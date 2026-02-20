Javier Milei 2027: La Reforma Laboral confirmó las alianzas de LLA

jalil saenz milei jaldo passalacqua La foto tiene 1 año (marzo 2025) pero es actual: Javier Milei junto a los gobernadores de Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Tema fundamental

El oficialismo tiene como objetivo Milei 2027.

Pero la oposición todavía carece de una conducción para la instancia futura. Hay una única coincidencia: el kirchnerismo es historia y jamás podría liderar lo que está en pañales.

El trámite continuará en el Senado.

El oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes 20/02 a las 10:00, con el objetivo de emitir dictamen.

La cita en el recinto será el viernes 27/02.

El domingo 01/03 Javier Milei hablará ante la Asamblea Legislativa para inaugurar las sesiones ordinarias 2026 del Congreso, y un objetivo era presentar la Reforma Laboral como un éxito estructural del período extraordinario de sesiones post triunfo electoral en octubre 2025.

Dudas y sorpresas

Mirando hacia el 'Nuevo Oficialismo' que respaldará el proyecto Milei 2027 es importante evaluar el rol de varios peronismos provinciales: Catamarca, Tucumán y Salta; y el neoperonismo de Misiones.

Los gobernadores peronistas que integran el Nuevo Oficialismo son

Osvaldo Jaldo (Tucumán),

Raúl Jalil (Catamarca),

Gustavo Saénz (Salta).

Los ni peronistas ni libertarios son

Hugo Passalacqua (o sea Carlos Rovira, Misiones), y

Marcelo Orrego (San Juan).

Los UCR son

Alfredo Cornejo (Mendoza),

Leandro Zdero (Chaco) y

Juan Pablo Valdes (Corrientes).

Faltaría definir dónde se ubica al PRO que gobierna Ciudad de Buenos Aires, hoy día con Jorge Macri acompañada por Daniel Angelici.

Y dónde estará Hacemos Córdoba, entre Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

En conclusión

Se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se cambia la base de cálculo, que ahora será solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Se establece un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR en el Senado se diferenció a las empresas en cuanto al financiamiento que se hará con contribuciones patronales: las grandes aportarán 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas 2,5%. El texto original preveía 3% sin distinción. Derogación de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, en un plazo de 1 año (01/01/2027); y el 01/01/2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA. El mecanismo de "banco de horas", a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días. Las vacaciones podrán tomarse entre el 01/10 y el 30/04, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días. Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión. Marco normativo para la actividad de repartidores y trabajadores de apps. El traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

