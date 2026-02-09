Ciberseguridad: Javier Milei designó a los responsables la información nacional sensible

Por otra parte, Waissbein es considerado uno de los referentes académicos y técnicos en el área de blockchain en Argentina. Esto último lo mantuvo durante varios años asociado al mundo de las criptomonedas, sobre el cual el propio Milei reforzó su asesoramiento luego del escándalo mundial de $LIBRA.

En el caso de Gutesman, arribará a la CNC para ocupar un cargo con un perfil orientado a lo técnico. Acumulando décadas en el desarrollo de software sensible para privados, estaría encargado de conducir la parte más “dura” de la gestión en conjunto con los colaboradores en lo que respecta a la protección digital, elaborando estrategias concretas y protocolos de procedimientos ante posibles vulneraciones.

Ciberseguridad: WatchGuard Threat Lab advierte Blockchains en peligro por ataques masivos Quedó listo el nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad.

Qué es el CNC

El CNC es una creación prevista en la flamante Ley de Inteligencia Nacional (N°25.520). Según el texto original, su apertura responde a la necesidad de desdoblar las funciones de ciberseguridad del ámbito de la SIDE y así evitar la superposición de funciones con la Dirección Nacional de Ciberseguridad (Gabinete).

Dentro de esa superposición, la división principal comprende la ejecución de medidas de contrainteligencia, que quedaron marginadas a la jurisdicción de la SIDE. Por caso, el CNC podrá ejecutar medidas de protección tendientes a conservar la información sensible o clasificada del Estado.

El CNC será la autoridad nacional en materia de ciberseguridad y Autoridad de Aplicación de la normativa vigente y aplicable en la materia, describe la ley.

