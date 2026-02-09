Finalmente, el presidente Javier Milei oficializó la designación de las autoridades del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad, el organismo creado para la defensa de objetivos digitales sensibles a nivel nacional. Los encargados de hacer funcionar la nueva repartición serán Ariel Waissbein (director) y Ezequiel David Gutesman (subdirector).
CNC
Ciberseguridad: Javier Milei designó a los responsables la información nacional sensible
El presidente Javier Milei designó a dos funcionarios que comandarán el Centro Nacional de Ciberseguridad. ¿Quiénes son?
Mediante el Decreto 92/2026, que lleva la firma de Milei, el Gobierno dio el puntapié inicial para una nueva era en la protección de datos e información bajo un esquema que fue cuestionado por el arco opositor. Dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el CNC tendrá el objetivo de “planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del ESTADO NACIONAL y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del Sector Público Nacional”.
Mientras tanto, el organigrama de ciberseguridad dependiente del Gobierno nacional efectivizó un desdoblamiento que dividirá los objetivos estatales en la materia. A la recientemente creada CNC se suma la ya existente Agencia Federal de Ciberinteligencia que depende directamente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y tendrá tareas referidas a esa área.
Nuevos líderes en Ciberseguridad
Para Milei, Waissbein es uno de los principales referentes nacionales en materia de ciberseguridad. Con décadas de trayectoria privada, el funcionario y doctor en Matemáticas tiene un amplio recorrido en la aplicación de la protección de datos sensibles.
En diciembre pasado, la Casa Rosada dispuso el traspaso de Waissbein, quien hasta entonces lideró la Agencia Federal de Ciberinteligencia. Este antecedente provocó cuestionamientos sobre la naturaleza del traspaso y las conexiones que el funcionario podría mantener con la SIDE a pesar de su salida.
Por otra parte, Waissbein es considerado uno de los referentes académicos y técnicos en el área de blockchain en Argentina. Esto último lo mantuvo durante varios años asociado al mundo de las criptomonedas, sobre el cual el propio Milei reforzó su asesoramiento luego del escándalo mundial de $LIBRA.
En el caso de Gutesman, arribará a la CNC para ocupar un cargo con un perfil orientado a lo técnico. Acumulando décadas en el desarrollo de software sensible para privados, estaría encargado de conducir la parte más “dura” de la gestión en conjunto con los colaboradores en lo que respecta a la protección digital, elaborando estrategias concretas y protocolos de procedimientos ante posibles vulneraciones.
Qué es el CNC
El CNC es una creación prevista en la flamante Ley de Inteligencia Nacional (N°25.520). Según el texto original, su apertura responde a la necesidad de desdoblar las funciones de ciberseguridad del ámbito de la SIDE y así evitar la superposición de funciones con la Dirección Nacional de Ciberseguridad (Gabinete).
Dentro de esa superposición, la división principal comprende la ejecución de medidas de contrainteligencia, que quedaron marginadas a la jurisdicción de la SIDE. Por caso, el CNC podrá ejecutar medidas de protección tendientes a conservar la información sensible o clasificada del Estado.
El CNC será la autoridad nacional en materia de ciberseguridad y Autoridad de Aplicación de la normativa vigente y aplicable en la materia, describe la ley.
Más noticias en Urgente24:
La tasa dejó de ser ancla y el mercado siente la volatilidad
Boca Juniors casi parece River Plate: Otra derrota en el Apertura
Sismo en Luisiana: Trump derrotado en distrito conservador, perdió 37 puntos con respecto a 2024
Bad Bunny le provoca a Donald Trump otra derrota en la batalla cultural