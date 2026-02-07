Pregunta a AFA: ¿Podría el fútbol argentino ser gratuito para los aficionados?

Los usuarios en 2026 pasan alrededor de 141 minutos por día (aproximadamente 2 horas y 21 minutos) en las redes sociales, en promedio. Cada ser humano interactúa con 6,8 plataformas de redes sociales diferentes cada mes, lo que refleja el amplio ecosistema de redes disponibles. Los usuarios en 2026 pasan alrededor de 141 minutos por día (aproximadamente 2 horas y 21 minutos) en las redes sociales, en promedio. Cada ser humano interactúa con 6,8 plataformas de redes sociales diferentes cada mes, lo que refleja el amplio ecosistema de redes disponibles.

Cristiano Ronaldo es la persona más seguida en Instagram y Facebook, con más de 177 millones de suscriptores en su página de Facebook en enero de 2025.

Cabe destacar que, después de la búsqueda de Google, YouTube es el segundo sitio web más visitado del mundo.

Por ello, una alianza entre el deporte más popular y la plataforma líder podría generar una sinergia incomparable. La máxima "cuando las cosas son gratis el producto sos vos" se ha convertido en un axioma fundamental de la era digital.

La cifra de usuarios en las redes no para de crecer, año tras año.

En 2017, eran 2.73 miles de millones; en 2018 ya sumaban 3.10 miles de millones; en 2019 treparon hasta 3.51 miles de millones; en 2020, año de la pandemia, ascendieron a 3.91 miles de millones; en 2021 dieron otro salto, 4,26 miles de millones; en 2022 y 2023 casi 5 mil miles de millones; en 2024 5.17 miles de millones; en 2026 ya son 5.65 miles de millones, las dos terceras partes de la población mundial. La perspectiva es que crezcan a 5.85 miles de milones en 2027 y superen los 6 mil millones de habitantes en 2028.

Junto con Instagram, Whatsapp e Facebook (las 3 del grupo Meta, de Mark Zuckerberg), YouTube aparece siempre encabezando las preferencias de los internautas.

YouTube, el gigante de los videos compartidos

Es la mayor plataforma de intercambio de vídeos del mundo.

Fue fundada en febrero de 2005 por tres antiguos empleados de PayPal: Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim.

Después de Google Search, YouTube es el segundo sitio web más visitado del mundo: unas 600 horas de vídeo se cargan cada minuto. YouTube cuenta con 2.780 millones de usuarios activos mensuales.

India lidera el mundo en usuarios de YouTube, con un estimado de 462 millones, superando a Estados Unidos, que ocupa el segundo puesto con 239 millones. En el Reino Unido, hay aproximadamente 56,2 millones seguidores.

Una alianza para llegar al fùtbol gratis

Los partidos del fùtbol argentino se podrían emitir gratis ya que esta aplicación está presente en casi todos los celulares y tiene una tecla especial en el control remoto de la totalidad de los nuevos televisores de la Argentina.

El campeonato argentino es imprevisible: en 2025 fueron campeones 4 equipos que no figuran entre los 5 grandes (Platense, Estudiantes, Central e Independiente Rivadavia de Mendoza).

Esto ocurre porque el campeonato es federal con 30 equipos y parejo, a diferencia de lo que ocurre en las grandes ligas, donde los clubes son privados y siempre los mismos son protagonistas (España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y el propio Brasil).

El dinero necesario para poder ofrecer el producto gratis se puede recaudar por ingresos provenientes de al menos 6 distintas fuentes:

1-publicidad en tandas antes del partido, entre tiempo y post partido. La AFA tiene decenas de sponsors de primerísimo nivel.

2-publicidad “virtual” que se inserta sobre el campo de juego durante el match

3-publicidad dinámica en las pantallas de LED al borde del campo de juego

4-aportes de las plataformas de juego, vinculadas con los partidos que se dan de manera escalonada, no simultánea.

5-aportes con videos de turismo de las provincias que tienen equipos en el certamen mayor (Buenos Aires (11), Santa Fe (3), Córdoba (4), Mendoza (3), Santiago del Estero (1), Tucumán (1) y CABA (7).

6-Monetización de contenidos que se subirían a YouTube y otras redes sociales que multiplicarían los dividendos.

Esta ùltima plataforma ya está transmitiendo con éxito categorías del ascenso tanto en Argentina como en España.

Dos lustros de fútbol pago sin mucho brillo

Desde 2017, la televisación del fútbol argentino está en manos de 2 empresas que tienen cada una la mitad de los derechos de transmisión.

Entre ambos holdings pagan unos US$ 120 millones anuales a la Liga Profesional del Fútbol, la encargada de administrar el dinero entre los clubes.

El 50% se divide en partes iguales, el 25% según la tabla de posiciones final de la temporada y el 25% restante por el rating que tienen cada uno de los equipos cuando juega. Además, se estableció una regla que indica que nunca puede haber una diferencia mayor de 2.2 entre el club que más recibe y el que menos.

No se trata de una cifra inalcanzable si se sumaran todas las alternativas ya enunciadas. Argentina podría convertirse en un leading case a nivel internacional.

