Sigue la polémica entre Milei y Paolo Rocca( Techint) por la licitación perdida para proveer tubos a Southern Energy SA, a manos de la india Welspun. La polémica se centra en el proteccionismo, la importación y el ‘trabajo argentino’, pero el tema es más complejo y es la antesala de negocios mucho más apetecibles.
ROCCA VS MILEI
Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto
Mientras Paolo Rocca y Javier Milei pelean en los medios, surgen detalles de la licitación perdida por Techint: autocompra de caños y ofertas fuera de término.
Milei y Techint llegan al Financial Times
El periódico británico Financial Times abordó el conflicto Rocca-Milei en la edición de este miércoles 28/1 y citó a un representante de Tenaris que desmintió al Gobierno. La fuente aseguró que el dato del 40% de diferencia en su oferta con respecto a Welspun era "incorrecto" y que la oferta final de la empresa argentina se hizo a un precio que implicaba trabajar con "margen prácticamente cero", con el único objetivo de proteger los 420 puestos de trabajo de su planta en la provincia de Buenos Aires.
Además, dijeron que se está evaluando presentar una queja por dumping, alegando que la oferta de Welspun se basa en el uso de chapa de acero china que socava los precios del mercado internacional.
Hasta aquí la versión de Tenaris en el Financial Times, pero la realidad es que la empresa de Rocca hizo 4 ofertas, dos de ellas por fuera del plazo licitatorio y con la obra ya adjudicada: la 1ra oferta de Techint fue en el período de la licitación y quedó unos 90 millones de dólares más cara que Welspun; la 2da oferta fue en el marco de un proceso de mejora de ofertas donde Techint solo bajó un 5% la cifra ofrecida; la 3ra oferta fue el 24/12 cuando ya había sido adjudicada la obra y cerrado el proceso licitatorio el día anterior, otra vez Tenaris siguió siendo más caro que Welspun; y la 4ta oferta llegó a inicios de enero donde ya la empresa de Rocca bajó su presupuesto hasta igualar a los indios. Esa 4ta oferta es la que menciona oficialmente la firma, olvidando que las anterior y que ya estaban fuera de todo plazo legal.
'(Auto)compre argentino’ en Brasil…
Southern Energy SA (SESA) es el consorcio que organizó la compulsa para proveer de tubos al gasoducto de Vaca Muerta a Río Negro. Sus empresas integrantes cotizan en bolsa, dato a tener en cuenta para empezar a entender cómo ellos defienden la importancia del proceso licitatorio. Desde SESA dicen que no es capricho de ellos no elegir a Techint, sino que la firma ofertó mucho más que Welspun en todas las instancias licitatorias y luego insistió cuando había cerrado el plazo.
De hecho, hubo un debate en SESA cuando Welspun resulta el ganador para abrir un proceso de mejora de ofertas, donde Techint solo mejoró de US$ 296 millones a US$ 282 millones, a una distancia enorme con la empresa india. Tras eso, hubo otro debate en el directorio sobre qué hacer donde el representante de YPF dijo estar a favor del trabajo argentino pero que la diferencia entre ofertas era muy grande y por unanimidad de los 5 socios de SESA aprobaron la oferta de India y eso se comunicó el 24/12, descartando un 3er intento de licitación que entendían que no podía ser solo para Techint, que iba tercero en las ofertas, lo que podría acarrearles un juicio.
Se debatió también por esos días que Welspun producirá los caños en India pero la ‘chapa’ de Techint tampoco es argentina porque la trae de Usiminas, en Brasil, y la compra en Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais donde ejerce el control. Entonces, Tenaris se compra a sí mismo la chapa barata en Brasil y le sube a la Argentina.
Welspun, incluso, ejerció el derecho de comprar la chapa en donde sea más competitivo para el proyecto, lo que no implica dumping. También ofreció una mayor flexibilidad en la forma de pago y en las garantías que sus competidores.
Todo eso habría llevado al directorio a no dar una tercera oportunidad a Rocca, pero especialmente por los accionistas a quienes debe responder si hay licitaciones irregulares y adjudicaciones de contratos caros en un contexto de precios de la energía a la baja.
Lo que viene
Tras perder la obra, Techint envía un escrito a los medios de comunicación donde dice que igualó a los indios y que a pesar de eso no le adjudicaron la obra, aunque no aclara que fue por fuera de la licitación –ya terminaba-, es decir, totalmente extemporáneo, y remarcan que se eligió a una empresa extranjera.
El tema de fondo no es la licitación de los tubos para el gasoducto, para Ternium no es tan importante esta licitación, lo más importante es que viene la licitación de la planta y la construcción del gasoducto. Techint presiona para esa licitación y para eso amenaza con judicializar el caso Welspun. Si ellos judicializan o hay un amparo, se suspendería la obra.
Para SESA todo el proceso fue transparente y Tenaris pudo mejorar la oferta pero no lo hizo y luego se dedica a 'embarrar la cancha'.
Y se viene otra licitación, que es YPF con ENI de Italia por otro gasoducto.
