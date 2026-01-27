No era necesario el DNU 34/2026 porque su alcance ya estaba vigente

Un segundo dato importante a tener en cuenta , es que durante la gestión de Nilda Garré, el Director de Dictámenes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos era un Capitán del Ejército en actividad (Claudio Gómez), que tampoco vio truncada su carrera militar

En síntesis, el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la Ley N° 19.101 no era necesario porque esas situaciones ya estaban contempladas y el único caso que era el de Presti, no está alcanzado por la norma.

Otro caso: el Coronel Cuadrado, designado como Director de Administración Financiera de la entonces Dirección General del Servicio Logístico de la Defensa (En reemplazo del Coronel Colougnatti) en el 2012.

Todos los casos del Servicio Logístico para la Defensa (Directores, Jefes de Departamento, etc.) desde su creación y traspaso al Ministerio de Defensa durante la gestión de Garré, fueron ocupados por Militares en actividad. De hecho, eso mismo siguió ocurriendo al menos hasta el fin del mandato de Petri.

Incluso hubieron ascensos a General en ese mismo servicio logístico (ej General de Intendencia Gustavo Fernández en 2022).

De manera tal que está garantizado que no se perjudique la carrera del militar que es designado en la función pública del Ministerio de Defensa o de cualquier otra repartición. Ese es el criterio.

Es decir que no quedaba en disponibilidad, que no detiene su cómputo de antigüedad y años para pasar a retiro además del impacto en el haber y la desigualdad con sus pares.

Esto garantiza que se pueden llevar los mejores de la carrera, sin perjudicarlos en su proyección futura. Y pueden seguir aspirando a ascender y tener puestos de relevancia en las FFAA, luego de finalizada su actividad pública en el MINDEF.

Por todo esto creo que hay que asesorar bien al Presidente para no dejarlo expuesto innecesariamente en el Congreso y ante la opinión pública.

