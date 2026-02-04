Kevin Castaño confirmó su futuro en medio de su peor momento en River: "Pelea"

Por último, Olarte destacó al DT de River a quien considera fundamental para el crecimiento del Castaño. “Marcelo para él fue una piedra fundamental en la decisión de dejar Rusia. No solamente en el presente. Sabe las cualidades que tiene y es una persona que está completamente convencida de que no hay ningún otro técnico en el mundo que le pueda enseñar lo que le enseña él. Kevin tiene 25 años y está con un técnico que no solo sabe potenciar jugadores, sino que también sabe dirigir personas. Marcelo complementa las dos funciones", concluyó.

