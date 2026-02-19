urgente24
FIFA frena el refuerzo de Independiente por una inhibición con un campeón

Independiente tenía todo cerrado para traer a préstamo a Maxi Gutiérrez, de Chile. Pero un inesperado fallo de la Justicia lo puso contra las cuerdas.

19 de febrero de 2026 - 21:40
Independiente, otra vez inhibido

Independiente sufrió una nueva inhibición de la FIFA, en lo que resulta un baldazo de agua fría. El Rojo se aprontaba para cerrar un nuevo refuerzo para el equipo de Gustavo Quinteros, y con la determinación de la casa madre del fútbol mundial todo se detuvo.

La inhibición de FIFA a Independiente es por una deuda con Fernando Gaibor, futbolista ecuatoriano que supo ser campeón con el Rojo de la Copa Suruga Bank, aquel certamen internacional que disputó en 2018 a partido único y que ganó tras vencer al Cerezo Osaka, de Japón.

Independiente campeón de la Suruga Bank, en tierras asiáticas

Independiente campeón de la Suruga Bank, en tierras asiáticas

Eran tiempos felices para Independiente, con Ariel Holan como entrenador y con la Copa Sudamericana de 2017 en las vitrinas.

La deuda de Independiente con Fernando Gaibor y el monto a pagar

Gaibor había llegado a Avellaneda a principios de 2018 proveniente de Emelec, su club formador. Había firmado por varios años, pero la inestabilidad financiera creciente del Rojo llevó al club a dejar de pagarle. Tanto, que a mediados de 2019 el ecuatoriano se fue a préstamo a Al Wasl, de los Emiratos Árabes Unidos. A su regreso, se declaró como jugador libre por falta de pago y se fue; marchó al Guayaquil City, de su país natal.

Fernando Gaibor, con la 10 de Independiente

Fernando Gaibor, con la 10 de Independiente

Independiente quedó endeudado con Gaibor, que ahora ganó su juicio y el club quedó obligado a desembolsar. La mora, lo que tiene que pagar el Rojo a Gaibor, es un monto de 1.500.000 dólares.

Maxi Gutiérrez, enfriado

El gran problema que suma la institución que ahora preside Néstor Grindetti es que, por la deuda, FIFA inhibió al club. Y, por la inhibición, está imposibilitado de comprar a ningún jugador. Justo cuando estaba a punto de cerrar su nuevo refuerzo, el chileno Maximiliano Gutiérrez.

N&eacute;stor Grindetti, presidente de Independiente

Néstor Grindetti, presidente de Independiente

Delantero extremo, 21 años, Gutiérrez se desempeña en el Huachipato. Independiente tenía todo cerrado para abrocharlo a préstamo y con opción de compra. Por ahora, eso no será posible. Primero debe resolver la deuda con Gaibor.

