You had one job, Javo...

La inconveniencia del nuevo índice fue admitida por el propio ‘Toto’, enfundado en una camisa que no tuvo más remedio que comprar en el exterior porque, dijo, los precios de la ropa en la Argentina son un robo. Teléfono para Patricia Bullrich: además de la baja de la imputabilidad a los 14 años, en la reforma del Código Penal habría que incluir precios de referencia para la pilcha.

Marco Lavagna Marco Lavagna.

El fallido IPC se basaba en una canasta que actualiza los patrones de consumo. Por ejemplo, incorporaba a las plataformas de streaming, donde se miran las series y películas más populares, y descartaba al floppy disk, que cuando se dejó de fabricar ni habían nacido los fans más jóvenes de ‘Stranger Things’. Milei quiere continuar bajo este último parámetro, que es tan representativo de los consumos actuales como Johnny Tolengo es ídolo de la Generación Z. En el esquema que no verá la luz, los servicios ganaban mayor participación en la medición de la inflación que los bienes. Lo que es lo mismo que decir que las tarifas tendrán mayor incidencia en el IPC.

Esto resulta inoportuno para el Gobierno porque arrancó el Tarifapalooza en los servicios. Luz, gas, agua, transporte, celulares, todo para arriba y sin escalas. Las boletas llegan calentitas y le meten temperatura a la inflación para los meses que vienen. Y en un dinámica en la que las subas no perforan el 2% ni con taladro percutor, Milei y Caputo prefirieron que se vaya Lavagna y abandonar el nuevo IPC como a novia en el altar, cuando la boda estaba anunciada desde septiembre, con el FMI y el Banco Central como testigos.

Pero quedándose con los regalos, porque con la discontinuación del nuevo IPC el Estado se ahorra unos cuantos billones en ajustes de jubilaciones, la AUH y otras prestaciones, que se van a indexar por la inflación de la planilla, mientras su poder adquisitivo baila al ritmo de los precios reales.

Luis Caputo Luis Caputo y su saco importado. Foto: Captura de video X 05/02/2026

Este nuevo episodio de la saga conocida como ‘Tiros en el pie’, que ya tiene tantos capítulos como ‘Rápido y Furioso’ (¡y ‘Rápido y Furioso’ tiene demasiados capítulos!) sólo generó críticas. Si hasta el profe de Pablo, que se ha conmovido escuchando la ópera ‘Norma’ con Milei en Olivos, pide que se publique el nuevo IPC y se dejen de jorobar. En el mercado, la volatilidad internacional barrió bajo la alfombra cuánto colaboró la crisis del INDEC en que el Riesgo País tomara carrera y saltara otra vez por arriba de los 500 puntos. Porque que las hay, las hay.

Pero el principal drama de Milei en este conflicto es que la medición de inflación quedara atrapada otra vez en la desconfianza. El kirchnerismo, la medida de todo lo que está mal según el manual libertario, falseó las estadísticas durante más de una década. Esto generó que el INDEC se volviera una cuestión muy sensible en términos sociales.

Desde el saneamiento que hizo el gobierno de Mauricio Macri, que se consolidó durante los 6 años de gestión de Lavagna, no hubo cuestionamientos serios al IPC u otro indicador oficial. Que durante su mandato, que hizo del combate a la inflación uno de sus principales pilares, se ponga en duda la credibilidad de las cifras oficiales -con justicia o no- era tal vez el único pecado que Milei no se podía permitir.

Como dirían los yanquis, “you had one job”.

