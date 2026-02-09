CGC logra mejorar su calificación crediticia

Vaca Muerta cambia el perfil productivo

En marzo de 2025, CGC cerró un acuerdo con YPF para adquirir el 49% del bloque Aguada del Chañar, en Vaca Muerta, desembolsando US$75 millones y comprometiéndose a financiar gran parte del desarrollo inicial.

Ese movimiento permitió incorporar producción de shale oil, compensando el declino natural de los yacimientos maduros. En 2025, la producción de crudo promedió 28,5 mil barriles diarios, un 21% más interanual, con cerca del 40% explicado por Aguada del Chañar.

Las proyecciones de FIX indican que en 2026 la producción se mantendría estable, pero con mayor peso del crudo, mientras que hacia 2027 la matriz productiva podría ubicarse entre 60% y 70% petróleo y 30% a 40% gas, una combinación más favorable en términos de rentabilidad.

Eficiencia operativa y mejora de márgenes

Según datos de gestión citados por FIX, a diciembre de 2025 la baja de costos acumulada alcanzó el 30%, superando las estimaciones iniciales de la calificadora, que rondaban el 20%.

Ese ajuste permitió llevar el EBITDA a un rango de US$300 a US$330 millones, con márgenes levemente superiores al 30%, incluso sin computar los dividendos de empresas relacionadas. En un escenario de precios más exigentes, FIX estima que el EBITDA podría ubicarse cerca de US$400 millones, con márgenes promedio del 45%, siempre que se sostenga la disciplina operativa.

A septiembre de 2025, el margen EBITDA ya mostraba una mejora clara, ubicándose en 24,4%, frente al 20,1% del cierre de 2024. La relación Deuda neta/EBITDA bajó de 5,5x a 5,2x, una señal todavía exigente, pero en trayectoria descendente.

El respaldo del accionista mayoritario

El fortalecimiento financiero también tuvo un respaldo patrimonial concreto. En mayo de 2025, la asamblea de accionistas aprobó un aumento de capital por US$150 millones, ya integrado, mediante la emisión de acciones preferidas.

Con esta operación, Latin Exploration S.L. elevó su participación al 77,72%, consolidando el control y aportando fondos que se destinaron tanto a operaciones como a la adquisición en Vaca Muerta. Para FIX, este respaldo refuerza la flexibilidad financiera y mejora la capacidad de absorber shocks adversos.

Pese a la mejora crediticia, el informe mantiene una mirada cauta sobre el flujo de fondos. El plan de inversiones prevé desembolsos promedio de US$300 millones anuales en los próximos tres años, mayormente destinados a Aguada del Chañar, lo que seguirá presionando el flujo de fondos libre, que en los últimos doce meses fue negativo en US$223 millones.

A esto se suma un mayor costo financiero tras las recientes refinanciaciones. Si bien la tasa promedio de la deuda era de 3,65% a septiembre de 2025, las nuevas emisiones se realizaron a tasas más altas, lo que obliga a sostener niveles de generación operativa consistentes para evitar un deterioro del perfil crediticio.

Qué mira FIX hacia adelante

La perspectiva estable descansa en la expectativa de que CGC continúe refinanciando sus vencimientos sin sobresaltos y mantenga la mejora operativa. Una baja de calificación podría activarse si el margen EBITDA se acerca al 20% de forma sostenida o si el apalancamiento neto supera las 4 veces EBITDA.

Por el contrario, una mejora adicional requeriría reducir el apalancamiento por debajo de 2,5 veces, incrementar la escala de producción por encima de 65 mil barriles equivalentes diarios o recibir nuevos aportes de capital con impacto directo en la estructura financiera.

Compañía General de Combustibles S.A. - (CGC)

