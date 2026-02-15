urgente24
ACTUALIDAD Patricia Bullrich > Napoleón > Milei

"AGACHAOS, QUE VIENEN LOS NUESTROS"

Bullrich encendió alarmas: "Cuidado con los generales victoriosos", recuerda Napoleón

El video auto referencial que Patricia Bullrich subió a redes tras la media sanción de la Reforma Laboral activó las alertas en La Libertad Avanza.

15 de febrero de 2026 - 11:31
Arco del triunfo, París

Arco del triunfo, París

Muchos interpretaron que Patricia Bullrich se auto proclamó “presidenciable” y se prepara para un nuevo "garrochazo" tras su paso por la juventud peronista de los 70, el PJ de Carlos Menem en los 90, Nueva Dirigencia (Gustavo Béliz), Unión por todos, la Alianza de Fernando de la Rúa, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el PRO de Mauricio Macri y La Libertad Avanza de Javier Milei.

Se alertaron en la Casa Rosada por el Síndrome “Carrario-Abreu” porque la ex ministra se exhibió como la propietaria del triunfo de la votación favorable en el Senado de la Nación. El video que subió su equipo de comunicación no contaba con el “visto bueno” del ejército mediático estalinista que armó Karina Milei. Se alertaron en la Casa Rosada por el Síndrome “Carrario-Abreu” porque la ex ministra se exhibió como la propietaria del triunfo de la votación favorable en el Senado de la Nación. El video que subió su equipo de comunicación no contaba con el “visto bueno” del ejército mediático estalinista que armó Karina Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2022993038310818027&partner=&hide_thread=false

Entre la victoria legislativa (a la 1.22) y la publicación el mismo día (9.31) habían pasado apenas 8 horas.

Seguir leyendo

“Nos agarró a casi todos dormidos, con la resaca de la borrachera” se justificaron los libertarios sorprendidos.

En La Libertad Avanza consideraron una suerte de traición lo ocurrido porque sus colaboradores la ubicaron como hacedora y propietaria de una potencial norma que lleva 43 años de espera.

“¿Es un lanzamiento de campaña presidencial?”, se preguntaron.

image
Patricia Bullrich: el síndrome Carrario-Abreu

Patricia Bullrich: el síndrome Carrario-Abreu

El Síndrome de Napoleón tras Austerlitz

Tras la impresionante victoria de las tropas francesas, Napoleón Bonaparte se mostraba preocupado.

El prestigio de sus altos oficiales había crecido tanto que temía ser desplazado por alguno de sus mejores generales.

Entonces, mandó a construir el gigantesco Arco del Triunfo, para recibir a las tropas que volvían victoriosas a París. Aún en 2026, sigue siendo uno de los monumentos más famosos de la capital francesa y un ícono mundial.

image
Napoleón Bonaparte

Napoleón Bonaparte

¿Quería homenajear a sus propios efectivos? Aparentemente, no. Ubicado en el final de la distinguida avenida de los Campos Eliseos (Champs Elyseés) tiene una altura de unos 50 metros, un ancho de otros 45 metros y una profundidad de más de 22 metros. ¿Por qué tan grande? le preguntaron sus arquitectos. ¿Quería homenajear a sus propios efectivos? Aparentemente, no. Ubicado en el final de la distinguida avenida de los Campos Eliseos (Champs Elyseés) tiene una altura de unos 50 metros, un ancho de otros 45 metros y una profundidad de más de 22 metros. ¿Por qué tan grande? le preguntaron sus arquitectos.

“No quiero homenajearlos, quiero empequeñecerlos ante las dimensiones de semejante construcción. Eso sentirán cuando pasen por debajo del Arco” habría dicho el emperador.

Actualmente, una docena de avenidas, que fueron diseñadas por el arquitecto Haussmann en el siglo XIX, rodean al monumental Arco.

No hay semáforos en la transitadísima rotonda parisina. La mole parece ordenar todo desde las alturas.

Embed - El Arco del Triunfo de París

Antes de la batalla de Austerlitz, 1805, Bonaparte les prometió a sus hombres: “Volveréis a casa bajo arcos triunfales”.

El gobernante galo se inspiró en el Arco de Tito en Roma. Conocía el significado de ciertos “homenajes”

“Memento mori” (recuerda que eres mortal) le decían los antiguos romanos a los jefes militares que se creían semi dioses luego de sus conquistas.

El Arco del Triunfo galo tiene 4 grupos escultóricos principales en cada uno de los pilares:

-La Partida de los voluntarios de 1792.

-El Triunfo de 1810 y la coronación de Bonaparte

-La Resistencia de 1814

-La Paz de 1815 y el Tratado de París.

Claramente, el diminuto general les “marcaba la cancha” a los envalentonados militares victoriosos.

“El objetivo no es la guerra, sino la paz que llega tras mis victorias”.

image
Victoria de Austerlitz, marcó la hegemonía en Europa de Napoleón

Victoria de Austerlitz, marcó la hegemonía en Europa de Napoleón

El dilema de Javier Milei

Los estudiosos de la historia de las conflagraciones saben que existen 2 peligros:

-un ejército que vuelve derrotado y se dedica al saqueo y el pillaje tras perder toda disciplina

-un ejército victorioso, que se convierte en una amenaza para sus propios creadores.

El Jefe de Estado argentino descubrirá pronto que aparecerán opositores desafiantes para las presidenciales del año próximo dentro de sus propias filas: ¿Patricia Bullirch? ¿Victoria Villarruel? ¿Cuántos meses, semanas, días u horas pasarán hasta que empiecen a “limarla” a “Pato” como hicieron con “Vicky”? El Jefe de Estado argentino descubrirá pronto que aparecerán opositores desafiantes para las presidenciales del año próximo dentro de sus propias filas: ¿Patricia Bullirch? ¿Victoria Villarruel? ¿Cuántos meses, semanas, días u horas pasarán hasta que empiecen a “limarla” a “Pato” como hicieron con “Vicky”?

La jefa de senadores de La libertad Avanza es la más “apurada”: tiene casi 20 años más que la titular de la cámara alta.

image
Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

“No hay mal que por bien no venga” dice el viejo refrán.

En este “gobierno de consultores”, como define el turco Jorge Asís, la prioridad no es otra que la campaña. A eso se dedican los consultores.

------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 6 episodios que se devora en una sola sentada

La miniserie de 5 episodios que arrasa y la terminás en una sola tarde

La miniserie de 8 episodios que te devorás en una noche y es un bombazo

Esta miniserie de 8 episodios te atrapa y la vas a devorar en un día

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES