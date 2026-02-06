El próximo domingo a partir de las 22:15hs se enfrentarán Vélez y Boca en el Estadio José Amalfitani por la cuarta fecha del Torneo Apertura, un encuentro que promete por la postura ofensiva de ambos conjuntos. En la previa se confirmó una pésima noticia ya que un titular del Fortín sufrió la rotura de los ligamentos cruzados.
"Ruptura de ligamento"
La grave lesión que se confirmó a horas del partido entre Boca y Vélez
Antes del encuentro entre Boca y Vélez, uno de los más atractivos de la fecha, se confirmó que un futbolista sufrió una dura lesión.
Desde que comenzó el año Boca viene sufriendo bastante por la enorme cantidad de lesionados que van sumándose a la enfermería. Justo cuando parecía que la fortuna empezaba a sonreírle a Claudio Úbeda por los regresos de Miguel Merentiel y Édinson Cavani se confirmó que Exequiel Zeballos y Ander Herrera se desgarraron y se perderán varios partidos.
En Vélez todo parecía ir de la mejor manera con un equipo que se empezó a consolidar pero en las últimas horas salió a la luz la peor noticia. Jano Gordon, lateral derecho titular para Guillermo Barros Schelotto, sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha y será baja prácticamente por lo que resta del año dependiendo los tiempos de recuperación.
Jano Gordon, baja en Vélez ante Boca
“Jano Gordon sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha durante el ensayo matutino del jueves. El defensor será operado en la semana entrante”, informó Vélez a través de sus canales oficiales. La lesión se produjo durante la práctica del jueves donde el Mellizo estaba terminando de ultimar detalles para lo que será el partido del domingo.
La curiosidad del caso es que la lesión de Jano Gordon se da justo cuando regresó de su extensa lesión Joaquín García, quien era el lateral derecho titular de Vélez hasta que se produjo su fractura de tobillo. De hecho, el marcador de punta ya jugó la fecha pasada entrando desde el banco y tuvo la fortuna de anotar un verdadero golazo que emocionó a todos en el Fortín.
Todo indica que Joaquín García ocupará el lugar que deja vacante Jano Gordon y ahora habrá que ver qué determinación toma Boca, ya que es claro que el sector derecho de la defensa de Vélez será un lugar débil ante un marcador de punta que viene de una larga inactividad futbolística, por lo que Úbeda deberá definir quién ataca por ese sector.
