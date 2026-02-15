La decisión de Domínguez con Edwuin Cetré vs. Gimnasia es un mensaje para Boca

Aunque no siempre es titular, el colombiano es una pieza fundamental para el equipo con su velocidad por el extremo izquierdo. De hecho, Cetré ingresó al minuto 62' de un partido que terminó igualado 0-0.

Gimnasia y Esgrima de La Plata y Estudiantes juegan el clasico platense en el bosque por la quinta fecha del Torneo de La Liga - Autor @EdelpOficialNA Pincha y Lobo reeditaron un nuevo clásico platense, esta vez en el Bosque Autor @EdelpOficialNA

La negociación entre Boca y Estudiantes por el delantero no está caída, pero sí se enfrió. Mientras tanto, el colombiano sigue ocupando el rol significativo que tiene dentro del plantel de La Plata.

