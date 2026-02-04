Racing no comenzó el 2026 de la mejor manera con tres derrotas al hilo en el Torneo Apertura. Para colmo se terminó de confirmar la salida de Juan Nardoni a Gremio de Brasil, lo que representa una pérdida más que importante. Ahora Gustavo Costas posó sus ojos en un jugador de River para poder reemplazarlo en este mercado de pases.
Racing aceleró y va por un jugador de River: "Lo quiere"
En las últimas horas se confirmó que Racing quiere a un jugador de River para reemplazar a Juan Nardoni.
Durante las primeras fechas del Torneo Apertura una de las ausencias más notorias en Racing fue Juan Nardoni y finalmente se supo que no fue utilizado debido a que estaba más que latente su salida en este mercado de pases. Finalmente se terminó de cerrar un acuerdo para que el volante se marche a Gremio a cambio de 8 millones de dólares más otros 2 millones en objetivos.
Ahora Racing está ante la necesidad de sumar a un futbolista para reemplazar a Nardoni y tanto Gustavo Costas como la dirección deportiva a cargo de Sebastián Saja posaron sus ojos en un jugador que no está teniendo demasiados minutos en River. El futbolista en cuestión es Matías Galarza Fonda, quien llegó al Millonario hace solo seis meses.
Racing quiere llevarse a Galarza
“Yo creo que Racing va a ser un movimiento por Matías Galarza Fonda. No es fácil ni rápido pero lo quiere para reemplazar a Nardoni que lo vendieron a Gremio”, aseguró Hernán Castillo en su programa de Love Stream. Cabe señalar que el volante paraguayo llegó a River a mediados del año pasado proveniente de Talleres de Córdoba a cambio de 3,5 millones de dólares por el 70% de la ficha.
River estaba en la búsqueda de un volante con mucha dinámica y fuerza y es por eso que apostó por un Matías Galarza Fonda que había tenido buenos rendimientos en Talleres siendo un jugador que además llegaba al gol. La realidad es que hasta el momento no rindió como se esperaba y en lo que va del 2026 no sumó ni un minuto de manera oficial.
Racing tiene habilitado un cupo para incorporar un jugador por la salida de Nardoni y tiene tiempo para negociar hasta marzo. Habrá que ver si River acepta desprenderse del mediocampista en este momento de la competencia y por cuánto lo dejaría ir el Millonario que como mínimo buscaría recuperar la inversión que realizó hace un puñado de meses.
