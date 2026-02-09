Bad Bunny borró Instagram tras arrasar en el Super Bowl y Argentina arde rumbo a River

image Su espectáculo, donde lo acompañaron otros artistas, generó críticas y celebraciones a partes iguales.

El vestuario elegido por el puertorriqueño también dijo cosas: un buzo con "Ocasio" (parte de su nombre completo, Benito Antonio Martínez Ocasio) y el número "64", leído por muchos como una referencia política deliberada (aunque más tarde la revista Complex Magazine informó que se trataba de un homenaje a su tío fallecido, que llevaba dicho número cuando era jugador de fútbol americano).

En las redes, mientras algunos celebraban el orgullo y hablaban de "historia pura", otros se quejaban diciendo que "si no le gusta Estados Unidos no tendría que subirse a ese escenario", una discusión vieja pero reactivada con fuerza por el contexto y la masividad del momento.

Borró Instagram y explotaron las teorías: Argentina piensa ahora en River

Horas después de bajarse del escenario, cuando todavía circulaban clips del show por todos lados, el Instagram de Bad Bunny quedó completamente vacío, sin posteos, sin foto de perfil y sin seguir a nadie, con más de 51 millones de seguidores mirando ese vacío como si fuera una provocación. De todas maneras, no era la primera vez que lo hacía, porque ya había usado esta misma jugada antes de lanzar Un verano sin ti, pero ahora el contexto es otro, más sensible.

image Tras vaciar su perfil, millones especulan sobre un disco nuevo, una respuesta al odio político o un reinicio digital.

En Argentina, donde tiene tres River agotados (con fechas para el 13, 14 y 15 de febrero) y una expectativa que roza lo desmedido, la reacción fue inmediata y emocional, con comentarios que iban del entusiasmo absoluto al miedo real. "Esto es anuncio de disco, no tengo dudas", escribió alguien convencido de que se viene material nuevo, mientras otra persona admitía estar "re nerviosa" por haber pagado una fortuna una reventa y temer cualquier tipo de cancelación. También hubo lecturas más irónicas, señalando que borrar todo es "la forma más cara y efectiva de desaparecer sin irse".

Las teorías se multiplicaron porque no fue neutro ni inocente, y eso es algo que Bad Bunny maneja mejor que nadie, entendiendo que hoy el silencio también comunica y que un perfil vacío puede generar más ruido. Para algunos es una respuesta directa al odio político recibido después del Super Bowl, una forma elegante de correrse del barro; para otros es simplemente una manera de "reiniciarse" antes de una nueva etapa artística, pensada para llegar a River con algo más que una lista de canciones conocida.

image En Argentina, la expectativa por su show en River del 13 al 15 de febrero se volvió máxima.

Lo concreto es que, otra vez, Bad Bunny convirtió una decisión mínima en un tema mundial, y en Argentina, donde el dólar y el fútbol suelen marcar la agenda, logró meterse en la conversación cotidiana, diciendo mucho haciendo lo mínimo. Mientras River espera, el misterio crece y cada fanático proyecta lo que quiere ver: ¿un nuevo disco o una declaración de principios?

