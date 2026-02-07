La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) garantiza hoy día a los equipos que jugarán el Ascenso 2026 el mismo dinero que recibirían de la TV, es el rumor. Si esto fuese cierto ¿por qué no avanzar en el fútbol por YouTube?
LA TV MARCHA HACIA YOUTUBE
Pregunta a AFA: ¿Podría el fútbol argentino ser gratuito para los aficionados?
Cada mes interactuamos con al menos 7 plataformas y redes sociales todas masivas y con contenidos de acceso gratuito. ¿Podría lograrlo la AFA con el fútbol?
Hasta ahora AFA experimenta con AFA Play, la aplicación que va por Android y por Apple, todavía sin demasiado destaque pero el acceso por YouTube es diferente. Por supuesto que exigiría un esfuerzo de marketing y comercialización diferente, más profesional y transparente. El beneficio: un caso de alcance global.
YouTube, que está reemplazando a la TV por cable como distribuidor de señales, es una plataforma líder para ver deportes, ofreciendo desde resúmenes gratuitos hasta partidos en vivo a través de canales oficiales y servicios premium.
Dicen que la el futuro de la televisación del Ascenso es lo que provoca discrepancias internas en AFA, que no logró provocar la ofensiva de Grupo Clarín y SA La Nación.
Casi 2/3 de las personas utilizan plataformas de redes sociales (alrededor de 5.4 mil millones de usuarios): constituyen el 65% de la población mundial y muchos de ellos recurren a esos sitios gratuitos para consumir contenidos de fùtbol.
Cristiano Ronaldo es la persona más seguida en Instagram y Facebook, con más de 177 millones de suscriptores en su página de Facebook en enero de 2025.
Cabe destacar que, después de la búsqueda de Google, YouTube es el segundo sitio web más visitado del mundo.
Por ello, una alianza entre el deporte más popular y la plataforma líder podría generar una sinergia incomparable. La máxima "cuando las cosas son gratis el producto sos vos" se ha convertido en un axioma fundamental de la era digital.
La cifra de usuarios en las redes no para de crecer, año tras año.
Junto con Instagram, Whatsapp e Facebook (las 3 del grupo Meta, de Mark Zuckerberg), YouTube aparece siempre encabezando las preferencias de los internautas.
YouTube, el gigante de los videos compartidos
Es la mayor plataforma de intercambio de vídeos del mundo.
Fue fundada en febrero de 2005 por tres antiguos empleados de PayPal: Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim.
India lidera el mundo en usuarios de YouTube, con un estimado de 462 millones, superando a Estados Unidos, que ocupa el segundo puesto con 239 millones. En el Reino Unido, hay aproximadamente 56,2 millones seguidores.
Una alianza para llegar al fùtbol gratis
Los partidos del fùtbol argentino se podrían emitir gratis ya que esta aplicación está presente en casi todos los celulares y tiene una tecla especial en el control remoto de la totalidad de los nuevos televisores de la Argentina.
El campeonato argentino es imprevisible: en 2025 fueron campeones 4 equipos que no figuran entre los 5 grandes (Platense, Estudiantes, Central e Independiente Rivadavia de Mendoza).
Esto ocurre porque el campeonato es federal con 30 equipos y parejo, a diferencia de lo que ocurre en las grandes ligas, donde los clubes son privados y siempre los mismos son protagonistas (España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y el propio Brasil).
El dinero necesario para poder ofrecer el producto gratis se puede recaudar por ingresos provenientes de al menos 6 distintas fuentes:
1-publicidad en tandas antes del partido, entre tiempo y post partido. La AFA tiene decenas de sponsors de primerísimo nivel.
2-publicidad “virtual” que se inserta sobre el campo de juego durante el match
3-publicidad dinámica en las pantallas de LED al borde del campo de juego
4-aportes de las plataformas de juego, vinculadas con los partidos que se dan de manera escalonada, no simultánea.
5-aportes con videos de turismo de las provincias que tienen equipos en el certamen mayor (Buenos Aires (11), Santa Fe (3), Córdoba (4), Mendoza (3), Santiago del Estero (1), Tucumán (1) y CABA (7).
6-Monetización de contenidos que se subirían a YouTube y otras redes sociales que multiplicarían los dividendos.
Esta ùltima plataforma ya está transmitiendo con éxito categorías del ascenso tanto en Argentina como en España.
Dos lustros de fútbol pago sin mucho brillo
Desde 2017, la televisación del fútbol argentino está en manos de 2 empresas que tienen cada una la mitad de los derechos de transmisión.
Entre ambos holdings pagan unos US$ 120 millones anuales a la Liga Profesional del Fútbol, la encargada de administrar el dinero entre los clubes.
No se trata de una cifra inalcanzable si se sumaran todas las alternativas ya enunciadas. Argentina podría convertirse en un leading case a nivel internacional.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM
El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó
La Argentina y USA firmaron el acuerdo comercial: Expectativas por los detalles
Ante expectativa de traslado del sable de San Martín, se renovó interés por el Museo Histórico
Netflix actualiza su app y deja sin servicio a miles de usuarios