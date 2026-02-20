urgente24
El Gobierno olvida a la PSA mientras avanza la fractura de IOSFA

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mantiene su salud en torno a la obra social de la UPCN. Denuncian una cobertura ineficiente.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria, con serios problemas para acceder a la cobertura de salud (Foto: Seguridad).&nbsp;

En el caso de la PSA, su personal depende de la obra social Unión Personal, destinada a la cobertura de los afiliados a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). Descentralizada la cobertura al igual que en otros casos, la fuerza dedicada a la protección de aeropuertos y aeródromos quedó fuera del plan de reestructuración que llevaron a cabo en el Ministerio de Seguridad y Defensa de manera conjunta.

Según denuncias de los propios agentes de la PSA nucleados en la Unión del Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (UPPSA), las condiciones de cobertura son más que deficientes. Sin estar pensada para para cubrir personal de seguridad, la obra social UP informó recientemente a sus afiliados un sistema de coseguros en el órden de mantener el funcionamiento de la misma ante la falta de financiación del Estado.

Hackeo a la PSA.jpg
La PSA de Patricia Bullrich fue hackeada. Mutismo

La PSA, coseguros y prestaciones restringidas

Esos costos, que se añadieron a los golpeados bolsillos de los agentes de la PSA, llegan a superar los 300.000 pesos en casos de cirugías complejas. Una cifra que puede representar una gran porción del salario mensual de un integrante de la fuerza, que muchas veces perciben remuneraciones por debajo de la canasta básica.

A la cartilla de coseguros se sumó también una serie de dificultades entre los agentes apostados en las provincias para poder obtener atención médica bajo la cobertura señalada. Pocos son los prestadores que se animan a otorgar turnos a los agentes, y los que lo hacen demoran más de la cuenta la asignación para desalentar su atendimiento, que se ejecuta principalmente en la Capital Federal.

El caso de PSA se asemeja al de otras fuerzas descentralizadas y no alcanzadas por la reestructuración de IOSFA. Entre ellas, nada menos que la Policía Federal o el Servicio Penitenciario Federal, todas con fórmulas diferentes para darle asistencia médica a sus agentes.

En común están las exigencias y los problemas físicos derivados de la actividad. También el despliegue territorial a nivel nacional, un dato no menor al observar la posibilidad de prestaciones de cada agente.

PSA.jpeg

Fin de IOSFA

Referido a la fragmentación de IOSFA, el Ministerio de Defensa dispuso ayer la designación del coronel mayor Ariel Guzmán como interventor de la obra social mientras se ejecuta su cierre efectivo y el paso a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) en los próximos doce meses.

Según Defensa, el proceso de transición no implicará un corte de las prestaciones para los más de 500.000 afiliados, en una maniobra que busca frenar una deuda creciente que ya supera los 200.000 millones de pesos.

