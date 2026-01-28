La crisis del sector yerbatero vuelve a escalar en Misiones, donde productores amenazaron con un posible desabastecimiento si no mejora el precio que reciben por la hoja verde. El reclamo no es nuevo, en efecto, lleva meses, pero tomó mayor fuerza tras una asamblea realizada en Campo Viera, en el centro de la provincia, donde se resolvió avanzar con medidas de presión ante la falta de respuestas.
MISIONES PRESIONES
Yerba y una crisis que escala: Productores amenazan con el desabastecimiento
El reclamo de los productores de yerba lleva meses pero volvió a escalar tras una asamblea en la que se resolvió avanzar con medidas de presión ante la falta de respuestas: paralizan la cosecha y amenazan con el desabastecimiento.
Allí, los productores exigieron que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) recupere sus facultades para regular el mercado y establecer un precio de referencia para la materia prima.
La decisión fue adoptada por mayoría y plantea un ultimátum de 14 días para que el organismo convoque a una reunión que permita definir lo que consideran un "precio justo" para la hoja verde.
El segundo eje de la resolución apunta directamente a la producción: el cese de la cosecha por tiempo indeterminado. Según consta en el acta de la asamblea, la paralización se mantendrá hasta que haya una respuesta concreta al reclamo, una medida que podría impactar de lleno en la oferta futura de yerba mate si se sostiene en el tiempo.
Actualmente, entre diciembre y marzo se desarrolla la llamada "zafriña", una cosecha menor, mientras que la recolección principal comienza en marzo y se extiende hasta septiembre.
"Por mayoría decidimos no seguir con la cosecha hasta tener respuestas. El productor hoy cobra tarde y mal, y eso hace imposible sostener la actividad", expresó Claudio Marcelo Hacklander, productor yerbatero, en diálogo con 'Cadena de Radios'.
Según explicó, el 2026 comenzó incluso peor que 2025, producto de las desregulaciones del INYM, que dejaron al pequeño y mediano productor sin un precio de referencia, generando una profunda desigualdad dentro de la cadena.
"Los pequeños y medianos productores tenemos producciones de entre 100 mil y 150 mil kilos de hoja verde por año. Con 100 mil kilos hoy un productor se queda con unos 7 millones de pesos para vivir todo un año e invertir. Hace tres años, con ese ingreso se podía comprar una camioneta 0 km. Hoy es una locura", afirmó.
El dilema es el precio que perciben los productores
El trasfondo del conflicto está marcado por el deterioro del precio que perciben los productores. Históricamente, el valor rondaba los 50 centavos de dólar por kilo, lo que hoy equivaldría a unos $700 pesos. Sin embargo, actualmente reciben entre $250 y $300, esto es, menos de la mitad de ese valor, en una provincia que concentra el 70% de la producción nacional de yerba mate.
La efectividad de la medida dependerá del nivel de adhesión, en un contexto donde el sector no siempre logró mantener una posición unificada.
En la asamblea participaron representantes del INYM, quienes admitieron que no hay avances en la discusión del precio y señalaron que el organismo quedó limitado tras los cambios introducidos por el DNU 70/24, que le quitó la facultad de fijar valores y lo transformó en un ente meramente promotor.
Tras conocerse la decisión de los productores, las autoridades provinciales reaccionaron con una convocatoria multipartidaria en la Legislatura misionera, donde la situación fue calificada directamente como una "crisis".
El encuentro reunió a representantes del oficialismo y de distintos espacios opositores, con el objetivo de abrir instancias de diálogo y buscar alternativas, en un escenario atravesado también por divisiones políticas y posiciones encontradas frente a las medidas del Gobierno nacional.
Otras noticias de Urgente24
La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina
Milei: "aquellos que tienen productos caros y de peor calidad no son dignos del favor del Estado"
Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial
La postal de Havanna dejó un sabor amargo... 150 metros de cola por un puesto de camarero