados: PRO, la UCR y el MID. Luego, se sumaron los diputados de Salta y Misiones (Innovación Federal), las diputadas sanjuaninas de Producción y Trabajo; el santacruceño José Garrido, los tucumanos de Independencia y una parte de Provincias Unidas.
