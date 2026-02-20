Paara la preocupación del Gobierno, que es la construcción de Javier Milei 2027, la votación en Diputados tuvo un aporte especial: el abanico que emergió de esta instancia: La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, y algunos 'independientes' representados por varios monobloques.
Javier Milei 2027: La Reforma Laboral confirmó las alianzas de LLA
El tema central en Casa Rosada no es la Reforma Laboral sino Javier Milei 2027. La LLA consolidó el oficialismo para su proyecto.
El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la Reforma Laboral y ahora el proyecto avanza hacia el Senado por las modificaciones que recibió el texto que aprobó la Camara Alta: 135 votos a favor y 115 en contra en la votación en general, y fue eliminado el ex artículo 44 que bajaba los salarios a los trabajadores con accidente o enfermedad fuera del ámbito laboral.
Pero el dato decisivo es la fuerza en consolidación, que logró blindar cada uno de los 26 títulos y 218 artículos del proyecto de reforma laboral, incluyendo
- la regulación de las indemnizaciones,
- el Fondo de Asistencia Laboral,
- la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos,
- la restricción de las tutelas sindicales,
- la limitación del derecho a huelga,
- la derogación de estatutos profesionales,
- el desfinanciamiento del INCAA, y
- la eliminación de los estatutos (como el del Periodista).
También quedó diseñada la oposición 2027: el panperonismo de Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas, Frente de Izquierda, y algunos 'independientes', representados por los monobloques de Marcela Pagano, Natalia De la Sota y Jorge Fernández. Y los sindicatos representados por la CGT que ejecutaron un paro general exitoso.
Tan heterogéneo y diverso un lado como el otro.
Tema fundamental
El oficialismo tiene como objetivo Milei 2027.
Pero la oposición todavía carece de una conducción para la instancia futura. Hay una única coincidencia: el kirchnerismo es historia y jamás podría liderar lo que está en pañales.
El trámite continuará en el Senado.
El oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes 20/02 a las 10:00, con el objetivo de emitir dictamen.
La cita en el recinto será el viernes 27/02.
El domingo 01/03 Javier Milei hablará ante la Asamblea Legislativa para inaugurar las sesiones ordinarias 2026 del Congreso, y un objetivo era presentar la Reforma Laboral como un éxito estructural del período extraordinario de sesiones post triunfo electoral en octubre 2025.
Dudas y sorpresas
Mirando hacia el 'Nuevo Oficialismo' que respaldará el proyecto Milei 2027 es importante evaluar el rol de varios peronismos provinciales: Catamarca, Tucumán y Salta; y el neoperonismo de Misiones.
Los gobernadores peronistas que integran el Nuevo Oficialismo son
- Osvaldo Jaldo (Tucumán),
- Raúl Jalil (Catamarca),
- Gustavo Saénz (Salta).
Los ni peronistas ni libertarios son
- Hugo Passalacqua (o sea Carlos Rovira, Misiones), y
- Marcelo Orrego (San Juan).
Los UCR son
- Alfredo Cornejo (Mendoza),
- Leandro Zdero (Chaco) y
- Juan Pablo Valdes (Corrientes).
Faltaría definir dónde se ubica al PRO que gobierna Ciudad de Buenos Aires, hoy día con Jorge Macri acompañada por Daniel Angelici.
Y dónde estará Hacemos Córdoba, entre Martín Llaryora y Juan Schiaretti.
En conclusión
- Se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se cambia la base de cálculo, que ahora será solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Se establece un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.
- El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR en el Senado se diferenció a las empresas en cuanto al financiamiento que se hará con contribuciones patronales: las grandes aportarán 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas 2,5%. El texto original preveía 3% sin distinción.
- Derogación de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, en un plazo de 1 año (01/01/2027); y el 01/01/2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.
- El mecanismo de "banco de horas", a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.
- Las vacaciones podrán tomarse entre el 01/10 y el 30/04, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.
- Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.
- Marco normativo para la actividad de repartidores y trabajadores de apps.
- El traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
