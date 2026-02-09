Patrick Dempsey deja atrás los bisturíes de Grey’s Anatomy para meterse en una miniserie de crimen que te deja pegado a la pantalla. 5 episodios repletos de tensión y mucha acción ya están disponibles en Disney+, y muestran a Dempsey en un territorio mucho más oscuro y personal que cualquier cosa que haya hecho antes.
"SOBRESALIENTE" Y "PERFECTA"
La miniserie de 5 episodios que arrasa y la terminás en una sola tarde
Un asesino a sueldo con Alzheimer se mete en un mundo oscuro y tensión al límite. Una miniserie de 5 episodios que ya es furor en Disney+, imposible de soltar.
Disney+ presenta una miniserie que atrapa desde el primer episodio
La serie en cuestión es Memory of a Killer (o Las memorias de un asesino), disponible en Disney+ con 5 episodios que se devoran en una tarde. Patrick Dempsey interpreta a Angelo Doyle, un asesino a sueldo que logra mantener en paralelo su vida de padre y vendedor de fotocopiadoras en Nueva York.
Hasta que los primeros síntomas del Alzheimer de inicio temprano empiezan a jugarle en contra y amenazan con destruir todo lo que ama, incluyendo la seguridad de su hija Maria (Odeya Rush), embarazada y sin idea del lado oscuro de su padre.
El elenco completo suma nombres que saben cómo sostener un thriller: Richard Harmon es Joe, la mano derecha y sobrino del jefe de Angelo; Michael Imperioli es Dutch, su mentor y jefe en el crimen, dueño de una fachada de restaurante en el Bronx; Peter Gadiot interpreta a Dave, un detective que vive al lado de Angelo sin sospechar nada; y Gina Torres es Linda Grant, agente del FBI que empieza a atar cabos lentamente.
“Es una exploración de personajes además de un thriller de acción”, como explicó Aaron Zelman, productor ejecutivo de la serie, para justificar que el interés central está en ver cómo alguien puede mantener una vida tan extrema mientras su cerebro empieza a traicionarlo, y cómo eso impacta a quienes lo rodean, desde la familia hasta los socios del crimen.
El éxito inesperado de este thriller... con críticas divididas
Aunque los críticos no fueron generosos (la serie apenas logró un 44% en Rotten Tomatoes), sí se convirtió en un fenómeno de streaming en varios países según FlixPatrol, superando a estrenos recientes y mostrando que el público responde al suspenso y al carisma de Dempsey.
Algunas reseñas destacan su potencial: The Wrap dice que "no es una serie imprescindible, pero tiene potencial como thriller de antihéroes oscuramente entretenido en la línea de Dexter", mientras que Collider afirma que "un thriller sobresaliente, perfecto para quien busque una vuelta de tuerca a una historia conocida". Puede que esta producción no sea perfecta, pero engancha y logra que uno quiera ver cómo termina el juego de Angelo, la amenaza del Alzheimer y el choque inevitable con su familia y sus enemigos.
Memory of a Killer tiene espacio para sorprender y mejorar sobre la marcha. 5 episodios suficientes para enganchar, mostrar cómo un antihéroe lidia con su memoria fallando y demostrar que el suspenso no depende de balas, sino de cómo cada personaje maneja sus secretos y sus decisiones.
