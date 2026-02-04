El secretario de Estado de USA, Marco Rubio, declaró este miércoles que "no hay ningún acuerdo, ni nada concretado", pero no negó que haya conversaciones para que la Argentina se convierta en un receptor de deportados por la administración de Donald Trump.
MARCO RUBIO MATA 'GORDO DAN'
USA no negó negociaciones para que la Argentina reciba a sus deportados
El secretario de Estado dijo que existen "conversaciones" con distintos países para el envío de deportados, de los que no excluyó a la Argentina, a la que destacó como "un gran socio".
El New York Times publicó la semana pasada, con fuentes en personas relacionadas con las negociaciones y documentos oficiales al respecto, que había "conversaciones avanzadas" entre la Casa Rosada y la Casa Blanca para que la Argentina sea un "3er país" dentro de la política de deportaciones de Trump.
Este miércoles en Washington y consultado durante una rueda de prensa sobre el tema, Rubio afirmó que "tenemos conversaciones sobre países dispuestos a aceptar nacionales de terceros países, pero no tenemos ningún acuerdo ni nada concretado".
El secretario de Estado no excluyó a la Argentina de esos diálogos, lo que potencia la posibilidad de que las negociaciones continúen.
Rubio aludió a la publicación del New York Times, un medio enfrentado a Trump, y dijo que "sé que existen filtraciones a los medios, y a veces tienen intenciones maliciosas".
Al mismo tiempo agregó que "sin duda, la Argentina es un gran socio en todos los aspectos, y al fin y al cabo, tenemos una enorme confianza en nuestra relación con el presidente Javier Milei y su equipo, y él siempre actuará en el mejor interés del pueblo argentino y del interés nacional de su país".
La conferencia de produjo en el marco de la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos de la que participa el canciller argentino, Pablo Quirno.
Quirno no habló publicamente sobre la publicación del Times, y desde su ministerio se limitaron a decir que no iban a comentar sobre "conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas".
El lunes el embajador argentino en Washington, Axel Oxenford, se negó a hablar sobre la cuestión alegando "temas de confidencialidad".
De esa forma, Oxenford puso en crisis la desmentida a medias que Javier Milei se propuso a través de retuits de influencers libertarios, como el Gordo Dan, que aseguraban que era "falso" que existieran conversaciones con la Casa Blanca para la recepción de deportados de cualquier nacionalidad.
No obstante, en off the record, desde la Casa Rosada admitieron que hubo propuestas en ese sentido pero que se descartaron por su inviabilidad política y práctica.
En cualquier caso, más allá de los trascendidos y los retuits no ha habido aún una comunicación oficial del gobierno de Milei sobre el tema.
