La grave lesión que se confirmó a horas del partido entre Boca y Vélez

Jano Gordon sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha durante el ensayo matutino del jueves. El defensor será operado en la semana entrante. pic.twitter.com/1iiN75atp8 — Vélez Sarsfield (@Velez) February 6, 2026

La curiosidad del caso es que la lesión de Jano Gordon se da justo cuando regresó de su extensa lesión Joaquín García, quien era el lateral derecho titular de Vélez hasta que se produjo su fractura de tobillo. De hecho, el marcador de punta ya jugó la fecha pasada entrando desde el banco y tuvo la fortuna de anotar un verdadero golazo que emocionó a todos en el Fortín.