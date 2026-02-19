Úbeda tomó nota y prepara el plan de Boca para obstruir el arma letal de Racing

Boca vs. Racing Maravilla Martínez ya metió el frentazo para el gol victorioso de Racing ante Boca FOTO NA: Juan Foglia

El gol fue de Maravilla Martínez, con un buen cabezazo que anticipó a la zaga central del Xeneize. El caso es que, el tanto, provino de un centro de Gabriel Rojas.

Ese gran lateral-carrilero que tiene Gustavo Costas, una pieza fundamental en su estructura y en el diseño de los ataques de Racing. El tándem Rojas-Maravilla, con los centros del zurdo y el olfato del delantero, ha sido una de las grandes claves de este gran ciclo de la Academia que tuvo la Copa Sudamericana 2024 como premio.

Aquella derrota de Boca dejó un sabor amargo. El inesperado cambio de Exequiel Zeballos al minuto 70', siendo que el Changuito era el jugador Xeneize más peligroso de la cancha, se llevó todos los focos del cotejo.

Cetré por Zeballos: cómo se modificaría la delantera de Boca con el colombiano Exequiel Zeballos saluda a Claudio Úbeda tras el sorpresivo cambio que hizo el entrenador FOTO NA: Juan Foglia

Sin embargo, hubo un detalle que marcó el triunfo de Racing -y que, análisis de por medio-, podría haberse evitado: el centro de Rojas para Maravilla Martínez.

Siendo esta una combinación muy utilizada por el equipo, por la que el DT tiene una predilección, haber contrarrestado los avances de Rojas debiera haber sido una prioridad de Boca en su faceta defensiva.

En la jugada del gol, sin embargo, nadie lo persiguió. En una desinteligencia entre Juan Barinaga y Carlos Palacios, Rojas se proyectó por el lateral y recibió demasiado solo. Cómodo, el jugador centró y ahí apareció Maravilla.

Gelini, la probable arma de Boca para contrarrestar a Racing

Con Palacios con poca vocación defensiva, Claudio Úbeda parece haber tomado nota. Además de la ausencia obligada del chileno a causa de su lesión en la rodilla y por la que no fue convocado para el partido, el movimiento táctica del entrenador tuvo lugar en la práctica de este jueves.

La soledad de Palacios: por qué Boca necesita crearle contextos para recuperarlo Carlos Palacios, afuera de la lista de convocados FOTO NA:Damian Dopacio

En el entrenamiento, el DT paró el siguiente equipo: Marchesín; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Gelini, Ascacíbar, Delgado, Alarcón; Romero, Merentiel.

Más allá del detalle de Weigandt, que se perfila para ser titular tras el bajo rendimiento de Barinaga, el quid está en la inclusión de Gelini.

Delantero extremo zurdo que suele juegar por el costado derecho, Gelini tiene una marcada vocación ofensiva. Sin embargo, es probable que Úbeda lo piense para hacer un recorrido más largo sobre la banda y adjudicándole una tarea defensiva precisa: perseguir a Gabriel Rojas.

Al mismo tiempo, la clave estará en generar peligro por ese sector, y provocarle dudas al lateral de Racing. Si Gelini juega por allí, Rojas tomará más precauciones a la hora de pasar al ataque, porque sabe que deberá estar pendiente de los arranques del delantero de Boca.

+ de Golazo24