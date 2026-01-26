La grave acusación que prende fuego a Roberto Pettinato: "Entraba a mi camarín a...."

Iglesias reconoció que jamás contempló la posibilidad de radicar una denuncia formal porque en aquel entonces estas conductas estaban completamente naturalizadas dentro del ambiente televisivo. Admitió que el miedo a perder su empleo era más fuerte y que sentía que solamente "tenía que aguantarlo".

Asimismo, afirmó que el equipo de maquillaje y vestuario presenciaba el ingreso de Pettinato a su camarín, lo que daría cuenta de que su conducta no pasaba inadvertida dentro del canal.

Mutismo puro

No obstante, uno de los pasajes más impactantes del testimonio llegó cuando relató: "Él estaba obsesionado conmigo, porque eso lo veía todo el mundo y cuando le fueron a preguntar si él tenía un romance conmigo, dijo: 'cómo voy a elegir a la gorda fea esa'".

Hasta el momento, Roberto Pettinato no emitió declaraciones respecto al tema. No hubo desmentidas, explicaciones ni comentarios de su parte o de su entorno. Los próximos días dirán si habrá alguna respuesta o si el silencio se mantendrá como postura frente a estas acusaciones que ya circulan en todos los medios.

Embed - "Roberto Pettinato se metía en mi camarín y me acosaba", aseguró Fernanda Iglesias

---------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

Incendios fuera de control bloquean caminos y accesos clave

La sacrificada vida de Florencia Peña: "Me voy al exterior porque en Mendoza me tengo que bancar que..."

El canal de la familia se hartó de Wanda Nara: "La quieren..."