Joya para el Mundial 2026: Casa Gilardi, la última obra de Luis Barragán adorada por Kanye West

Ese enfoque artístico atravesó toda su producción (desde Jardines del Pedregal, la Casa Estudio Luis Barragán y la Cuadra San Cristóbal, hasta las Torres de Satélite) y lo convirtió en una referencia difícil de encasillar. Barragán trabajó con la luz, el color y la proporción como materiales expresivos, alejándose tanto del funcionalismo estricto como del gesto espectacular. Su arquitectura propone pausas y recorridos lentos, una relación íntima entre espacio y emoción cuya vigencia hoy resulta evidente.

Reconocido internacionalmente en vida, Barragán recibió el Premio Pritzker en 1980, consagrando una trayectoria que había construido al margen de modas y dogmas. Casa Gilardi, realizada en 1976, se inscribe en ese recorrido como una obra tardía y consciente, donde su visión artística alcanza una de sus expresiones más depuradas.

La última casa de Barragán: arquitectura emocional y arte habitado

Más que una vivienda, Casa Gilardi es una síntesis tardía del universo creativo de Luis Barragán. Construida cuando el arquitecto tenía más de 70 años y llevaba casi una década sin aceptar encargos residenciales, la casa funciona como un testamento arquitectónico: allí confluyen su concepción del espacio como experiencia sensorial, el uso expresivo del color y una idea profundamente introspectiva del habitar.

Barragán nunca entendió la arquitectura como un ejercicio puramente funcional. Su obra se inscribe en un modernismo singular, atravesado por la cultura mexicana, la espiritualidad, el paisaje y una búsqueda deliberada de serenidad. En Casa Gilardi, esa visión ya mencionada alcanza una de sus formas más depuradas. La vivienda se cierra casi por completo hacia la calle y vuelca toda su potencia hacia el interior, donde la luz natural, los muros de color y el agua construyen una secuencia de espacios pensados para ser recorridos con calma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hectorvelazhv/status/1997072375356219518?s=20&partner=&hide_thread=false Dua lipa en casa Gilardi de Luis Barragán, tiene buen gusto ! pic.twitter.com/h6wKMrrtjX — Héctor Velázquez (@hectorvelazhv) December 5, 2025

El corazón de la casa es el conjunto formado por el comedor y la piscina cubierta, un espacio icónico donde un muro rosa emerge del agua sin función estructural alguna. No sostiene nada: está ahí por placer, por proporción y por efecto visual. La luz cenital que lo atraviesa transforma el ambiente a lo largo del día, reforzando esa idea central de Barragán: la arquitectura como emoción antes que como objeto. En ese gesto, el color deja de ser decoración para convertirse en materia arquitectónica.

La influencia de la cultura mexicana atraviesa toda la casa. Los muros rojos, rosas y azules dialogan con los colores de los mercados, los dulces y la vida cotidiana del país, y remiten al universo cromático de Chucho Reyes, amigo y referente del arte popular mexicano que colaboró con Barragán en la definición del color. A la vez, la vivienda incorpora referencias más amplias (el Mediterráneo, la arquitectura islámica y los jardines cerrados) junto a un uso simbólico del agua como espacio de contemplación. Todo convive sin estridencias, sostenido por una arquitectura de silencios, sombras y transiciones sutiles.

Esa manera de entender el espacio explica por qué Casa Gilardi sigue despertando fascinación décadas después. No es una obra pensada para el impacto inmediato ni para la fotografía espectacular, sino para ser habitada, recorrida y sentida. En ese sentido, resulta coherente que atraiga a artistas contemporáneos como West: más allá de las polémicas, su interés por la arquitectura, el arte y los lenguajes visuales encuentra en Barragán un antecedente radical, donde la identidad y la estética no se negocian.

Casa Gilardi Luis Barragan El patio interior articulado en torno al jacarandá que Barragán decidió preservar como eje del proyecto.

Un punto del mapa cultural rumbo al Mundial 2026

En una ciudad que se prepara para recibir al mundo en 2026, Casa Gilardi ofrece algo distinto al espectáculo inmediato: una experiencia de silencio, color y tiempo lento. No es un atractivo masivo ni una postal pensada para el consumo rápido, sino una obra que exige atención y recompensa con una lectura más profunda de la identidad mexicana y de la arquitectura como forma de arte.

Que un artista global como Kanye West haya elegido recorrerla junto a Bianca Censori durante su paso por la Ciudad de México, y que en el pasado también hayan circulado imágenes de Dua Lipa en la casa museo, no hace más que confirmar su vigencia. El gesto vuelve a situar a Barragán en el centro de una conversación contemporánea sobre estética, emoción y cultura visual.

De cara al Mundial 2026, Gilardi se consolida como una parada obligada para quienes buscan entender la ciudad más allá del estadio. Y, aunque febrero coincida con la Art Week, mantiene su esquema habitual: entrada paga (600 pesos mexicanos, unos 35 dólares) y visitas solo con reserva previa, con cupos limitados. Un plan cultural de escala íntima, pero con peso global.

---------------------

Más notas de Urgente24:

Kansas City: la guía para descubrir la ciudad del debut de la Selección Argentina

Pensando en el Mundial 2026: las 5 atracciones de Atlanta para no perderse

Lanzan paquetes de hospitality para la Fórmula 1 en Madrid: ¿cuánto valen?

Madrid reabre al público el túnel secreto de Bonaparte bajo el Palacio Real

La NFL vuelve a España en 2026: Madrid repite sede y el Santiago Bernabéu será el escenario