Racing aceleró y va por un jugador de River: "Lo quiere"

image

River estaba en la búsqueda de un volante con mucha dinámica y fuerza y es por eso que apostó por un Matías Galarza Fonda que había tenido buenos rendimientos en Talleres siendo un jugador que además llegaba al gol. La realidad es que hasta el momento no rindió como se esperaba y en lo que va del 2026 no sumó ni un minuto de manera oficial.