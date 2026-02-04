River comenzó el 2026 renovado de energías y también de apellidos. El sector que fue modificado prácticamente en su totalidad por Marcelo Gallardo fue el mediocampo donde armó una sala de máquinas conformada por Aníbal Moreno y Fausto Vera. La víctima de esta situación fue Kevin Castaño, quien atraviesa su peor momento.
HABLÓ SU REPRESENTANTE
Kevin Castaño confirmó su futuro en medio de su peor momento en River: "Pelea"
Kevin Castaño no viene jugando en River y ante su peor momento fue su representante el que confirmó la decisión del colombiano.
Castaño llegó a River con el peso de haber costado cerca de 13 millones de dólares y también con la responsabilidad de ser el encargado de solucionar varios problemas en el mediocampo. En un primer momento el colombiano mostró credenciales y conformó un buen tándem con Enzo Pérez y Franco Mastantuono, pero con el paso del tiempo comenzó a desdibujarse.
El nivel de Castaño comenzó a bajar considerablemente y finalmente en este 2026 perdió su lugar debido a los buenos niveles que mostraron Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván en el mediocampo. A causa de esto no fueron pocos los que comenzaron a imaginar una salida del colombiano y finalmente el que habló por el mediocampista fue su representante.
Kevin Castaño, totalmente comprometido con River
Sebastián Olarte habló en el programa Guardia Alta y allí se refirió al momento de Castaño, quien no está teniendo minutos en River. “El fútbol es de momentos, es de competencia. Un jugador de la jerarquía de Kevin sabe que tienen que llegar jugadores que obviamente aprieten la competencia. Él entiende eso, no está para nada preocupado ni estresado ni le parte el sueño que van a llegar jugadores con lo que tiene que competir”, comentó en primer lugar.
Luego agregó: “Es un jugador de completa jerarquía, sabe lo que se está jugando y que con mejor competencia mejor se pone la pelea interna para representar a River. Para él eso es una motivación más para seguir trabajando y dar un paso al frente para lograr los objetivos”, aseguró el agente, que no dejó dudas que Castaño seguirá en River luchando para volver a ganarse un lugar.
Por último, Olarte destacó al DT de River a quien considera fundamental para el crecimiento del Castaño. “Marcelo para él fue una piedra fundamental en la decisión de dejar Rusia. No solamente en el presente. Sabe las cualidades que tiene y es una persona que está completamente convencida de que no hay ningún otro técnico en el mundo que le pueda enseñar lo que le enseña él. Kevin tiene 25 años y está con un técnico que no solo sabe potenciar jugadores, sino que también sabe dirigir personas. Marcelo complementa las dos funciones", concluyó.