Se viene la Fórmula 1 a Madrid. El Gran Premio de España 2026 se disputará del 11 al 13 de septiembre y marcará un hito: por primera vez, los monoplazas correrán por un circuito urbano en pleno corazón de valdebebas, el nuevo Madring, diseñado en las inmediaciones de IFEMA. Figuras como Max Verstappen, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris y Oscar Piastri serán parte de un fin de semana que promete colocar a Madrid en el centro del calendario mundial del automovilismo.
HOTEL Y TICKET INCLUIDO
Lanzan paquetes de hospitality para la Fórmula 1 en Madrid: ¿cuánto valen?
El GP de España 2026 se prepara para su estreno en Madrid y, con las entradas volando, surgen nuevas fórmulas para vivir la F1 en el circuito junto a IFEMA.
La expectativa no tardó en reflejarse en los números. Desde que salieron a la venta, las entradas volaron: en pocas horas se agotaron las preventas y, en apenas días, se superaron las 50.000 localidades vendidas, con una recaudación inicial que, según cifras oficiales, ya superó los 25 millones de euros. Hoy, gran parte del aforo general está comprometido y conseguir tickets implica, en muchos casos, recurrir a las últimas ubicaciones disponibles o al mercado de reventa.
Sin embargo, en las últimas horas apareció una nueva alternativa para quienes todavía sueñan con vivir la Fórmula 1 en Madrid. Match Hospitality, proveedor oficial de hospitalidad del evento, lanzó a la venta paquetes “todo en uno” que combinan entrada para los tres días de actividad y alojamiento en la ciudad. Una propuesta pensada para simplificar la experiencia y abrir la puerta a un público internacional que busca asegurar su lugar en el estreno del nuevo circuito español.
¿Cuánto valen las entradas comunes para la F1 en Madrid?
El estreno de la Fórmula 1 en el nuevo circuito urbano de Madrid llegó acompañado de una demanda inédita y de una estructura de precios escalonada. Cuando salieron a la venta, las entradas más accesibles partieron desde los 195 euros para la zona de admisión general, conocida como pelouse, mientras que las primeras gradas numeradas arrancaron en torno a los 324 euros por el abono de los tres días.
Esas categorías fueron las primeras en agotarse. En menos de 48 horas, y según cifras difundidas por el Ayuntamiento de Madrid, ya se había vendido cerca del 50% del aforo disponible, impulsado tanto por el público local como por compradores internacionales. Con el correr de los días, la disponibilidad se redujo y las opciones restantes quedaron concentradas en ubicaciones premium y zonas VIP.
En ese segmento, los precios escalaron con fuerza. La recta principal, considerada la ubicación más codiciada del circuito, alcanzó valores cercanos a los 1.300 euros por los tres días y ya se encuentra completamente agotada. Por detrás, la llamada zona de alta velocidad, una de las mejores para seguir el ritmo de los monoplazas, conserva disponibilidad únicamente en su sector de curva, con precios que rondan los 700 euros.
La tercera categoría en este ranking corresponde a la chicane, una de las curvas más pronunciadas del trazado, con entradas valuadas en torno a los 778 euros, de las cuales quedan pocas localidades de la segunda tanda a la venta. En tanto, la curva peraltada 'Monumental' ofrece ubicaciones antes del ingreso a la curva por valores que oscilan entre los 700 y 900 euros, mientras que las curvas enlazadas presentan dos alternativas: sectores interiores desde 600 euros y ubicaciones exteriores que trepan hasta los 995 euros, siempre por el abono completo de tres jornadas.
Paquetes hospitality con hotel incluido: por qué aparecen como la mejor opción
La llegada de la Fórmula 1 a Madrid en 2026 no solo activó la venta de entradas tradicionales, sino también el lanzamiento de los primeros paquetes oficiales que combinan carrera y alojamiento. Se trata de los denominados Ticket Plus, una modalidad que permite asegurar en una sola compra el acceso al Gran Premio de España y la estadía en la capital durante todo el fin de semana del evento.
Estos paquetes, que parten desde los 1.265 euros por persona, incluyen entrada válida para los tres días de actividad (viernes, sábado y domingo) y tres noches de hotel en Madrid, integradas en una única reserva. La comercialización está a cargo de Match Hospitality, proveedor oficial exclusivo de la hospitalidad y alojamiento del nuevo circuito urbano Madring, que se desarrollará en las afueras de la capital.
La oferta contempla distintos niveles de alojamiento, pensados para perfiles de público diferentes. Entre las opciones más accesibles figuran hoteles funcionales y bien conectados, cercanos al trazado, mientras que los paquetes intermedios y premium incorporan establecimientos de mayor categoría en zonas céntricas de la ciudad. En función del hotel seleccionado y de la ubicación de la entrada en el circuito, los precios pueden superar los 2.100 euros en las alternativas más completas.
En ese contexto, estos paquetes empiezan a leerse como una solución competitiva frente a la compra por separado de entradas y alojamiento, especialmente si se tiene en cuenta la escasez de tickets sueltos y la presión de precios que genera un evento de esta magnitud. Al mismo tiempo, el estreno del circuito urbano de Madrid abre un interrogante a futuro sobre el lugar que ocupará en el calendario español, en un escenario donde el histórico trazado de Montmeló, en Barcelona, enfrenta un horizonte de continuidad cada vez más incierto. Más allá del atractivo deportivo, la apuesta apunta a consolidar a la capital como una sede fija de la Fórmula 1 en los próximos años.
