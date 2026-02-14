"Deshielo" por consumo feroz de condón en la Villa Olímpica Milán Cortina

Muchos deportistas admiten que estos preservativos, decorados con los logos oficiales, se han convertido en el souvenir definitivo. Son ligeros, gratuitos y cuentan una historia mejor que cualquier imán de heladera Aun así, para competidores como el patinador mexicano Donovan Carrillo, la velocidad de la "evaporación" de los suministros ha sido motivo de auténtica sorpresa.

El reabastecimiento por San Valentín está en camino

Ante la crisis de stock, el comité organizador de Milano Cortina ha tenido que activar un protocolo de urgencia. Se solicitaron suministros adicionales que serán distribuidos entre el domingo y el lunes para asegurar que nadie se quede fuera de juego durante el cierre de la quincena deportiva.

Al final del día, los Juegos Olímpicos siempre han sido una celebración de la excelencia humana en todas sus formas. Y en Milán, parece que el corazón late tan fuerte como los esquís sobre la nieve.

