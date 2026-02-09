Inflación: El IPC de CABA marca un piso incómodo para Milei

WhatsApp Image 2026-02-09 at 11.00.56

A este esquema se sumó un fuerte empuje de los Estacionales, que treparon 15,8%, impulsados por turismo, transporte aéreo y recreación, mientras que los Regulados avanzaron 1,7%, aportando cierto ancla, aunque insuficiente para compensar el resto de los aumentos

El Resto IPCBA, proxy de la inflación subyacente, se ubicó en 2,2% mensual, un nivel que confirma que, aun limpiando efectos puntuales, la nominalidad sigue lejos de una zona de confort.

Alimentos y restaurantes vuelven a marcar la cancha

Entre las divisiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas encabezaron los aumentos con 4,0% mensual, explicando buena parte de la incidencia total, en un contexto donde carnes, frutas y verduras mostraron ajustes significativos, especialmente tras la estacionalidad típica del verano.

También se destacaron Restaurantes y hoteles, con una suba de 5,3%, y Recreación y cultura, que saltó 7,4%, reflejando el traslado pleno de la demanda turística a precios finales, un factor que el mercado ya descuenta como recurrente cada inicio de año.

En contraste, Prendas de vestir y calzado registró una baja de 1,0%, mientras que Educación mostró una variación marginal de 0,1%, anticipando que el grueso de los ajustes en ese rubro quedará concentrado en marzo.

Un piso que desafía el discurso oficial

El mensaje que deja el IPCBA es claro, porque el proceso desinflacionario continúa, pero enfrenta un piso operativo cercano al 3%, sostenido por servicios, precios núcleo y ajustes estacionales que no terminan de ceder.

Para el Gobierno, el desafío pasa por evitar que este escalón se consolide como un nuevo equilibrio, en un contexto donde la política monetaria busca mayor prudencia, la corrección de precios relativos sigue en marcha y la credibilidad del ancla cambiaria se vuelve cada vez más determinante.

Por ahora, enero dejó una advertencia concreta, ya que la inflación no se dispara, pero tampoco afloja con la velocidad que exige el relato oficial, y el 2,8% aparece nuevamente en escena como un límite incómodo que obliga a recalibrar expectativas

Más noticias en Urgente24:

La tasa dejó de ser ancla y el mercado siente la volatilidad

Boca Juniors casi parece River Plate: Otra derrota en el Apertura

Sismo en Luisiana: Trump derrotado en distrito conservador, perdió 37 puntos con respecto a 2024