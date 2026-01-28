Yerba y una crisis que escala: Productores amenazan con el desabastecimiento

La hoja cosechada debe atravesar luego un proceso de secado y estacionamiento antes de llegar a las góndolas, por lo que los efectos de una eventual parálisis se sentirían recién dentro de al menos dos meses La hoja cosechada debe atravesar luego un proceso de secado y estacionamiento antes de llegar a las góndolas, por lo que los efectos de una eventual parálisis se sentirían recién dentro de al menos dos meses

"Por mayoría decidimos no seguir con la cosecha hasta tener respuestas. El productor hoy cobra tarde y mal, y eso hace imposible sostener la actividad", expresó Claudio Marcelo Hacklander, productor yerbatero, en diálogo con 'Cadena de Radios'.

Según explicó, el 2026 comenzó incluso peor que 2025, producto de las desregulaciones del INYM, que dejaron al pequeño y mediano productor sin un precio de referencia, generando una profunda desigualdad dentro de la cadena.

"Los pequeños y medianos productores tenemos producciones de entre 100 mil y 150 mil kilos de hoja verde por año. Con 100 mil kilos hoy un productor se queda con unos 7 millones de pesos para vivir todo un año e invertir. Hace tres años, con ese ingreso se podía comprar una camioneta 0 km. Hoy es una locura", afirmó.

El dilema es el precio que perciben los productores

El trasfondo del conflicto está marcado por el deterioro del precio que perciben los productores. Históricamente, el valor rondaba los 50 centavos de dólar por kilo, lo que hoy equivaldría a unos $700 pesos. Sin embargo, actualmente reciben entre $250 y $300, esto es, menos de la mitad de ese valor, en una provincia que concentra el 70% de la producción nacional de yerba mate.

La efectividad de la medida dependerá del nivel de adhesión, en un contexto donde el sector no siempre logró mantener una posición unificada.

En la asamblea participaron representantes del INYM, quienes admitieron que no hay avances en la discusión del precio y señalaron que el organismo quedó limitado tras los cambios introducidos por el DNU 70/24, que le quitó la facultad de fijar valores y lo transformó en un ente meramente promotor.

Tras conocerse la decisión de los productores, las autoridades provinciales reaccionaron con una convocatoria multipartidaria en la Legislatura misionera, donde la situación fue calificada directamente como una "crisis".

El encuentro reunió a representantes del oficialismo y de distintos espacios opositores, con el objetivo de abrir instancias de diálogo y buscar alternativas, en un escenario atravesado también por divisiones políticas y posiciones encontradas frente a las medidas del Gobierno nacional.

