El Presidente Javier Milei encabezó un acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo, atravesado esta vez por la histórica entrega del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.
ENTREGA DEL SABLE CORVO
Javier Milei aseguró que "es un acto de justicia histórica"
Javier Milei encabezó el acto de entrega del sable del General San Martín a los Granaderos. Fue el único orador. Ausencia de Victoria Villarruel.
El mandatario llegó a la provincia acompañado de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y de algunos de sus funcionarios, como, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Defensa, Carlos Presti, el ministro de Interior, Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Cerca de las 19, comenzó la ceremonia oficial en el parque histórico Campo de Gloria. Minutos después, el Presidente arribó al predio acompañado por Karina Milei y la diputada libertaria santafesina Romina Diez.
Según anticiparon medios locales en el Campo de Gloria se montaron palcos diferenciados: y se pudieron ver por la televsión oficial uno para Milei y sus funcionarios, El gboernador Maximiliano Pullaro y el intendente local Leonardo Raimundo; un segundo espacio para autoridades provinciales y municipales; y el tercero para referentes libertarios de Santa Fe.
El encuentro toma especial relevancia ya que pasaron 26 años para que un presidente de la Nación volviera al lugar donde se recordó el Combate de San Lorenzo, que tuvo lugar el 3 de febrero de 1813.
Entre otras expresiones que recordaron la vida del Regimiento de Granaderos y su fundador Milei remarcó
El mandatario puntualizó
“El mundo antes de la revolución era un mundo estancado, atrasado e injusto. Era un mundo invertido. La revolución rompió con el pasado de opresión y puso a las provincias unidas de pie por primera vez en su historia, enderezó lo que estaba invertido y nos permitió caminar, nos permitió convertirnos en poco menos de un siglo en una nación que sería potencia y superaría en gloria al imperio del que se desprendió"
Luego completó
"Esta actitud libertadora en pos de corregir el mundo, romper las cadenas de la opresión y conquistar la libertad debe guiarnos hoy y siempre en las decisiones que tomamos como nación. Por eso, hoy también consagramos en este acto el retorno del sable corvo del general San Martín al Regimiento de Granaderos"
El mandatario hizo un recorrido histórico de lo que fue el camino del sable y aseguró que “trajo libertad a tierras que solo conocían el sometimiento”.
"La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución”, completó el titular del poder ejecutivo
En igual sentido subrayó
También dedicó una líneas a quienes cuestionaron cambiar el espacio de custodia sobre ellos dijo: "Se creen amos y señores"
