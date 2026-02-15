Bullrich encendió alarmas: "Cuidado con los generales victoriosos", recuerda Napoleón

“¿Es un lanzamiento de campaña presidencial?”, se preguntaron.

El Síndrome de Napoleón tras Austerlitz

Tras la impresionante victoria de las tropas francesas, Napoleón Bonaparte se mostraba preocupado.

El prestigio de sus altos oficiales había crecido tanto que temía ser desplazado por alguno de sus mejores generales.

Entonces, mandó a construir el gigantesco Arco del Triunfo, para recibir a las tropas que volvían victoriosas a París. Aún en 2026, sigue siendo uno de los monumentos más famosos de la capital francesa y un ícono mundial.

¿Por qué tan grande? le preguntaron sus arquitectos.

“No quiero homenajearlos, quiero empequeñecerlos ante las dimensiones de semejante construcción. Eso sentirán cuando pasen por debajo del Arco” habría dicho el emperador.

Actualmente, una docena de avenidas, que fueron diseñadas por el arquitecto Haussmann en el siglo XIX, rodean al monumental Arco.

No hay semáforos en la transitadísima rotonda parisina. La mole parece ordenar todo desde las alturas.

Antes de la batalla de Austerlitz, 1805, Bonaparte les prometió a sus hombres: “Volveréis a casa bajo arcos triunfales”.

El gobernante galo se inspiró en el Arco de Tito en Roma. Conocía el significado de ciertos “homenajes”

“Memento mori” (recuerda que eres mortal) le decían los antiguos romanos a los jefes militares que se creían semi dioses luego de sus conquistas.

El Arco del Triunfo galo tiene 4 grupos escultóricos principales en cada uno de los pilares:

-La Partida de los voluntarios de 1792.

-El Triunfo de 1810 y la coronación de Bonaparte

-La Resistencia de 1814

-La Paz de 1815 y el Tratado de París.

Claramente, el diminuto general les “marcaba la cancha” a los envalentonados militares victoriosos.

“El objetivo no es la guerra, sino la paz que llega tras mis victorias”.

El dilema de Javier Milei

Los estudiosos de la historia de las conflagraciones saben que existen 2 peligros:

-un ejército que vuelve derrotado y se dedica al saqueo y el pillaje tras perder toda disciplina

-un ejército victorioso, que se convierte en una amenaza para sus propios creadores.

El Jefe de Estado argentino descubrirá pronto que aparecerán opositores desafiantes para las presidenciales del año próximo dentro de sus propias filas: ¿Patricia Bullirch? ¿Victoria Villarruel? ¿Cuántos meses, semanas, días u horas pasarán hasta que empiecen a "limarla" a "Pato" como hicieron con "Vicky"?

La jefa de senadores de La libertad Avanza es la más “apurada”: tiene casi 20 años más que la titular de la cámara alta.

“No hay mal que por bien no venga” dice el viejo refrán.

En este “gobierno de consultores”, como define el turco Jorge Asís, la prioridad no es otra que la campaña. A eso se dedican los consultores.

