Independiente sufrió una nueva inhibición de la FIFA, en lo que resulta un baldazo de agua fría. El Rojo se aprontaba para cerrar un nuevo refuerzo para el equipo de Gustavo Quinteros, y con la determinación de la casa madre del fútbol mundial todo se detuvo.
DEUDA
FIFA frena el refuerzo de Independiente por una inhibición con un campeón
Independiente tenía todo cerrado para traer a préstamo a Maxi Gutiérrez, de Chile. Pero un inesperado fallo de la Justicia lo puso contra las cuerdas.
La inhibición de FIFA a Independiente es por una deuda con Fernando Gaibor, futbolista ecuatoriano que supo ser campeón con el Rojo de la Copa Suruga Bank, aquel certamen internacional que disputó en 2018 a partido único y que ganó tras vencer al Cerezo Osaka, de Japón.
Eran tiempos felices para Independiente, con Ariel Holan como entrenador y con la Copa Sudamericana de 2017 en las vitrinas.
La deuda de Independiente con Fernando Gaibor y el monto a pagar
Gaibor había llegado a Avellaneda a principios de 2018 proveniente de Emelec, su club formador. Había firmado por varios años, pero la inestabilidad financiera creciente del Rojo llevó al club a dejar de pagarle. Tanto, que a mediados de 2019 el ecuatoriano se fue a préstamo a Al Wasl, de los Emiratos Árabes Unidos. A su regreso, se declaró como jugador libre por falta de pago y se fue; marchó al Guayaquil City, de su país natal.
Independiente quedó endeudado con Gaibor, que ahora ganó su juicio y el club quedó obligado a desembolsar. La mora, lo que tiene que pagar el Rojo a Gaibor, es un monto de 1.500.000 dólares.
Maxi Gutiérrez, enfriado
El gran problema que suma la institución que ahora preside Néstor Grindetti es que, por la deuda, FIFA inhibió al club. Y, por la inhibición, está imposibilitado de comprar a ningún jugador. Justo cuando estaba a punto de cerrar su nuevo refuerzo, el chileno Maximiliano Gutiérrez.
Delantero extremo, 21 años, Gutiérrez se desempeña en el Huachipato. Independiente tenía todo cerrado para abrocharlo a préstamo y con opción de compra. Por ahora, eso no será posible. Primero debe resolver la deuda con Gaibor.