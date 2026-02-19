FIFA frena el refuerzo de Independiente por una inhibición con un campeón

Maxi Gutiérrez, enfriado

El gran problema que suma la institución que ahora preside Néstor Grindetti es que, por la deuda, FIFA inhibió al club. Y, por la inhibición, está imposibilitado de comprar a ningún jugador. Justo cuando estaba a punto de cerrar su nuevo refuerzo, el chileno Maximiliano Gutiérrez.

Delantero extremo, 21 años, Gutiérrez se desempeña en el Huachipato. Independiente tenía todo cerrado para abrocharlo a préstamo y con opción de compra. Por ahora, eso no será posible. Primero debe resolver la deuda con Gaibor.

