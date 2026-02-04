USA no negó negociaciones para que la Argentina reciba a sus deportados

Al mismo tiempo agregó que "sin duda, la Argentina es un gran socio en todos los aspectos, y al fin y al cabo, tenemos una enorme confianza en nuestra relación con el presidente Javier Milei y su equipo, y él siempre actuará en el mejor interés del pueblo argentino y del interés nacional de su país".

La conferencia de produjo en el marco de la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos de la que participa el canciller argentino, Pablo Quirno.

Quirno no habló publicamente sobre la publicación del Times, y desde su ministerio se limitaron a decir que no iban a comentar sobre "conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas".

El lunes el embajador argentino en Washington, Axel Oxenford, se negó a hablar sobre la cuestión alegando "temas de confidencialidad".

De esa forma, Oxenford puso en crisis la desmentida a medias que Javier Milei se propuso a través de retuits de influencers libertarios, como el Gordo Dan, que aseguraban que era "falso" que existieran conversaciones con la Casa Blanca para la recepción de deportados de cualquier nacionalidad.

No obstante, en off the record, desde la Casa Rosada admitieron que hubo propuestas en ese sentido pero que se descartaron por su inviabilidad política y práctica.

En cualquier caso, más allá de los trascendidos y los retuits no ha habido aún una comunicación oficial del gobierno de Milei sobre el tema.

