Se desmadró Telefe: MasterChef sumó otra interna que ya recorre todo el canal

Minutos después, según el mismo relato, Ian habría largado: "Me tiene hinchado las pelotas". Y cuando le entregan la medalla por el desafío ganado, todos aplauden menos uno. Ian lo ve y los demás también. "No sabemos qué va a editar Telefe", deslizó Varela.

La pelea incomoda a Telefe y rompe el clima del reality

El conflicto no quedó puertas adentro del estudio. El Chino organizó un asado en su casa e invitó a varios compañeros, y hubo una ausencia que, conociendo el trasfondo, no llamó la atención. Un dato que muestra que la tensión ya se trasladó fuera de cámara: "El único que no fue porque estaba caliente fue Ian Lucas", contó la periodista en Intrusos.

MasterChef Celebrity necesita conflicto para sostener el rating, pero también cuida mucho su clima "familiero". Y cuando la pelea es real (no editada, no guionada) el formato entra en zona incómoda. Ambos representan un choque generacional y de protagonismos: Ian es la camada digital que se gana espacio rápido, y el Chino, al recorrido televisivo, al oficio y a cierta lógica del medio que hoy está en discusión.

image La pelea siguió fuera de los estudios de Telefe con un asado organizado por Leandro Leunis al que Ian no fue.

Mientras Wanda Nara mantiene el tono amable al aire y el jurado intenta sostener las buenas vibras, detrás se cocina otra cosa. Y eso, paradójicamente, es lo más interesante de esta edición. Porque una cosa es competir por un risotto y otra muy distinta es sentir que te corren el eje dentro del programa.

Hoy MasterChef Celebrity está más caliente que nunca. Y la pregunta es cuánto de todo esto se va a animar Telefe a mostrar.

