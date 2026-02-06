Algo se quebró en las cocinas más cuidadas de Telefe: en las últimas grabaciones volaron miradas, frases al pasar y un enojo que ya no entra en la edición prolija del prime time. En MasterChef Celebrity, dos participantes quedaron atrapados en un cruce tan inesperado como incómodo, del que todavía se habla en voz baja.
"ME HINCHA LAS PELOTAS"
Se desmadró Telefe: MasterChef sumó otra interna que ya recorre todo el canal
MasterChef está que arde: micrófonos abiertos, reproches y una interna inesperada calientan el reality más visto de Telefe. Nadie pudo anticipar lo que pasó.
El día que todo se pudrió en la cocina de MasterChef
Los protagonistas de este conflicto son Leandro Leunis (alias el Chino Leunis) e Ian Lucas. Dos trayectorias distintas, dos formas de pararse frente a cámara y una convivencia que terminó explotando.
La información salió de Intrusos (América TV), con Paula Varela como vocera directa del backstage del programa. "A Ian Lucas le vienen diciendo 'el Chino habla mal de vos'", contó, ya marcando que el clima venía cargado desde antes. Según la panelista, el trasfondo es bastante clásico en este tipo de formatos: la pelea entre los que vienen de la tele tradicional y los que llegan desde las redes. " Son dos perfiles distintos, los que ya son de la tele le molesta que tomen protagonismo los otros, los nuevos", explicó Varela, mostrando la clave central del conflicto.
En ese marco, también trascendió que Leunis habría manifestado su malestar con la producción por los días de grabación y por lo que percibe como ciertos beneficios para su compañero. Nada confirmado oficialmente por Telefe, pero sí repetido en varios ciclos de espectáculos.
Pero el punto de quiebre llegó durante un desafío con premio, donde Ian gana el beneficio y, desde un costado del estudio, se escucha al Chino: "Siempre gana él". Parece menor, pero con los micrófonos abiertos en todo momento, ahora la frase resalta como nunca. "La cara de Ian se transforma porque lo escucha", suma Varela, aún cuando Miguel Ángel Rodríguez intenta calmarlo y le dice "no te calentés, no te dejés calentar".
Minutos después, según el mismo relato, Ian habría largado: "Me tiene hinchado las pelotas". Y cuando le entregan la medalla por el desafío ganado, todos aplauden menos uno. Ian lo ve y los demás también. "No sabemos qué va a editar Telefe", deslizó Varela.
La pelea incomoda a Telefe y rompe el clima del reality
El conflicto no quedó puertas adentro del estudio. El Chino organizó un asado en su casa e invitó a varios compañeros, y hubo una ausencia que, conociendo el trasfondo, no llamó la atención. Un dato que muestra que la tensión ya se trasladó fuera de cámara: "El único que no fue porque estaba caliente fue Ian Lucas", contó la periodista en Intrusos.
MasterChef Celebrity necesita conflicto para sostener el rating, pero también cuida mucho su clima "familiero". Y cuando la pelea es real (no editada, no guionada) el formato entra en zona incómoda. Ambos representan un choque generacional y de protagonismos: Ian es la camada digital que se gana espacio rápido, y el Chino, al recorrido televisivo, al oficio y a cierta lógica del medio que hoy está en discusión.
Mientras Wanda Nara mantiene el tono amable al aire y el jurado intenta sostener las buenas vibras, detrás se cocina otra cosa. Y eso, paradójicamente, es lo más interesante de esta edición. Porque una cosa es competir por un risotto y otra muy distinta es sentir que te corren el eje dentro del programa.
Hoy MasterChef Celebrity está más caliente que nunca. Y la pregunta es cuánto de todo esto se va a animar Telefe a mostrar.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta
El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó
Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas
Racing aceleró y va por un jugador de River: "Lo quiere"
Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM