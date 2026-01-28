Axel Kicillof frente al kirchnerismo duro: La batalla silenciosa por el futuro del peronismo

Axel Kicillof tiene respaldo

En ese contexto, las declaraciones del intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, encendieron una nueva polémica. Recientemente incorporado al espacio que impulsa Kicillof, el jefe comunal fue tajante al cuestionar a Cristina Kirchner, a quien calificó públicamente como “una delincuente condenada”. Sus palabras generaron fuerte malestar en sectores del PJ y profundizaron la grieta interna.

Alegre no solo cuestionó a la expresidenta, sino que también marcó diferencias ideológicas al sostener que el kirchnerismo no representa al peronismo histórico. Sus dichos fueron leídos como un mensaje político que excede lo personal y que apunta a marcar un límite entre el proyecto de Kicillof y el de La Cámpora.

La reacción no tardó en llegar. Dirigentes alineados con Cristina redoblaron el discurso confrontativo y endurecieron sus posiciones, especialmente frente a intendentes y referentes que buscan despegarse del liderazgo kirchnerista. En ese clima, volvieron a aparecer acusaciones de “traiciones” internas y advertencias sobre posibles disputas en los armados locales.

El peronismo en crisis

Mientras tanto, Kicillof intenta sostener un delicado equilibrio. Necesita consolidar su poder en la provincia sin romper del todo con un sector que conserva peso territorial y capacidad de movilización. Pero el avance del MDF y el respaldo de dirigentes que cuestionan abiertamente a Cristina parecen marcar un punto de inflexión.

La pelea, por ahora, se libra sin candidatos explícitos ni definiciones electorales inmediatas. Sin embargo, en el peronismo bonaerense todos saben que lo que está en juego es el liderazgo del espacio y la estrategia hacia 2027. Y en esa disputa, la figura de Cristina Kirchner, aun sin poder competir, sigue siendo el eje alrededor del cual se ordenan —y se enfrentan— las distintas tribus del PJ.

