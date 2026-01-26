La familia Pettinato lleva años acaparando titulares, ya sea por las relaciones de Homero, los videos de Tamara o por la salud de Felipe, ellos nunca pasan desapercibidos. Sin embargo, en esta oportunidad el reflector apunta directamente hacia Roberto Pettinato, y lo que emerge no tiene nada que ver con chismes familiares ni anécdotas del mundo del espectáculo. Se trata de una denuncia que hiela la sangre y que coloca al conductor en el banquillo de los acusados.
La grave acusación que prende fuego a Roberto Pettinato: "Entraba a mi camarín a...."
El nombre de Roberto Pettinato explotó en Puro Show luego del fuerte relato de Fernanda Iglesias. Qué dijo la panelista.
Fernanda Iglesias utilizó su espacio en Puro Show (El Trece) para exponer una situación que asegura haber vivido cuando compartía equipo de trabajo con el conductor. La panelista brindó un testimonio detallado sobre episodios que, según sus palabras, se repetían de manera regular y que debía soportar por temor a las consecuencias laborales. Con firmeza y sin vueltas, Fernanda describió la situación: "Entraba a mi camarín a manosearme, a besarme, a hacerme de todo".
Sin embargo, uno de los momentos más duros del relato tuvo que ver con una entrevista que le realizó Jorge Guinzburg, quien le preguntó directamente si mantenía un romance con Roberto Pettinato. Fernanda contó que en aquel momento tuvo que negar todo entre risas y hasta describir al conductor de "Duro de domar" como un "maestro" y un "genio", cuando según ella la realidad era completamente opuesta.
"Yo me estaba riendo frente a Jorge Guinzburg cuando en realidad estaba pasando algo completamente diferente", expresó.
El infierno que Fernanda Iglesias asegura haber vivido con Roberto Pettinato
La periodista reveló que estos episodios ocurrieron mientras ella estaba casada y tenía un hijo pequeño, lo que sumaba otra capa de complejidad a una situación que describe como angustiante tanto en lo laboral como en lo personal y familiar.
Iglesias reconoció que jamás contempló la posibilidad de radicar una denuncia formal porque en aquel entonces estas conductas estaban completamente naturalizadas dentro del ambiente televisivo. Admitió que el miedo a perder su empleo era más fuerte y que sentía que solamente "tenía que aguantarlo".
Asimismo, afirmó que el equipo de maquillaje y vestuario presenciaba el ingreso de Pettinato a su camarín, lo que daría cuenta de que su conducta no pasaba inadvertida dentro del canal.
Mutismo puro
No obstante, uno de los pasajes más impactantes del testimonio llegó cuando relató: "Él estaba obsesionado conmigo, porque eso lo veía todo el mundo y cuando le fueron a preguntar si él tenía un romance conmigo, dijo: 'cómo voy a elegir a la gorda fea esa'".
Hasta el momento, Roberto Pettinato no emitió declaraciones respecto al tema. No hubo desmentidas, explicaciones ni comentarios de su parte o de su entorno. Los próximos días dirán si habrá alguna respuesta o si el silencio se mantendrá como postura frente a estas acusaciones que ya circulan en todos los medios.
