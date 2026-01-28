El peronismo de la provincia de Buenos Aires atraviesa una etapa de creciente tensión interna, con un conflicto que ya no se disimula y que tiene dos polos bien definidos: por un lado, el armado político que responde a Axel Kicillof; por el otro, el kirchnerismo duro nucleado en La Cámpora y en el entorno más cercano a Cristina Fernández de Kirchner.
INTERNA
Axel Kicillof frente al kirchnerismo duro: La batalla silenciosa por el futuro del peronismo
La interna en el peronismo está cada vez peor. Axel Kicillof intenta frenar los aprietes de La Cámpora, que insisten en el Cristina eterna.
Aunque la expresidenta se encuentra inhabilitada para competir electoralmente tras la condena ratificada por la Corte Suprema en la causa Vialidad, su figura volvió a ocupar el centro de la escena política con la reactivación de la consigna “Cristina Libre”. Para el kirchnerismo, mantener vivo ese reclamo no solo busca cuestionar la legitimidad del fallo judicial, sino también reafirmar un liderazgo que consideran irremplazable dentro del peronismo.
La Cámpora mete presión
Ese movimiento tiene un destinatario claro: Axel Kicillof. El gobernador bonaerense aparece, puertas adentro del PJ, como uno de los dirigentes con mayor proyección nacional hacia 2027. Sin embargo, desde el sector que responde a Cristina Kirchner desconfían de ese posicionamiento y lo ven como una amenaza al control político del espacio.
“Con Axel no hay diálogo y no hay reconciliación a la vista”, reconocen en privado referentes del kirchnerismo.
La tensión se expresa tanto en el plano simbólico como en el territorial. Mientras La Cámpora insiste en sostener a Cristina como referencia central del movimiento, el kicillofismo avanza en la construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), una plataforma que busca ampliar el peronismo bonaerense más allá del núcleo kirchnerista tradicional.
Axel Kicillof tiene respaldo
En ese contexto, las declaraciones del intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, encendieron una nueva polémica. Recientemente incorporado al espacio que impulsa Kicillof, el jefe comunal fue tajante al cuestionar a Cristina Kirchner, a quien calificó públicamente como “una delincuente condenada”. Sus palabras generaron fuerte malestar en sectores del PJ y profundizaron la grieta interna.
Alegre no solo cuestionó a la expresidenta, sino que también marcó diferencias ideológicas al sostener que el kirchnerismo no representa al peronismo histórico. Sus dichos fueron leídos como un mensaje político que excede lo personal y que apunta a marcar un límite entre el proyecto de Kicillof y el de La Cámpora.
La reacción no tardó en llegar. Dirigentes alineados con Cristina redoblaron el discurso confrontativo y endurecieron sus posiciones, especialmente frente a intendentes y referentes que buscan despegarse del liderazgo kirchnerista. En ese clima, volvieron a aparecer acusaciones de “traiciones” internas y advertencias sobre posibles disputas en los armados locales.
El peronismo en crisis
Mientras tanto, Kicillof intenta sostener un delicado equilibrio. Necesita consolidar su poder en la provincia sin romper del todo con un sector que conserva peso territorial y capacidad de movilización. Pero el avance del MDF y el respaldo de dirigentes que cuestionan abiertamente a Cristina parecen marcar un punto de inflexión.
La pelea, por ahora, se libra sin candidatos explícitos ni definiciones electorales inmediatas. Sin embargo, en el peronismo bonaerense todos saben que lo que está en juego es el liderazgo del espacio y la estrategia hacia 2027. Y en esa disputa, la figura de Cristina Kirchner, aun sin poder competir, sigue siendo el eje alrededor del cual se ordenan —y se enfrentan— las distintas tribus del PJ.
______________________________
Más noticias en Urgente24:
Plan violeta para CABA: Se terminó la tregua y los libertarios buscan quitarle la Ciudad a los Macri
Motosierra en el INCAA: El Gobierno disolvió un comité que calificaba filmes por edad
Baja de la edad de imputabilidad: Alejandra Monteoliva replantea el proyecto con una mínima de 12 años