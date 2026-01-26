¿Mark Ruffalo despedido de Marvel? La novela que hizo explotar las redes

Hulk no se va de Marvel: Proyectos, críticas y el futuro en el MCU

Parte de la confusión también vino del hecho de que Ruffalo no estará en Avengers: Doomsday, algo que él mismo confirmó en entrevistas recientes, pero su ausencia responde a decisiones creativas y no a represalias políticas. Es más, está confirmado para Spider-Man: Brand New Day, junto a Tom Holland, Jon Bernthal y Sadie Sink, que se estrenará el 30 de julio de 2026 en cines argentinos.

Además, el actor aprovechó para hacer una lectura crítica sobre la dirección actual del MCU: señaló que la expansión hacia Disney+ y la producción masiva de contenido hicieron disminuir la "mística" de la franquicia, que antes generaba expectativa entre los fanáticos durante años, y reconoció que un Hulk solista probablemente nunca se vaya a hacer por los costos de producción y la complejidad de mantener al personaje en pantalla de manera sostenida.

image El actor no estará en Avengers: Doomsday, pero sí en Spider-Man: Brand New Day. Su relación con Marvel sigue vigente y los rumores de despido carecen de fundamento.

Ruffalo también fue blanco constante de críticas de sectores conservadores por su activismo y por apoyar proyectos de Marvel centrados en la diversidad y en la representación, como She-Hulk: Defensora de héroes y Ms. Marvel, lo cual explica por qué cualquier comentario suyo sobre la franquicia genera alarma.

Pese a todo, sigue vigente su relación con Marvel: no hay informes de despido, ni recorte de contrato, ni sanciones oficiales. Su ausencia en una película específica y sus opiniones críticas sobre la estrategia de Disney no implican ruptura laboral, sino una mezcolanza de decisiones creativas, contexto político y la inevitable sobreinterpretación de las redes.

