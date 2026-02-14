Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 acaban de registrar su primer récord mundial, aunque este no aparecerá en el medallero oficial. En plena semana de San Valentín, la Villa Olímpica se ha quedado sin aliento... y sin suministros. Los 10.000 condon es distribuidos gratuitamente entre los atletas se han agotado antes del gran día de los enamorados.
ALTA PERFORMANCE SEXUAL
"Deshielo" por consumo feroz de condón en la Villa Olímpica Milán Cortina
En San Valentín se registró un récord de actividad sexual que sacude a Milán-Cortina 2026: los condones provistos para un mes se acabaron en tres días
Lo que comenzó como una medida de salud preventiva se ha transformado en la subtrama más comentada de los Juegos. Con solo 2,800 atletas conviviendo en un entorno de alta energía, juventud y adrenalina, la cuenta matemática resulta fascinante.
El portavoz del COI, Mark Adams, no pudo evitar bromear al respecto durante una rueda de prensa el sábado: "La regla 62 de la Carta Olímpica exige que tengamos una historia de condones. Más rápido, más alto, más fuerte... juntos".
Parece que el lema olímpico (Citius, Altius, Fortius – Communiter) ha encontrado una interpretación mucho más terrenal y acogedora entre las sábanas de la delegación internacional.
Del "Fair Play" al "Foreplay": El fenómeno del condón souvenir
Sin embargo, no todo es lo que parece. Mientras algunos atletas, como la esquiadora de Madagascar Mialitiana Clerc, confirmaban que las cajas en las entradas de los edificios volaban cada día, surge una teoría paralela: el valor del objeto de colección.
Muchos deportistas admiten que estos preservativos, decorados con los logos oficiales, se han convertido en el souvenir definitivo. Son ligeros, gratuitos y cuentan una historia mejor que cualquier imán de heladera Aun así, para competidores como el patinador mexicano Donovan Carrillo, la velocidad de la "evaporación" de los suministros ha sido motivo de auténtica sorpresa.
El reabastecimiento por San Valentín está en camino
Ante la crisis de stock, el comité organizador de Milano Cortina ha tenido que activar un protocolo de urgencia. Se solicitaron suministros adicionales que serán distribuidos entre el domingo y el lunes para asegurar que nadie se quede fuera de juego durante el cierre de la quincena deportiva.
Al final del día, los Juegos Olímpicos siempre han sido una celebración de la excelencia humana en todas sus formas. Y en Milán, parece que el corazón late tan fuerte como los esquís sobre la nieve.
