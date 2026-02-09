La miniserie de 5 episodios que arrasa y la terminás en una sola tarde

image 5 episodios en Disney+ muestran tensión y dilemas morales intensos.

El éxito inesperado de este thriller... con críticas divididas

Aunque los críticos no fueron generosos (la serie apenas logró un 44% en Rotten Tomatoes), sí se convirtió en un fenómeno de streaming en varios países según FlixPatrol, superando a estrenos recientes y mostrando que el público responde al suspenso y al carisma de Dempsey.

image A pesar de las críticas mixtas, la serie es un éxito en streaming, atrapando al público con suspenso y secretos familiares.

Algunas reseñas destacan su potencial: The Wrap dice que "no es una serie imprescindible, pero tiene potencial como thriller de antihéroes oscuramente entretenido en la línea de Dexter", mientras que Collider afirma que "un thriller sobresaliente, perfecto para quien busque una vuelta de tuerca a una historia conocida". Puede que esta producción no sea perfecta, pero engancha y logra que uno quiera ver cómo termina el juego de Angelo, la amenaza del Alzheimer y el choque inevitable con su familia y sus enemigos.

Memory of a Killer tiene espacio para sorprender y mejorar sobre la marcha. 5 episodios suficientes para enganchar, mostrar cómo un antihéroe lidia con su memoria fallando y demostrar que el suspenso no depende de balas, sino de cómo cada personaje maneja sus secretos y sus decisiones.

