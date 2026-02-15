El traspaso de Edwuin Cetré a Boca parecía ser una transferencia sencilla. Una como tantas otras y que, esta vez, se iba a resolver de forma práctica. Había acuerdo entre todas las partes, habida cuenta de que los dos clubes en cuestión acababa de negociar hacía poco los movimientos de Ascacíbar a la Ribera y de Aguirre a La Plata.
PIEZA
La decisión de Domínguez con Edwuin Cetré vs. Gimnasia es un mensaje para Boca
Aunque las negociaciones con Boca no están caídas, sí se enfriaron. En el medio, Eduardo Domínguez tomó una decisión Edwuin Cetré para el clásico.
Sin embargo, todo se vino al suelo en cuestión de horas. Un parte médico inesperado, conjeturas, una historia que se repetía porque algo similar había sucedido cuando Atlético Paranaense también había intentado comprar a Edwuin Cetré.
La negociación entre Boca y Estudiantes no se cayó. Sigue en pie. Solo que Boca le propuso a Estudiantes modificar los términos de traspaso. Desde el Xeneize entienden que no es lo mismo ofertar por un futbolista cuya condición física encuentra más limitaciones que las que se suponían en un inicio.
Edwuin Cetré jugó el clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia: pieza importante
Lo cierto es que, mientras tanto, Edwuin Cetré es jugador del Pincha. Tiene contrato hasta fin de 2026. Y Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes, tomó una decisión con el colombiano en medio de tanto revuelo. Una decisión que deja en claro el rol que tiene el futbolista en el plantel campeón -del Torneo Clausura 2025 y del Trofeo de Campeones 2025-.
Domínguez decidió convocar a Cetré para el clásico contra Gimnasia y Esgrima de La Plata. Este domingo, Pincha y Lobo se veían las caras en el Bosque, y el 'Barba' sabía que era un partido demasiado importante como para dar concesiones.
Aunque no siempre es titular, el colombiano es una pieza fundamental para el equipo con su velocidad por el extremo izquierdo. De hecho, Cetré ingresó al minuto 62' de un partido que terminó igualado 0-0.
La negociación entre Boca y Estudiantes por el delantero no está caída, pero sí se enfrió. Mientras tanto, el colombiano sigue ocupando el rol significativo que tiene dentro del plantel de La Plata.