El Gobierno olvida a la PSA mientras avanza la fractura de IOSFA

El caso de PSA se asemeja al de otras fuerzas descentralizadas y no alcanzadas por la reestructuración de IOSFA. Entre ellas, nada menos que la Policía Federal o el Servicio Penitenciario Federal, todas con fórmulas diferentes para darle asistencia médica a sus agentes.

En común están las exigencias y los problemas físicos derivados de la actividad. También el despliegue territorial a nivel nacional, un dato no menor al observar la posibilidad de prestaciones de cada agente.

PSA.jpeg

Fin de IOSFA

Referido a la fragmentación de IOSFA, el Ministerio de Defensa dispuso ayer la designación del coronel mayor Ariel Guzmán como interventor de la obra social mientras se ejecuta su cierre efectivo y el paso a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) en los próximos doce meses.

Según Defensa, el proceso de transición no implicará un corte de las prestaciones para los más de 500.000 afiliados, en una maniobra que busca frenar una deuda creciente que ya supera los 200.000 millones de pesos.

