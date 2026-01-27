El DNU 34/2026 para reglamentar que militares en actividad puedan ser nombrados sin pasar a disponibilidad no es necesario porque ya existe. En rigor de verdad, el Ministerio de Defensa ya era considerado 'Destino Militar'. Hay una Resolución de Horacio Jaunarena, la 871 del 12 de noviembre de 2001, y otra de Nilda Garré que así lo disponen.
DESCONOCIMIENTO LLAMATIVO
No era necesario el DNU 34/2026 porque su alcance ya estaba vigente
Ex ministro de Defensa, Julio César Martínez, afima que el DNU 34/2026 para que militares en actividad puedan designarse sin pase a retiro no es nada nuevo.
Por otro lado, ya habían casos de militares en actividad ocupando cargos gerenciales en el Ministerio de Defensa en función a esas dos resoluciones.
Sin ir más lejos, en 2016 por Resolución nuestra, se designó al Comodoro de Marina Valentín Sanz Rodríguez (en actividad de la Armada), como Director del Servicio de Hidrografía Naval. Ese mismo militar permaneció en el cargo, por sucesivas prórrogas hasta que llegó Luis Petri al Ministerio de Defensa. Es decir, le prorrogaron la designación Oscar Aguad, Agustín Rossi y Jorge Taiana.
Rossi ve que con esto que se afecta “La necesaria e imprescindible neutralidad política de las FFAA”. ( Que alguien le cuente que el uso esta herramienta).
Paralelamente, esa modificación no alcanza a Carlos Presti ni a lo que establece la Ley 19.101 respecto del Retiro Obligatorio una vez que se deja de ser Jefe de Estado Mayor General, o Jefe del Estado Mayor Conjunto.
Un segundo dato importante a tener en cuenta , es que durante la gestión de Nilda Garré, el Director de Dictámenes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos era un Capitán del Ejército en actividad (Claudio Gómez), que tampoco vio truncada su carrera militar
En síntesis, el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la Ley N° 19.101 no era necesario porque esas situaciones ya estaban contempladas y el único caso que era el de Presti, no está alcanzado por la norma.
Otro caso: el Coronel Cuadrado, designado como Director de Administración Financiera de la entonces Dirección General del Servicio Logístico de la Defensa (En reemplazo del Coronel Colougnatti) en el 2012.
Todos los casos del Servicio Logístico para la Defensa (Directores, Jefes de Departamento, etc.) desde su creación y traspaso al Ministerio de Defensa durante la gestión de Garré, fueron ocupados por Militares en actividad. De hecho, eso mismo siguió ocurriendo al menos hasta el fin del mandato de Petri.
Incluso hubieron ascensos a General en ese mismo servicio logístico (ej General de Intendencia Gustavo Fernández en 2022).
De manera tal que está garantizado que no se perjudique la carrera del militar que es designado en la función pública del Ministerio de Defensa o de cualquier otra repartición. Ese es el criterio.
Es decir que no quedaba en disponibilidad, que no detiene su cómputo de antigüedad y años para pasar a retiro además del impacto en el haber y la desigualdad con sus pares.
Esto garantiza que se pueden llevar los mejores de la carrera, sin perjudicarlos en su proyección futura. Y pueden seguir aspirando a ascender y tener puestos de relevancia en las FFAA, luego de finalizada su actividad pública en el MINDEF.
Por todo esto creo que hay que asesorar bien al Presidente para no dejarlo expuesto innecesariamente en el Congreso y ante la opinión pública.
