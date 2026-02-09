Científicos descubren agujero negro y quedan paralizados por lo que arroja

Sin embargo, años más tarde, el agujero negro captó la atención de Yvette Cendes, astrofísica de la Universidad de Oregón, porque estaba emitiendo bastante energía en ondas de radio.

Los agujeros negros tienen un inmenso poder gravitacional como para destrozar estrellas, pero este objeto todavía sigue eructando restos de la estrella, lo cual es desconcertante.

De acuerdo con la investigadores, el hecho de que un agujero negro emita tanta energía tantos años después de destrozar una estrella no tiene precedentes.

"Esto es realmente inusual", dijo Cendes, quien dirigió el trabajo. "Me costaría mucho imaginar que algo así se elevara durante un período tan largo".

Un agujero negro más potente que la Estrella de la Muerte de 'Star Wars'.

De acuerdo con el estudio, la energía emitida por el agujero negro ha aumentado en los últimos años.

Los investigadores indican que, actualmente, su radiación se incrementó 50 veces, y que es 100 billones de veces más potente que la Estrella de la Muerte de 'Star Wars'.

De hecho, según la Universidad de Oregón, el chorro de energía que lanza este objeto es tan potente, que ya es candidato a ser uno de los objetos más brillantes y energéticos jamás detectados en el universo.

En ese sentido, los investigadores pronostican que el flujo de ondas de radio que sale del agujero negro seguirá aumentando exponencialmente antes de alcanzar su punto máximo en 2027.

Los hallazgos aparecen en la revista Astrophysical Journal.

¿Qué son los agujeros negros?

Lo primero que hay que saber es que los agujeros negros, en verdad, no son agujeros.

"Estos objetos no son realmente agujeros", dice la NASA. "Son enormes concentraciones de materia concentradas en espacios diminutos".

"Un agujero negro es tan denso que la gravedad justo debajo de su superficie, el horizonte de sucesos, es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar", agrega.

Lo cierto es que, aunque los agujeros negros se encuentran entre los objetos más estudiados, aún guardan muchos misterios.

---------

Más noticias en Urgente24

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Gallardo aceptó y tres jugadores se van de River

Duelo de imagen positiva entre Axel Kicillof y Javier Milei con un ganador por paliza

La tasa dejó de ser ancla y el mercado siente la volatilidad