Mark Ruffalo volvió a estar metido en polémica después de los Golden Globes, con todos preguntándose si Disney y Marvel habían decidido cortarle el chorro por sus comentarios en la alfombra roja. Lo cierto es que la historia real detrás de su futuro en el MCU es mucho más jugosa de lo que todos creen.
POR SU MILITANCIA POLÍTICA
¿Mark Ruffalo despedido de Marvel? La novela que hizo explotar las redes
Las redes se incendiaron después del discurso de Mark Ruffalo en los Golden Globes. Marvel habría despdido al actor que interpreta a Hulk, ¿pero fue así?
Mark Ruffalo en la alfombra roja: política, activismo y un incendio viral
Mark Ruffalo, que interpreta a Bruce Banner y su alter ego Hulk desde 2012, volvió a ser protagonista de un episodio mediático después de los Golden Globes de este año, donde apareció con un pin que decía "Be Good" ("Sé bueno"), en homenaje a Renee Nicole Good, asesinada por un agente de ICE en Minneapolis, acompañado por otras figuras como Wanda Sykes y Jean Smart.
En esa alfombra roja, el actor no se guardó nada y criticó con dureza a la administración estadounidense: dijo que Donald Trump era "el peor ser humano del mundo" y lo acusó de ignorar el derecho internacional, dejando claro que quedarse en silencio ante la violencia y las injusticias ya no era una opción para él.
En pocas horas, se desataron rumores de despido que recorrieron todo Twitter y TikTok. Algunos videos y publicaciones aseguraban que Disney había rescindido su contrato de medio mil millón de dólares y que Ruffalo estaba fuera del Universo Marvel, directamente relacionando su discurso político con su situación laboral.
Sin embargo, ninguna fuente oficial confirmó esas versiones: ni Disney, ni Marvel Studios, ni medios confiables como Variety, The Hollywood Reporter o Deadline informaron de despido alguno. Todo el rumor parece haber surgido de un viejo chiste de 2018, cuando Ruffalo había "sido despedido" en broma por los hermanos Russo durante la promoción de Avengers: Endgame por revelar un spoiler, y esa broma fue reciclada y mezclada con la polémica política actual, generando la tormenta de confusión que vimos en redes.
Hulk no se va de Marvel: Proyectos, críticas y el futuro en el MCU
Parte de la confusión también vino del hecho de que Ruffalo no estará en Avengers: Doomsday, algo que él mismo confirmó en entrevistas recientes, pero su ausencia responde a decisiones creativas y no a represalias políticas. Es más, está confirmado para Spider-Man: Brand New Day, junto a Tom Holland, Jon Bernthal y Sadie Sink, que se estrenará el 30 de julio de 2026 en cines argentinos.
Además, el actor aprovechó para hacer una lectura crítica sobre la dirección actual del MCU: señaló que la expansión hacia Disney+ y la producción masiva de contenido hicieron disminuir la "mística" de la franquicia, que antes generaba expectativa entre los fanáticos durante años, y reconoció que un Hulk solista probablemente nunca se vaya a hacer por los costos de producción y la complejidad de mantener al personaje en pantalla de manera sostenida.
Ruffalo también fue blanco constante de críticas de sectores conservadores por su activismo y por apoyar proyectos de Marvel centrados en la diversidad y en la representación, como She-Hulk: Defensora de héroes y Ms. Marvel, lo cual explica por qué cualquier comentario suyo sobre la franquicia genera alarma.
Pese a todo, sigue vigente su relación con Marvel: no hay informes de despido, ni recorte de contrato, ni sanciones oficiales. Su ausencia en una película específica y sus opiniones críticas sobre la estrategia de Disney no implican ruptura laboral, sino una mezcolanza de decisiones creativas, contexto político y la inevitable sobreinterpretación de las redes.
